DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 10 sent eşiğine yaklaşırken vadeli işlemler büyüdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 10 sent eşiğine yaklaşırken $DOGE’de açık pozisyon 1,49 milyar dolara çıktı.
  • 📈 Son 24 saatte %9,95 yükselen DOGE, pazartesi erken saatlerde 0,094 doları test etti.
  • 🧭 Piyasada 0,095 dolar direnci ile 0,087 dolardaki 200 günlük ortalama birlikte izleniyor.
  • 🌱 Bitwise yöneticisi Matt Hougan, kripto kışının bittiğini ve piyasanın toparlandığını söylüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin son bir haftadaki yükselişini sürdürerek 10 sent seviyesine yaklaştı. Piyasadaki genel toparlanmayla birlikte DOGE son 24 saatte %9,95 artışla 0,093 dolara çıktı. Aynı dönemde Bitcoin 85.000 doların üzerine yükselerek ocak sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerinde işlem gördü.

İçindekiler
1 Fiyat hareketinde kritik eşik öne çıktı
2 Vadeli işlemlerde ilgi arttı
3 Piyasa algısında toparlanma tartışması

Fiyat hareketinde kritik eşik öne çıktı

Dogecoin 16 Eylül 2026 tarihinde gördüğü 0,078 dolarlık dip seviyeden toparlandıktan sonra günlük 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,087 doların üzerine yerleşti. Daha önce yaşanan geri çekilme bu seviyenin altına sarkmıştı. Pazartesi gününün ilk saatlerinde ivme güçlenirken fiyat 0,094 dolara kadar yükseldi.

Piyasada 0,095 dolar seviyesi kısa vadede başlıca direnç noktası olarak izleniyor. Eylül ayının başındaki yükseliş bu bölgede durmuştu. Son denemede DOGE 0,0948 dolara kadar çıktı ancak bu seviyenin üzerine net bir kırılma gelmedi. 10 sent eşiğinin gündemde kalabilmesi için fiyatın hem 0,095 doların üzerine taşınması hem de 200 günlük ortalamanın üstünde tutunması gerekiyor.

Vadeli işlemlerde ilgi arttı

Fiyat yükselişine türev piyasalardaki hareketlilik de eşlik etti. CoinGlass verilerine göre DOGE açık pozisyon büyüklüğü son 24 saatte %16 artarak 1,49 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyondaki artış, piyasaya yeni para girişinin hızlandığına ve kısa vadeli yön beklentisinin güç kazandığına işaret edebiliyor.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca direnç ve destek seviyelerini değil, işlem yoğunluğunun hangi varlıklara kaydığını da yakından izliyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Piyasa algısında toparlanma tartışması

Hafta sonunda Dogecoin kurucu ortaklarından Billy Markus’un yaptığı kısa paylaşım da piyasada dikkat çekti. Markus, “Geri mi döndük?” ifadesini kullandı. Paylaşımda belirli bir dijital varlıktan söz edilmese de kripto para topluluğu bunu genel piyasa toparlanmasına gönderme olarak değerlendirdi.

Bitwise yatırım sorumlusu Matt Hougan, kripto para piyasasındaki zayıf dönemin sona erdiğini düşündüğünü ve bunun artık bir “kripto ilkbaharı” olarak görülebileceğini söyledi.

Bitcoin’in ocak ayından bu yana en yüksek seviyelerine dönmesi ve altcoinlerde çift haneli artışların görülmesi, yatırımcıların uzun süredir devam eden zayıf seyrin geride kalıp kalmadığını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Bu çerçevede Dogecoin’deki hareket, yalnızca fiyat açısından değil, piyasa duyarlılığı bakımından da yakından takip ediliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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