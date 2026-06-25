Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 24 saatte %3,3 gerilerken, Strategy’nin STRC hissesi açılış sonrası %8 düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 24 saatte %3,3 düşerek 59.273 dolara geriledi.
  • 📉 Strategy’nin STRC hissesi açılış sonrası %8 inerek 74,13 dolara düştü.
  • 💥 Kripto piyasasında 24 saatte 1,44 milyar dolarlık tasfiye yaşandı ve bunun büyük bölümünü $BTC ile bağlantılı uzun pozisyonlar oluşturdu.
  • 🕒 Bu satış dalgası, Bitcoin’in çarşamba günü gördüğü 21 ayın en düşük seviyesinin ardından hız kazandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin fiyatı perşembe günü yeniden aşağı yönelirken, ABD piyasalarının açılmasının ardından Strategy’nin öncelikli hissesi STRC de yeni bir dip seviyeye geriledi. Kripto piyasasındaki satış baskısı, hem dijital varlıklarda hem de şirketin bağlantılı menkul kıymetlerinde kayıpları derinleştirdi.

İçindekiler
1 STRC ve MSTR hisselerinde sert geri çekilme
2 Bitcoin düşüşü tasfiyeleri büyüttü

STRC ve MSTR hisselerinde sert geri çekilme

Yahoo Finance verilerine göre Strategy’nin yıllık %11,5 temettü sunan STRC ürünü, açılıştan kısa süre sonra %8 düşüşle 74,13 dolara indi. Böylece hisse, şirketin işlem görmesini hedeflediği 100 dolarlık nominal değerin %25’ten fazla altına sarktı. Strategy, Michael Saylor’ın öncülüğünde Bitcoin odaklı bilanço yapısıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor.

ABD piyasalarının açılmasının ardından STRC’deki düşüş hızlandı ve fiyat 74,13 dolara kadar gerileyerek 100 dolarlık nominal değerden %25’ten fazla uzaklaştı.

Şirketin adi hissesi MSTR de baskı altında kaldı. Hisse fiyatı gün içinde %7 düşüşle 87,50 dolara kadar indi, ardından 87,89 dolara toparlandı. Son haftalardaki sert kayıplar, piyasada Strategy yönetiminin “dijital kredi” yaklaşımına yönelik güvenin sınandığına işaret etti.

VarlıkGün içi hareketSon seviye
STRC%8 düşüş74,13 dolar
MSTR%7 düşüş87,89 dolar
Bitcoin24 saatte %3,3 düşüş59.273 dolar

Bitcoin düşüşü tasfiyeleri büyüttü

CoinGecko verilerine göre Bitcoin gün içinde 58.188 dolara kadar indi. Ardından sınırlı bir toparlanmayla 59.273 dolara çıktı, ancak son 24 saatteki kayıp %3,3 olarak kaydedildi. Bu gerileme, çarşamba günü görülen 21 ayın en düşük seviyesinin ardından geldi ve piyasadaki kırılganlığı artırdı.

Bitcoin’deki geri çekilme, bir gün önce görülen 21 ayın en düşük seviyesinin ardından devam etti ve piyasa genelindeki satışları daha da belirgin hale getirdi.

Piyasadaki sert hareketler, kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeleri de hızlandırdı. CoinGlass verileri, son 24 saatte 1,44 milyar dolardan fazla pozisyonun kapandığını gösterdi. Bunun 1,2 milyar dolarlık bölümü, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluştu.

Tasfiyelerde en büyük pay Bitcoin’de görüldü. Verilere göre toplam Bitcoin tasfiyesi 658 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, fiyat düşüşünün yalnızca spot piyasayla sınırlı kalmadığını, türev tarafta da yoğun baskı yarattığını ortaya koydu.

Haberde yer alan veriler, piyasalardaki oynaklığın hem kripto varlıklara hem de Strategy ile bağlantılı hisse ürünlerine aynı anda yansıdığını gösterdi. Gelişmelerin sürdüğü, yeni ayrıntıların gelmesiyle tablonun güncellenebileceği aktarıldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BlackRock’tan 218 milyon dolarlık kripto transferi! Piyasa bu hamlede ne arıyor?

Bitcoin’de 10 milyar dolarlık kritik vade günü yaklaştı! Piyasada hangi senaryo öne çıkıyor?

Bitcoin 59.100 doların altına inerken zarardaki arz 10,83 milyon BTC ile rekor kırdı

Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde yeniden savunuldu! Sıradaki kritik seviyelerde neler yaşandı?

Bitcoin 60 bin doların altını gördü! TechLead neden tüm varlıklarını sattı?

Bitcoin 21 günlük ortalamanın altında kalırken, analistler $65.000 eşiğinin aşılmasıyla $79.000 hedefinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor

Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesine gerilerken XRP 1 dolar eşiğine yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 10 milyar dolarlık kritik vade günü yaklaştı! Piyasada hangi senaryo öne çıkıyor?
Bir Sonraki Yazı BlackRock’tan 218 milyon dolarlık kripto transferi! Piyasa bu hamlede ne arıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BlackRock’tan 218 milyon dolarlık kripto transferi! Piyasa bu hamlede ne arıyor?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 10 milyar dolarlık kritik vade günü yaklaştı! Piyasada hangi senaryo öne çıkıyor?
BITCOIN (BTC)
SHIB için dikkat çeken hamle geldi! Rakuten Wallet hangi adımı atıyor?
SHIBA INU (SHIB)
Animoca Brands, stabilcoin ödemelerini yaygınlaştırmak için AllScale’e yatırım yaptı
STABILCOIN
Abracadabra, MIM stabilcoinindeki sapmanın ardından acil önlemler açıkladı
STABILCOIN
Lost your password?