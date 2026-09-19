DOGECOIN (DOGE)

Billy Markus’un paylaşımı kripto piyasasındaki yükselişi gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Billy Markus'un paylaşımı, piyasadaki son yükselişle birlikte yeniden gündeme geldi.
  • 📈 Bitcoin %5, Ethereum yaklaşık %6 yükselirken $DOGE de 0.088 dolara çıktı.
  • 🧭 Yatırımcı duyarlılığı açgözlülük bölgesinde kalırken altcoin göstergeleri olumlu seyretti.
  • 🏦 Fed'in faizi %3.75 ile %4 aralığına çıkarmasının ardından kripto piyasasında toparlanma güç kazandı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus, X’te kullandığı Shibetoshi Nakamoto hesabından yaptığı “We’re So Back?” paylaşımıyla kripto para piyasasında dikkat çekti. Markus, 2013’te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i geliştiren isimlerden biri olarak tanınıyor. Kısa paylaşım, piyasadaki genel yükselişle aynı zamana denk geldiği için geniş yankı uyandırdı.

İçindekiler
1 Piyasadaki yükselişle aynı zamana denk geldi
2 Paylaşımın içeriği belirsiz kaldı
3 Fed kararı sonrası toparlanma hızlandı
4 Göstergeler altcoin tarafında alan olduğunu gösteriyor

Piyasadaki yükselişle aynı zamana denk geldi

Paylaşım sırasında kripto para piyasasının büyük bölümünde alımlar öne çıktı. Bitcoin son 24 saatte %5 yükselirken Ethereum yaklaşık %6 değer kazandı. Avalanche, Ethena, Morpho, Filecoin, Injective ve VeChain ise %14 ile %22 arasında değişen artışlar kaydetti. Dogecoin de aynı dönemde yaklaşık %4 yükselerek 0.088 dolardan işlem gördü.

Piyasadaki risk iştahı da bu tabloyu destekledi. Crypto Fear and Greed Index verileri, yatırımcı duyarlılığının açgözlülük bölgesinde kalmayı sürdürdüğünü gösterdi. Bu görünüm, son dönemde temkinli seyreden ruh halinin daha olumlu bir zemine kaydığına işaret etti.

Billy Markus’un kısa paylaşımı, hangi varlığa ya da hangi gelişmeye gönderme yaptığı netleşmeden, piyasadaki yükseliş havasının sembolik işaretlerinden biri olarak öne çıktı.

Paylaşımın içeriği belirsiz kaldı

Markus paylaşımında ek bir açıklama yapmadı. Bu nedenle takipçileri, mesajın doğrudan Dogecoin’e mi, genel piyasa koşullarına mı yoksa dijital varlıklara yönelik daha geniş bir iyimserliğe mi işaret ettiği konusunda farklı yorumlar yaptı. Paylaşımda DOGE, Bitcoin ya da başka bir kripto paranın adı açıkça yer almadı.

İnternet kültüründe sık kullanılan “we’re so back” ve “it’s so over” kalıpları, duyarlılıktaki ani değişimleri anlatmak için kullanılıyor. Özellikle fiyatlardaki sert dönüşlerin ardından bu ifadeler, yatırımcı psikolojisindeki yön değişimini yansıtmak amacıyla öne çıkıyor.

Fed kararı sonrası toparlanma hızlandı

Daha geniş ölçekte bakıldığında, kripto para piyasasındaki toparlanma ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak %3.75 ile %4 aralığına çıkarmasının ardından güç kazandı. Hafta içinde Clarity Act tasarısının ilerleyememesi ise yükseliş beklentilerini belirgin biçimde zayıflatmadı. Bitcoin ve altcoin’ler hafta sonuna yaklaşırken yukarı yönlü hareket etti.

Piyasada, faiz artışlarının hızına ilişkin endişelerin azalması halinde dijital varlıklardaki yükselişin sürebileceği değerlendiriliyor. Bitcoin ve altcoin’lerde izlenen bazı temel göstergelerin yeniden pozitife dönmesi de kısa vadede yeni bir fiyat hareketi beklentisini güçlendirdi.

Glassnode, altcoin kaldıraç düzeyinin halen risk eşiğinin altında bulunduğunu ve bu nedenle piyasada aşırı ısınma şartlarının şu aşamada oluşmadığını aktarıyor.

Göstergeler altcoin tarafında alan olduğunu gösteriyor

Glassnode verilerine göre altcoin açık pozisyonlarının Bitcoin’e yaklaşma oranı halen riskli bölgenin altında seyrediyor. Tarihsel olarak altcoin açık pozisyon payı Bitcoin seviyesine birkaç puan kadar yaklaştığında piyasa aşırı ısınmış kabul ediliyor. Mevcut tabloda bu koşulun oluşmaması, altcoin’lerde ilave yükseliş alanı olabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’in True Market Mean seviyesini yeniden aşması da dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Bu gösterge, fiyatın kritik bir eşiğin üzerine çıktığını ve piyasanın yeniden yükseliş eğilimine girdiğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: True Market Mean, zincir üstü verilerden türetilen ve Bitcoin’in piyasa döngüsündeki ortalama maliyet bölgesini izlemeye yardımcı olan bir göstergedir. Fiyatın bu seviyenin üstüne çıkması, piyasa yapısında güçlenmeye işaret eden bir sinyal olarak izlenir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin’de 0.10 dolar eşiği yeniden kritik direnç haline geldi

Dogecoin kurucusu, 5 bin dolarlık çek yerine DOGE alımını gündeme taşıdı

Bitwise, Dogecoin ETF’sini ekimde tasfiye edecek

Dogecoin’de 0.10 dolar eşiği yeni toparlanmanın yönünü belirliyor

Dogecoin’de kaldıraçlı çözülme fiyatı kritik desteğe çekti

Dogecoin, 200 günlük ortalamanın üstüne çıkarak 10 sent direncine yaklaştı

Dogecoin’de 35 milyar DOGE desteği öne çıkıyor

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 83 bin ila 86 bin dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin’de 83 bin ila 86 bin dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıktı
BITCOIN (BTC)
Morgan Stanley Bitcoin ETF’inde 20 işlem günüdür çıkış görülmedi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?