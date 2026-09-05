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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 35 milyar DOGE desteği öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin'de 35 milyar DOGE'nin işlem gördüğü 0.0813 dolar desteği öne çıktı.
  • 📈 Saatlik grafikteki olumlu kesişimle birlikte $DOGE kısa vadede güç kazandı.
  • 🎯 Analistler, 0.088 dolar aşılırsa fiyatın 0.10 dolara yönelebileceğini aktarıyor.
  • 🗓️ 3 Ağustos'taki 0.081 dolar testinden sonra gelen tepki, bu bölgedeki talebi yeniden gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin, kısa vadeli grafiklerinde teknik açıdan olumlu kabul edilen bir kesişim oluşturdu. Saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalama, 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu görünümün ardından piyasanın odağı, zincir üstü verilerde öne çıkan 0.0813 dolar destek bölgesine çevrildi.

İçindekiler
1 Teknik görünüm ve makro veri etkisi
2 Öne çıkan destek seviyesi
3 Formasyonlar ve kısa vadeli eşik

Teknik görünüm ve makro veri etkisi

Fiyat hareketi, önceki gün görülen düşüşün ardından yönünü yukarı çevirdi. ABD’de tarım dışı istihdam verisi ağustosta 162 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 53 bin düzeyindeydi. Beklentinin üzerindeki veri sonrası yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faiz artışı ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı.

Dogecoin, son 24 saatte %4.30 yükselerek 0.0877 dolara çıktı. Haftalık artış ise %2.57 oldu. Kısa vadede 0.088 dolar seviyesi ilk engel olarak izleniyor. Bu nokta aynı zamanda günlük grafikte 20 günlük hareketli ortalamayla çakışıyor.

Kripto analisti Ali Martinez, son balina birikiminin 0.0813 dolar çevresindeki güçlü zincir üstü destek alanını pekiştirdiğini ve bu bölgede daha önce yaklaşık 35 milyar DOGE işlem gördüğünü aktarıyor.

Öne çıkan destek seviyesi

Analistlerin yakından izlediği ana seviye 0.0813 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölge, geçmiş işlemlerin yoğunlaştığı bir alan olması nedeniyle talebin yeniden devreye girebileceği zemin olarak değerlendiriliyor. Dogecoin, 3 Ağustos’ta 0.081 dolara kadar gerilediğinde bu bölgeyi test etti ve ardından 0.089 dolara kadar güçlü bir tepki verdi.

Bu tepki, 0.081 dolar çevresinde alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti. Destek seviyesinin korunması halinde yukarı yönlü senaryonun geçerliliğini koruduğu, 0.1552 ve 0.1774 dolar seviyelerinin sonraki hedefler olarak izlendiği belirtiliyor.

Formasyonlar ve kısa vadeli eşik

Günlük grafikte görülen sabah doji yıldızı formasyonu da dikkat çekiyor. Bu yapı genellikle düşüş eğiliminin son bölümünde ortaya çıkıyor ve satış baskısının zayıflamaya başlayabileceğine işaret ediyor. Alıcıların yeniden devreye girmesi halinde teknik görünüm güç kazanabilir.

Buna ek olarak boğa bayrağı formasyonu, fiyatın 0.12 dolar bölgesine yönelebileceği ihtimalini gündemde tutuyor. Daha yüksek zaman dilimlerinde oluşan diğer olumlu sinyaller de bu görünümle uyumlu ilerliyor.

Kısa vadede piyasanın ilk sınavı 0.088 dolar seviyesinde olacak. Bu bariyerin aşılması durumunda Dogecoin’in 0.10 dolara yönelmesi mümkün görülüyor. Böyle bir hareket, fiyatı psikolojik açıdan önem taşıyan 0.10 dolar eşiğine daha da yaklaştırabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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