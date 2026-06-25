Bitcoin 24 saatte %3,3 gerilerken, Strategy’nin STRC hissesi açılış sonrası %8 düştü

Bitcoin fiyatı perşembe günü yeniden aşağı yönelirken, ABD piyasalarının açılmasının ardından Strategy’nin öncelikli hissesi STRC de yeni bir dip seviyeye geriledi. Kripto piyasasındaki satış baskısı, hem dijital varlıklarda hem de şirketin bağlantılı menkul kıymetlerinde kayıpları derinleştirdi.

STRC ve MSTR hisselerinde sert geri çekilme

Yahoo Finance verilerine göre Strategy’nin yıllık %11,5 temettü sunan STRC ürünü, açılıştan kısa süre sonra %8 düşüşle 74,13 dolara indi. Böylece hisse, şirketin işlem görmesini hedeflediği 100 dolarlık nominal değerin %25’ten fazla altına sarktı. Strategy, Michael Saylor’ın öncülüğünde Bitcoin odaklı bilanço yapısıyla öne çıkan bir şirket olarak biliniyor.

ABD piyasalarının açılmasının ardından STRC’deki düşüş hızlandı ve fiyat 74,13 dolara kadar gerileyerek 100 dolarlık nominal değerden %25’ten fazla uzaklaştı.

Şirketin adi hissesi MSTR de baskı altında kaldı. Hisse fiyatı gün içinde %7 düşüşle 87,50 dolara kadar indi, ardından 87,89 dolara toparlandı. Son haftalardaki sert kayıplar, piyasada Strategy yönetiminin “dijital kredi” yaklaşımına yönelik güvenin sınandığına işaret etti.

Varlık Gün içi hareket Son seviye STRC %8 düşüş 74,13 dolar MSTR %7 düşüş 87,89 dolar Bitcoin 24 saatte %3,3 düşüş 59.273 dolar

Bitcoin düşüşü tasfiyeleri büyüttü

CoinGecko verilerine göre Bitcoin gün içinde 58.188 dolara kadar indi. Ardından sınırlı bir toparlanmayla 59.273 dolara çıktı, ancak son 24 saatteki kayıp %3,3 olarak kaydedildi. Bu gerileme, çarşamba günü görülen 21 ayın en düşük seviyesinin ardından geldi ve piyasadaki kırılganlığı artırdı.

Bitcoin’deki geri çekilme, bir gün önce görülen 21 ayın en düşük seviyesinin ardından devam etti ve piyasa genelindeki satışları daha da belirgin hale getirdi.

Piyasadaki sert hareketler, kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeleri de hızlandırdı. CoinGlass verileri, son 24 saatte 1,44 milyar dolardan fazla pozisyonun kapandığını gösterdi. Bunun 1,2 milyar dolarlık bölümü, fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan oluştu.

Tasfiyelerde en büyük pay Bitcoin’de görüldü. Verilere göre toplam Bitcoin tasfiyesi 658 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, fiyat düşüşünün yalnızca spot piyasayla sınırlı kalmadığını, türev tarafta da yoğun baskı yarattığını ortaya koydu.

Haberde yer alan veriler, piyasalardaki oynaklığın hem kripto varlıklara hem de Strategy ile bağlantılı hisse ürünlerine aynı anda yansıdığını gösterdi. Gelişmelerin sürdüğü, yeni ayrıntıların gelmesiyle tablonun güncellenebileceği aktarıldı.