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Stablecoin ihraççısı Circle’ın CEO’su, ABD’yi stablecoin’ler için net yönergeler oluşturarak doların rekabet gücünü korumaya çağrı yaptı.

Stablecoin Mevzuatı!

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nin stablecoin mevzuatı hakkındaki son duruşması sırasında Jeremy Allaire, risklerin göz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğunu ve ABD’nin doların internetteki en rekabetçi para birimi olmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle, bir ulus olarak, doların internetteki en rekabetçi para birimi olmasını ve mümkün olan en güvenli ve en güvenli dijital dolara evrensel erişimin olmasını sağlamalıyız. Riskler göz ardı edilemeyecek kadar yüksek.

Yöneticiye göre, dolar ABD için önemli bir jeopolitik ve ekonomik role hizmet ediyor ve dijital teknolojilerin derinleşmesiyle erişilebilirliği artırılmalı.

Dolara erişim, yalnızca Amerika’nın ekonomik rekabet gücü ve uluslararası itibarı ile ilgili değil, aynı zamanda akıllı cihazlar ve yazılımlarla desteklenen küresel bir ekonomide doların bir değer deposu ve güvenilir bir değişim aracı olarak rolünü derinleştirmekle ilgili. Dolar, tüm yasal kullanımlar için internette serbestçe ve geniş çapta dolaşmalıdır.

Stablecoin Çalışmalarına Destek!

Allaire, ABD dolarının giderek artan dijital çağda rekabetçi kalmasının güvenli bir yolunu yaratacağı için, bir stablecoin faturasının kanun haline getirilmesine öncelik verilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyor.