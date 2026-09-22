BINANCE COIN (BNB)

BNB, piyasa toparlanmasının etkisiyle 800 dolar eşiğine yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB, piyasa genelindeki yükselişle 800 dolar eşiğine yeniden yaklaştı.
  • 📈 Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde tasfiye yaşanırken alımlar büyük altcoin’lere yayıldı.
  • 🔗 BNB Chain’deki artan ağ etkinliği, $BNB fiyatındaki toparlanmayı destekledi.
  • 📍 800 doların üzeri korunursa 820 ile 850 dolar aralığı, geri çekilmede ise 750 dolar seviyesi izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

BNB, pazartesi günkü kripto para yükselişi sırasında kısa süreliğine 800 doların üzerine çıktıktan sonra 787 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yaklaşık %1,8 değer kazanan varlıkta gün içi en yüksek seviye 806,53 dolar oldu. Böylece BNB, teknik açıdan önemli görülen kırılım bölgesine yeniden yaklaşmış oldu.

İçindekiler
1 Piyasadaki genel toparlanma öne çıktı
2 800 dolar çevresinde satış baskısı sürüyor
3 BNB Chain etkinliği fiyatı destekliyor

Piyasadaki genel toparlanma öne çıktı

Fiyat hareketinde BNB’ye özgü tek bir gelişmeden çok, kripto para piyasasındaki geniş çaplı toparlanma etkili oldu. Bitcoin pazartesi günü %6’dan fazla yükselirken XRP, Solana ve Ethereum da değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD tahvil getirilerindeki düşüş ve risk iştahındaki artış, yatırımcıların daha oynak varlıklara yeniden yönelmesine katkı sağladı.

Son 24 saatte kripto para piyasasında 1 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Bunun yaklaşık 844 milyon dolarlık kısmı kısa pozisyonlardan oluştu. Zorunlu alımlar Bitcoin’deki yükselişi desteklerken büyük altcoin’lere de yayıldı; BNB de bu hareketten pay aldı.

Son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde pozisyonun tasfiye edilmesi ve bunun 844 milyon dolarının kısa pozisyonlardan gelmesi, yükselişi besleyen en önemli unsurlardan biri oldu.

800 dolar çevresinde satış baskısı sürüyor

BNB’deki güçlenme, kısa pozisyon sıkışmasından önce de başlamıştı. Varlık daha önce 704 dolar civarından toparlanarak 780 ile 800 dolar arasındaki direnç bölgesine yönelmişti. Son yükselişle birlikte 21 Eylül’de 800 doların üzeri görüldü ve 24 saatlik kazanç bir ara %6’yı aştı.

Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı. BNB daha sonra 790 doların altına çekildi. Bu görünüm, kırılım bölgesi çevresinde satıcıların halen etkili olduğuna işaret ediyor. 800 doların yeniden aşılması ve bu seviyenin üzerinde tutunulması halinde 820 ile 850 dolar aralığı bir sonraki yükseliş bölgesi olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir devam hareketinde 900 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

BNB Chain etkinliği fiyatı destekliyor

Daha geniş görünümde ise BNB Chain üzerindeki faaliyet artışı destekleyici unsurlar arasında yer alıyor. Ağ üzerinde tokenleştirilmiş hisse işlemleri ve diğer zincir içi uygulamaların genişlediği görülüyor. BNB, ekosistem genelinde işlem ücreti ve kullanım odaklı temel varlık olmayı sürdürüyor. Bu yapı, son fiyat toparlanmasının zeminini güçlendiren etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. Bu yapı, bazı platformlarda geleneksel varlıklara zincir üstünden erişim sağlamak için kullanılır.

BNB’nin 800 doların üzerine yerleşmesi halinde 820 ile 850 dolar aralığı izlenecek. Yükseliş ivmesi zayıflarsa ilk önemli destek 750 dolarda, daha derindeki taban ise 705 dolar civarında bulunuyor.

Yükselişin ivme kaybetmesi halinde ilk önemli destek seviyesi 750 dolar olarak öne çıkıyor. Daha derin bir geri çekilmede son dalga dibinin bulunduğu 705 dolar civarı daha güçlü bir taban bölgesi olarak izleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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