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Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasında da gözler Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Bitcoin ve altcoin’lerin beklediği Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Fed faiz kararı için beklenti ne yönde gelin daha yakından bakalım.

Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Kripto para piyasasında gözler bugün TSİ 21.00’da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed Başkanı Jerome Powell liderliğinde 2 gündür bir araya gelen Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) çıkacak faiz kararı piyasaları büyük oranda etkileme potansiyeline sahip olduğu için yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Powell, faiz kararının açıklanmasının hemen ardından 21.30’da basın toplantısı gerçekleştirerek merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışacak. Fed Başkanı’nın vereceği mesajlar yakından takip ediliyor olacak.

Fed Faiz Kararı İçin Beklenti Ne Yönde?

Fed faiz görüntüleme aracı, Powell başkanlığındaki Fed’in bugün faizleri hareket ettirmeme ihtimalinin yüzde 70 altından yüzde 90’ın üzerine çıktığını gösteriyor. Bu Fed’in güncel yüzde 5,25 olan politika faizini artırmayarak ya da düşürmeyerek sabit tutacağı anlamına geliyor.

FOMC’nin bugün gösterge faiz oranını sabit bırakması için yeterli manevra alanı olduğuna inandığını belirten Link Securities, bu beklentisini Mayıs ayı enflasyon rakamlarının pozitif gelmesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Link Securities gibi Fed’in faiz politikasıyla ilgili beklentisini paylaşan UniCredit Research, bugünkü toplantıda faizin yüzde 5,00-5,25 seviyesinde tutulacağı yönündeki genel beklentiyi desteklediğini ve yıl sonuna kadar faiz oranlarının değişmesini beklemiyor .

Piyasa analistleri ve uzmanları düşen enflasyon rakamlarına rağmen Fed’in enflasyonla mücadelede beklediğini bulamadığını bu nedenle Powell’ın basın toplantısında şahin mesajlar vereceği üzerinde duruyorlar.

Öte yandan Fed faiz görüntüleme aracı, Fed’in Temmuz ve Ağustos ayındaki FOMC toplantısında faizi 25’er baz puan artıracağını gösteriyor. Temmuz ayı için Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması ihtimaline yüzde 60 olarak bakılıyor. Uzmanlar, bu beklentinin güncel görünüme göre şekillendiğini, Fed’in faiz artırımına devam etmeden önce Haziran ayı enflasyon rakamlarına ve işgücü piyasasının durumunu değerlendirerek karar alacağının altını çizerek durumun piyasaların lehine değişebileceğinin altını çiziyorlar.