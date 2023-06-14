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Binance, USD Coin’in (USDC) Arbitrum One ağına entegrasyonunu tamamladığını duyurdu. Hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance USD Coin (USDC) için para yatırma işlemleri artık Arbitrum One ağında açık olduğunu duyurdu.

USDC Müjdesi!

Kripto para borsası tarafından yapılan açıklamalarda USDC’nin, Arbitrum One ağına entegrasyonunu duyurmasıyla birlikte yatırımcıların limitler dahilinde yatırım yapmasıyla işlemlerini yapabileceklerini açıkladı. Binance açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

USDC’nin, Arbitrum One ağına entegrasyonu tamamlandı. Yeterli para yatırıldığında Arbitrum One ağında USD Coin (USDC) için para çekme işlemlerini açacak ve kullanıcıları bir sonraki duyuruda bilgilendirmeyecek. Lütfen Arbitrum One ağındaki tahsis edilmiş USD Coin (USDC) para yatırma adresinizi burada para yatırma kripto sayfasından bulabilirsiniz. Ayrıca Arbitrum One ağındaki USD Coin (USDC) akıllı sözleşme adresi burada bulunabilir.

Binance’dan Destek Açıklaması!

Öte yandan Binance, Arbitrum One ağına yerel USD Coin (USDC) yatırmayı destekleyeceğini de açıklamalarına ekledi. Ayrıca yatırımcıların, Arbitrum One ağı aracılığıyla yerel USD Coin (USDC) yatırma işlemlerinin açıklanan akıllı sözleşme adresi ile kullanılacağını doğrulacağını duyurdu. Binance açıklamalarında şunları vurguladı: