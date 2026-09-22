DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin, X’in borsa ortaklıkları sonrası 10 centin üzerine çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, X'in borsa ortaklıkları sonrası 10 centin üzerine çıktı.
  • 📈 CoinGecko verilerine göre $DOGE son 24 saatte %13,2 yükseldi.
  • 🔗 X, Gemini, Kraken ve Coinbase dahil birçok platformla işlem ortaklığı kurdu.
  • 🌍 Yükseliş, Bitcoin'in ocaktan beri ilk kez 85.000 doları aşdığı piyasa rallisiyle aynı döneme denk geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin, kripto para piyasasındaki geniş çaplı yükselişle birlikte 10 cent seviyesinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre DOGE son 24 saatte %13,2, son bir haftada %20 ve son bir ayda yaklaşık %10 değer kazandı. Yükselişte, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunun hisse senedi ve kripto para işlemlerini zaman akışı içinden mümkün kılacak yeni ortaklıkları da etkili oldu.

İçindekiler
1 X ortaklıkları dikkat çekti
2 Dogecoin beklentileri yeniden güçlendi
3 Piyasadaki genel ralli de destek verdi

X ortaklıkları dikkat çekti

X, kullanıcıların platformdan ayrılmadan işlem yapabilmesi için Gemini, Kraken, Coinbase, Moomoo ve Interactive Brokers ile ortaklık kurdu. Bu adım, sosyal medya ile finansal işlemleri aynı akış içinde birleştiren yeni bir modelin işareti olarak görülüyor. Musk’ın Dogecoin’e verdiği açık destek nedeniyle, söz konusu gelişmenin DOGE üzerindeki beklentileri güçlendirdiği değerlendiriliyor.

X, Gemini, Kraken, Coinbase, Moomoo ve Interactive Brokers ile ortaklık kurarak zaman akışı içinden işlem yapılmasının önünü açtı.

Musk, daha önce farklı şirketlerinde Dogecoin ile ödeme seçeneğini devreye almıştı. Bu nedenle piyasa katılımcıları uzun süredir X’in ödeme ya da işlem özelliklerinde DOGE’ye yer verip vermeyeceğini izliyordu. Son ortaklık açıklamaları, bu beklentiyi yeniden öne çıkardı.

Dogecoin beklentileri yeniden güçlendi

Dogecoin tarafındaki iyimserliğin bir diğer nedeni de Musk ile bağlantılı daha önceki projeler oldu. SpaceX’in DOGE-1 adlı, Dogecoin ile finanse edilen bir uydu üzerinde çalıştığı ve bu uydunun 2027’de yörüngeye ulaşmasının beklendiği aktarılıyor. Musk’ın geçmişte Dogecoin hakkında yaptığı çıkışlar da fiyat üzerinde güçlü etki yaratmıştı.

Meme token piyasasında ilginin ne kadar hızlı yön değiştirebildiği bu tür dönemlerde daha görünür hale geliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Dogecoin’e yönelik ilginin artmasında, X’in yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşan yapısının yeni bir yatırımcı kitlesini gündeme getirebileceği beklentisi öne çıkıyor.

Piyasadaki genel ralli de destek verdi

DOGE’deki hareket yalnızca şirket odaklı gelişmelerle sınırlı kalmadı. Bitcoin de bu yıl ocak ayından bu yana ilk kez 85.000 dolar seviyesini geri aldı. Kripto varlıklardaki genel yükselişte petrol fiyatlarındaki gerilemenin risk iştahını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşın piyasadaki yükseliş, son dönemdeki iki önemli gelişme nedeniyle dikkat çekiyor. ABD Senatosu bu ayın başında CLARITY Act düzenlemesine karşı oy kullandı. Ayrıca ABD Merkez Bankası, yükselen enflasyonla mücadele kapsamında faizleri 25 baz puan artırdı. Piyasada geri çekilme bekleyenler bulunsa da, son fiyatlamalar bu beklentiyle örtüşmedi.

X’in finansal işlem altyapısını genişletmesi ve Musk’ın Dogecoin’e yakın duruşu, yatırımcı güvenini destekleyen başlıklar arasında yer aldı. Bu çerçevede DOGE, hem piyasa genelindeki yükselişten hem de platform kaynaklı beklenti artışından aynı anda fayda sağladı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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