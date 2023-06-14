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Circle CEO’sundan Düzenleme Çağrısı: Stablecoin’lerde Şart!

Özet

  • Circle CEO'sundan ABD hükümetine Stablecoin'lere yönelik düzenleme çağrısı!
  • Uzman isim Stablecoin'lere yönelik düzenlemenin piyasalara olumlu etkisinden bahsetti.
  • ABD hükümetine çağrıda bulunan CEO, ABD Başkanının en büyük destekçi olduğunu belirtti.
16:02
14 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Stablecoin ihraççısı Circle’ın CEO’su, ABD’yi stablecoin’ler için net yönergeler oluşturarak doların rekabet gücünü korumaya çağrı yaptı.

Stablecoin Mevzuatı!

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nin stablecoin mevzuatı hakkındaki son duruşması sırasında Jeremy Allaire, risklerin göz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğunu ve ABD’nin doların internetteki en rekabetçi para birimi olmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle, bir ulus olarak, doların internetteki en rekabetçi para birimi olmasını ve mümkün olan en güvenli ve en güvenli dijital dolara evrensel erişimin olmasını sağlamalıyız. Riskler göz ardı edilemeyecek kadar yüksek.

Yöneticiye göre, dolar ABD için önemli bir jeopolitik ve ekonomik role hizmet ediyor ve dijital teknolojilerin derinleşmesiyle erişilebilirliği artırılmalı.

Dolara erişim, yalnızca Amerika’nın ekonomik rekabet gücü ve uluslararası itibarı ile ilgili değil, aynı zamanda akıllı cihazlar ve yazılımlarla desteklenen küresel bir ekonomide doların bir değer deposu ve güvenilir bir değişim aracı olarak rolünü derinleştirmekle ilgili. Dolar, tüm yasal kullanımlar için internette serbestçe ve geniş çapta dolaşmalıdır.

Stablecoin Çalışmalarına Destek!

Allaire, ABD dolarının giderek artan dijital çağda rekabetçi kalmasının güvenli bir yolunu yaratacağı için, bir stablecoin faturasının kanun haline getirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyor.

Stablecoin faturası, canlı ve güvenli bir dijital varlık piyasası için koşulları oluşturan düzenleyici bir çerçeve oluşturmanın ilk adımı olması gereken çok önemli bir mevzuat parçasıdır. Ayrıca, dijital varlık pazarının çok ötesine geçen ABD dolarının küresel rolüne kadar önemli sonuçları olacaktır. Stablecoin faturası, dijital para birimi çağında dolara erişim, güvenlik ve rekabet gücü sağlayacaktır. Bu yasanın taslağını hazırlamak için harcanan önemli çalışmayı ve ortak bir zemine ulaşmak ve en acil sorunları ele alan mantıklı yasaları geçirmek için iki partinin gerçek çabasını takdir ediyorum. Bir tasarıyı Başkan Biden’ın masasına teslim etmek ulusal bir öncelik olmalıdır.

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