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  •   Bitcoin’deki Derin Sessizlik İçin Her Şey 26 Temmuz’u Gösteriyor! İşte Beklentiler!

Bitcoin’deki Derin Sessizlik İçin Her Şey 26 Temmuz’u Gösteriyor! İşte Beklentiler!

Özet

  • Kripto para piyasası, 26 Temmuz'daki Fed toplantısından çıkacak faiz kararını ve açıklamalarını bekliyor.
  • Bu beklenti Bitcoin'de volatilitenin büyük oranda düşmesine ve derin bir sessizliğe neden oldu.
  • Piyasa analistleri, düşük volatilite döneminin büyük bir kırılımla sonuçlanacağını öngörüyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:35
22 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası, 26 Temmuz’daki Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamaları beklemeye geçmiş durumda. Yatırımcılar Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) federal fonlama oranını 25 baz puan artırmasını beklerken, bunun mevcut döngüdeki son faiz artırımı olmasını öngörüyorlar. Bu beklenti kripto para piyasasında, özellikle de Bitcoin‘de (BTC) düşük volatilite ortamının oluşmasını tetikledi. Nitekim piyasa analistleri ve uzmanlarına göre bu sessizlik çok yakında bozulacak.

Bitcoin’deki Düşük Volatilite Ocak’taki Gibi Sert Bir Yükselişle Bozulabilir

Yaklaşan Fed toplantısından çıkacak faiz değişikliği kararını değerlendiren CME FedWatch Tool katılımcılarının yüzde 99,2’si Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artışına giderek federal fonlama oranını 500-525 baz puan arasına çekeceğini söylüyor.

Bitcoin fiyatındaki düşük volatilite, Blackrock gibi finans devlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler) için başvuruda bulunma haberlerinin ardından başlayan yatay hareketin bir sonucu.

Glassnode verileri, Bitcoin’in volatilitesinin şu anda son altı ayın en düşük seviyesinde olduğunu ve Bitcoin için yüzde 30’luk fiyat artışından ve kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminden önce Ocak ayındakine benzer bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Bloomberg ve Goldman Sachs Analistlerine Göre Sessizlik Yakında Bozulacak

Bloomberg analistleri, volatilitenin döngüsel doğası nedeniyle bu düşük volatilite dönemlerinin genellikle bir kırılma hareketiyle yönlü bir fiyat hareketinin geleceğinin habercisi olduğunu öne sürdüler. Goldman Sachs analistleri de yaklaşan Fed toplantısının mevcut parasal sıkılaştırma döngüsünde faiz artışlarının sonunu işaret edebileceği öngörüsünde bulunarak bir bakıma Bloomberg analistlerinin beklentisini desteklemiş oldular.

Uzmanlar, FOMC toplantısı sonrası gerçekleştirilecek basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell‘dan gelebilecek güvercin açıklamalarla en büyük kripto para Bitcoin’i bir sonraki direnç seviyesine, 33 bin dolara götürmesini ve birçok altcoin’de ciddi yükselişlerin yaşanmasını bekliyor.

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