Pittsburgh Üniversitesi ile Chicago merkezli SeQure araştırmacıları, Ethereum’da stake dışında tutulan etherin yaklaşık %55’inin açık anahtarı görünür hale gelmiş cüzdanlarda bulunduğunu tespit etti. Araştırmaya göre bu grupta yaklaşık 42 milyon ETH yer alıyor ve bunun güncel değeri yaklaşık 72 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Açık anahtarlar neden risk oluşturuyor

Ethereum’da bir cüzdandan ether gönderildiğinde işlem imzası zincire yazılıyor ve bu süreç cüzdanın açık anahtarını görünür hale getiriyor. Araştırmacılar, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın bir gün bu açık anahtardan özel anahtarı türetebileceğini, böylece cüzdandaki varlıkların izinsiz harcanabileceğini belirtiyor. Bugün itibarıyla bunu yapabildiği kamuoyuna açık şekilde bilinen bir makine ise bulunmuyor.

Çalışma, yalnızca kullanılmayan cüzdanları değil, stake edilmiş etheri de kapsıyor. Araştırmacılar, stake edilen ETH’nin %61’inin çekim yapıldığında yine açık anahtarı görünür cüzdanlara yönlendirileceğini hesapladı.

Araştırmacılar, bugün kamuoyuna açık hiçbir kuantum bilgisayarın bu saldırıyı gerçekleştiremediğini, ancak görünür açık anahtarların uzun vadede yapısal bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

Önerilen geçiş planı iki aşamadan oluşuyor

Araştırmacılar, daha güvenli anahtarlara geçiş için iki seçenekli bir yöntem önerdi. İlk yöntemde kullanıcılar mevcut anahtarlarını kullanarak yeni bir anahtar kaydedebiliyor. Çalışmadaki ücret varsayımına göre bunun maliyeti hesap başına yaklaşık 1 dolar düzeyinde hesaplandı.

İkinci yöntemde ise eski imzalar devre dışı bırakılıyor. Bu durumda eski imzaya bağlı kalmaya devam eden cüzdanlar kilitleniyor. Kullanıcıların daha sonra yedek kelimelerine sahip olduklarını ispatlayarak bu cüzdanları yeniden açabilmesi öngörülüyor. Araştırmacılar, bu ispatın yedek kelimeleri kimseye göstermeden yapılabildiğini ve hileli bir kayıt gerçekleşirse kullanıcıya kesim tarihinden sonra bir yıl içinde itiraz hakkı tanıdığını aktarıyor.

Mini sözlük: Kuantuma dayanıklı kriptografi, çok güçlü kuantum bilgisayarların klasik şifreleme yöntemlerine karşı oluşturabileceği riske karşı geliştirilen yeni nesil güvenlik yaklaşımıdır. SeQure ise dijital varlık güvenliği ve ileri kriptografi alanında çalışan Chicago merkezli bir araştırma ve teknoloji girişimi olarak biliniyor.

Testlerde bir kurtarma ispatının dizüstü bilgisayarda yaklaşık iki dakikada üretilebildiği görüldü, ancak milyonlarca ispatın Ethereum ağına taşınması çok daha uzun sürebilir.

Milyonlarca cüzdan için süre aylarca uzayabilir

Araştırma ekibi, en az 0,1 ETH tutan 4,45 milyon cüzdanın erken kayıt yolunu seçmesi halinde geçişin 29 günde tamamlanabileceğini hesapladı. Tüm kullanıcıların bekleyip yalnızca kurtarma yöntemine yönelmesi durumunda ise süreç 235 güne kadar çıkabiliyor. Bu tahmin, aynı anda dört cüzdanın işlenebildiği senaryoya dayanıyor.

İncelenen 25 borsanın hiçbirinde, önerilen kurtarma yöntemiyle uyumlu olduğu kamuya açık şekilde belgelenmiş bir yedekleme sistemi bulunmadı. Araştırmacılar, saklama hizmeti veren kurumların böyle bir yedeğe sahip değilse, eski imzaların taklit edilebileceği gün gelmeden önce geçiş yapması gerekeceğini belirtiyor.

Hegota güncellemesinde kuantum savunması tartışılıyor

Ethereum geliştiricileri, planlanan Hegota ağ güncellemesine ne ölçüde kuantum savunması ekleneceğini değerlendiriyor. Ethereum Foundation araştırmacısı Ansgar Dietrichs, 19 Kasım’da geliştiricilere beş farklı seçenek sundu. Bu seçenekler arasında kuantum savunmasına odaklanan bir sürüm de yer aldı.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen ana kuruluşlardan biri olarak biliniyor. Ethereum yazılımını sürdüren ekiplerin, bu hafta içinde konuya ilişkin yazılı görüşlerini sunması bekleniyor.