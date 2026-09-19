Billy Markus’un paylaşımı kripto piyasasındaki yükselişi gündeme taşıdı

Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus, X’te kullandığı Shibetoshi Nakamoto hesabından yaptığı “We’re So Back?” paylaşımıyla kripto para piyasasında dikkat çekti. Markus, 2013’te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i geliştiren isimlerden biri olarak tanınıyor. Kısa paylaşım, piyasadaki genel yükselişle aynı zamana denk geldiği için geniş yankı uyandırdı.

Piyasadaki yükselişle aynı zamana denk geldi

Paylaşım sırasında kripto para piyasasının büyük bölümünde alımlar öne çıktı. Bitcoin son 24 saatte %5 yükselirken Ethereum yaklaşık %6 değer kazandı. Avalanche, Ethena, Morpho, Filecoin, Injective ve VeChain ise %14 ile %22 arasında değişen artışlar kaydetti. Dogecoin de aynı dönemde yaklaşık %4 yükselerek 0.088 dolardan işlem gördü.

Piyasadaki risk iştahı da bu tabloyu destekledi. Crypto Fear and Greed Index verileri, yatırımcı duyarlılığının açgözlülük bölgesinde kalmayı sürdürdüğünü gösterdi. Bu görünüm, son dönemde temkinli seyreden ruh halinin daha olumlu bir zemine kaydığına işaret etti.

Billy Markus’un kısa paylaşımı, hangi varlığa ya da hangi gelişmeye gönderme yaptığı netleşmeden, piyasadaki yükseliş havasının sembolik işaretlerinden biri olarak öne çıktı.

Paylaşımın içeriği belirsiz kaldı

Markus paylaşımında ek bir açıklama yapmadı. Bu nedenle takipçileri, mesajın doğrudan Dogecoin’e mi, genel piyasa koşullarına mı yoksa dijital varlıklara yönelik daha geniş bir iyimserliğe mi işaret ettiği konusunda farklı yorumlar yaptı. Paylaşımda DOGE, Bitcoin ya da başka bir kripto paranın adı açıkça yer almadı.

İnternet kültüründe sık kullanılan “we’re so back” ve “it’s so over” kalıpları, duyarlılıktaki ani değişimleri anlatmak için kullanılıyor. Özellikle fiyatlardaki sert dönüşlerin ardından bu ifadeler, yatırımcı psikolojisindeki yön değişimini yansıtmak amacıyla öne çıkıyor.

Fed kararı sonrası toparlanma hızlandı

Daha geniş ölçekte bakıldığında, kripto para piyasasındaki toparlanma ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak %3.75 ile %4 aralığına çıkarmasının ardından güç kazandı. Hafta içinde Clarity Act tasarısının ilerleyememesi ise yükseliş beklentilerini belirgin biçimde zayıflatmadı. Bitcoin ve altcoin’ler hafta sonuna yaklaşırken yukarı yönlü hareket etti.

Piyasada, faiz artışlarının hızına ilişkin endişelerin azalması halinde dijital varlıklardaki yükselişin sürebileceği değerlendiriliyor. Bitcoin ve altcoin’lerde izlenen bazı temel göstergelerin yeniden pozitife dönmesi de kısa vadede yeni bir fiyat hareketi beklentisini güçlendirdi.

Glassnode, altcoin kaldıraç düzeyinin halen risk eşiğinin altında bulunduğunu ve bu nedenle piyasada aşırı ısınma şartlarının şu aşamada oluşmadığını aktarıyor.

Göstergeler altcoin tarafında alan olduğunu gösteriyor

Glassnode verilerine göre altcoin açık pozisyonlarının Bitcoin’e yaklaşma oranı halen riskli bölgenin altında seyrediyor. Tarihsel olarak altcoin açık pozisyon payı Bitcoin seviyesine birkaç puan kadar yaklaştığında piyasa aşırı ısınmış kabul ediliyor. Mevcut tabloda bu koşulun oluşmaması, altcoin’lerde ilave yükseliş alanı olabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’in True Market Mean seviyesini yeniden aşması da dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Bu gösterge, fiyatın kritik bir eşiğin üzerine çıktığını ve piyasanın yeniden yükseliş eğilimine girdiğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: True Market Mean, zincir üstü verilerden türetilen ve Bitcoin’in piyasa döngüsündeki ortalama maliyet bölgesini izlemeye yardımcı olan bir göstergedir. Fiyatın bu seviyenin üstüne çıkması, piyasa yapısında güçlenmeye işaret eden bir sinyal olarak izlenir.