Yaklaşık 11.5 yıldır hareketsiz duran Satoshi Nakamoto dönemi diğer bir deyişle Satoshi dönemi eski bir Bitcoin cüzdanının kısa bir süre önce uyandığı ve on milyonlarca ABD doları değerinde BTC‘yi yeni bir cüzdan adresine taşıması gündeme bomba gibi düştü. Cüzdan adresinin sahibinin BTC’leri satma hazırlığı yaptığı değerlendiriliyor.

5 Bin Dolarlık Yatırımı 38.7 Milyon Dolara Dönüştü

Bitcoin fiyatının 4,92 dolar olduğu Nisan 2012’de 5 bin 107 dolar yatırım yaparak bin 37 adet BTC alan ve bu yatırımı 37.8 milyon dolara dönüşen bir Bitcoin cüzdanı 11.3 yıldır hareketsiz duran BTC’lerini yeni bir cüzdan adresine aktardı.

Söz konusu cüzdanın geçmişi, Aralık 2010’da ortadan kaybolan ve gerçek kimliği hala bilinmeyen Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto‘nun toplulukta hala aktif olduğu zamanlara kadar uzanıyor. Oldukça eski BTC’lerin yeni bir cüzdan adresine taşınması, en büyük kripto paranın arkasındaki esrarengiz figürle olan ilişkisi göz önüne alındığında duruma bir entrika havası kattı.

Geçmişte yaşanan diğer benzer işlemlerde, cüzdan sahiplerinin özel anahtarlarını ya da tohum cümlelerine yeniden erişim sağlamalarıyla Satoshi dönemi cüzdanlarının uyanmasıyla sonuçlanmıştı. Bu son büyük hareketlilik de sahibinin cüzdan adresinin özel anahtarını kaybettikten ya da zaman içinde unuttuktan sonra geri erişim kazanmasının bir sonucu olabilir

Bitcoin’lerin oldukça eski bir cüzdan adresinden yeni bir cüzdan adresine taşınmaları dikkat çekici olsa da, bunun arkasındaki niyetin ne olduğu henüz belli değil. Yeni bir cüzdan adresine yapılan transfer, potansiyel bir satış hazırlığı olabilir olsa da cüzdan adresinin sahibinin nihai planı spekülatif olmaya devam ediyor.

Bitcoin’de Son Durum

30 bin dolardaki önemli seviyenin altına düşen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0,44 yükselişle 29 bin 942 dolardan işlem görüyor. Bin 37 adet eski BTC‘nin hareketlenmesinin piyasadaki yatırımcı duyarlılığını olumsuz yönde etkilemesi ve zaten güç gösteremeyen piyasadaki belirsizliği artırması beklenebilir.

Yıllarca hareketsiz durup yıllar sonra harekete geçen cüzdan adreslerinin gerçekleştirdikleri işlemlerin fiyatı etkileme potansiyelinden dolayı her zaman kripto para dünyasının dikkatini çekmiştir. Geçmişte bu tip onlarca hatta yüzlerce büyük işlemin gerçekleştirilmesinin ardından öne sürülen spekülasyonlar fiyatın düşmesiyle sonuçlanmıştır.