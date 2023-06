Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance, USD Coin’in (USDC) Arbitrum One ağına entegrasyonunu tamamladığını duyurdu. Hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance USD Coin (USDC) için para yatırma işlemleri artık Arbitrum One ağında açık olduğunu duyurdu.

Kripto para borsası tarafından yapılan açıklamalarda USDC’nin, Arbitrum One ağına entegrasyonunu duyurmasıyla birlikte yatırımcıların limitler dahilinde yatırım yapmasıyla işlemlerini yapabileceklerini açıkladı. Binance açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

USDC’nin, Arbitrum One ağına entegrasyonu tamamlandı. Yeterli para yatırıldığında Arbitrum One ağında USD Coin (USDC) için para çekme işlemlerini açacak ve kullanıcıları bir sonraki duyuruda bilgilendirmeyecek. Lütfen Arbitrum One ağındaki tahsis edilmiş USD Coin (USDC) para yatırma adresinizi burada para yatırma kripto sayfasından bulabilirsiniz. Ayrıca Arbitrum One ağındaki USD Coin (USDC) akıllı sözleşme adresi burada bulunabilir.