Dogecoin sonbahar öncesi güçlü alım bölgesine girdi

Elon Musk, NFT döneminden kalan eski profil ekran görüntüsüne kısa bir “lol” yanıtı vererek yeniden kripto gündemine girdi. Bu paylaşım yeni bir yükseliş sinyali olarak görülmese de, Dogecoin yatırımcılarının dikkatini yeniden piyasanın en büyük meme coin’lerinden birine çevirdi.

Sezonsal tablo güçleniyor

Dogecoin’de fiyatlamaya ilişkin veriler, varlığın nadir görülen ölçüde iskontolu bir bölgeye girdiğine işaret ediyor. Tarihsel performansa bakıldığında eylül ayı Dogecoin için genellikle olumlu kapanıyor. Ortalama getiri %12,5 seviyesinde bulunurken, mevcut ayda artış %14 oldu.

Yılın son çeyreği de Dogecoin açısından görece güçlü bir dönem olarak öne çıkıyor. Geçmiş veriler, kasım ayında ortalama %15,5, aralık ayında ise %18,9 getiriye işaret ediyor. Bu görünüm, sonbahar dönemindeki yatay ve birikim odaklı seyrin yıl sonuna doğru olası bir hareketin hazırlığı olabileceği değerlendirmelerini güçlendirdi.

Dogecoin için 365 günlük MVRV oranının eksi bölgede kalması, bir yıllık yatırımcıların önemli bölümünün zarar yazdığını ve satış isteğinin sınırlı olabileceğini gösteriyor.

Zincir üstü veriler satış baskısının zayıf kaldığını gösteriyor

Santiment Intelligence verilerine göre Dogecoin’in 365 günlük MVRV oranı eksi %19,26 seviyesine geriledi. Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Bu oran, son bir yılda alım yapan yatırımcıların büyük bölümünün kağıt üzerinde zararda bulunduğunu ortaya koyuyor.

Mini sözlük: MVRV, piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranını ifade eder. Oranın eksiye inmesi, birçok yatırımcının maliyetinin mevcut fiyatın üzerinde bulunduğunu ve bunun satış eğilimini zayıflatabildiğini gösterir.

Sanbase, bu seviyeleri “güçlü alım bölgesi” içinde değerlendiriyor. Platforma göre benzer dönemlerde satış baskısının azalması, Dogecoin’de daha temiz ve hızlı tepki yükselişlerinin önünü açtı.

Büyük transfer izlendi

Öte yandan zincir üstü takip hesapları büyük sermaye hareketlerini kaydetmeye devam ediyor. Whale Alert, anonim bir cüzdandan Binance’e 250.000.000 DOGE aktarıldığını duyurdu. Söz konusu transferin büyüklüğü, DOGE fiyatı 0,093 dolar kabul edildiğinde yaklaşık 23,2 milyon dolara karşılık geliyor.

Bu ölçekte borsa girişleri çoğu zaman kar satışı hazırlığı şeklinde okunuyor. Buna karşın Dogecoin’in son haftalarda spot satış baskısına rağmen dirençli kalması, söz konusu işlemin panik satıştan çok likiditenin kurum içi veya cüzdanlar arası yeniden dağıtımı olabileceği görüşünü öne çıkardı.

250 milyon DOGE’lik Binance transferi ilk bakışta satış hazırlığı izlenimi verse de, son haftalardaki fiyat dayanıklılığı hareketin farklı bir likidite düzenlemesine işaret edebileceğini düşündürüyor.

Artan medya ilgisi, zayıflayan satış baskısı ve tarihsel olarak güçlü son çeyrek verileri birlikte değerlendirildiğinde, Dogecoin piyasasında duygudan çok veriye odaklanan yatırımcıların yakından izlediği bir tablo oluştu. Varlık, sert spekülatif temizliğin ardından derin iskontolu bölgede işlem görmeyi sürdürüyor.