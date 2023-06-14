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  •   Bu Grubun BTC Fiyat Tahminleri Yüzde 85 Tutarlı: Yeni BTC Fiyat Tahmini Açıklandı!

Bu Grubun BTC Fiyat Tahminleri Yüzde 85 Tutarlı: Yeni BTC Fiyat Tahmini Açıklandı!

Özet

  • Bitcoin (BTC) fiyatının belirsizliği hala devam ediyor.
  • BTC fiyat tahminlerindeki isabetli sonuçları ile bilinen CoinMarketCap topluluğu ise bu konuda yeni bir sonuç paylaştı.
  • Topluluk üyeleri 30 Haziran 2023 BTC fiyat tahminini 25.000 dolar olarak açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: olumsuz
16:22
14 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı, açılan Coinbase ve Binance davalarının üzerine beklenen Fed faiz kararı ile adeta her yöne her an gidebilir ve bu durum yatırımcılarda tedirginlik yaratıyor. BTC fiyatının şu an hiçbir teknik analize göre hareket etmemesi ve her an her şeyi yapabilecek kıvamda olması, yatırımcıları belirsizliğe itiyor. Ancak bir kripto para topluluğunun daha önce yaptığı BTC fiyat tahminleri ile %85 başarıya ulaşması, bu belirsizliği nispeten giderebilir. İlgili topluluk bu sefer yeni BTC fiyat tahminini açıkladı ve sonuçlar yatırımcılara en azından daha yüksek oranda kesinlik verebilir.

BTC Fiyat Tahmini

CoinMarketCap’in yatırımcı topluluğu, son 6 aylık süreçte yapılan BTC fiyat tahminleri ile tam olarak %84,55 başarı oranına ulaştı. Yapılan son anket ve tahminde ise 6.400’den fazla kişinin kafasında olan BTC fiyatı ortaya çıktı. 14 Haziran tarihinde sonlandırılan ankete katılan yatırımcıların çoğunluğu, fiyatın 30 Haziran 2023 itibarıyla 25.087 dolar seviyelerinde olabileceğine vurgu yaptı. Bu aslında ankette oy kullanan ve fiyat belirten kullanıcıların belirledikleri fiyatlarının ortalaması alınarak çıkartılan bir veri.

BTC fiyatının tahmin edilen seviyeye gerilemesi ise mevcut fiyatın %3,45 düşmesi anlamına geliyor. Topluluğun Mayıs 2023 sonu için yaptığı tahminin ise %91,14 başarıya ulaştığı görülüyor. Bitcoin aslında şu an için çok kritik bir dönemde.

BTC Fiyatı İçin Yeni Ralli

Ünlü kripto para analisti Moustache, BTC’nin şu an 20 EMA seviyesinin ürinde olduğuna vurgu yaptı. Analist, bunun daha önce de görülen önemli bir sinyal olduğunu belirterek, 2016 yılında görülen benzer durum sonrası “mega boğa koşusu” görüldüğünü hatırlattı.

Ünlü analiste göre benzer bir %3.200 oranında artış zor olsa da Haziran ayı sonrasında BTC fiyatında yeni bir ralli görülebilir. BTC fiyatı için 27.000 dolar kritik bir seviye ve bunun devamında psikolojik direnç olan 30.000 dolar yer alıyor. SEC tufanı başladığında 25.000 dolara kadar gerileyen BTC bunun altında kapanış yapmayarak aslında ciddi bir alım baskısı olduğunu ortaya koydu. Bu da yatırımcıların, BTC’nin bir ralliye daha hazırlanıyor olabileceğini düşünmesine neden oldu. BTC için kritik durum ise Fed veriler açıklandıktan sonra çözüme kavuşabilir.

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