Ethereum piyasasında zayıf görünüm sürerken, Binance’ten yapılan ETH çıkışları son 30 günde tarihi düşük seviyeye indi. CryptoQuant verilerine göre yatırımcılar bu dönemde toplam 3,58 milyon ETH çekti. Bu rakam, borsadaki Ethereum çıkışlarında şimdiye kadar görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

Piyasadaki korku çıkış hızını yavaşlattı

Kripto para piyasasında talep büyük varlıklara yönelse de genel işlem akışında temkinli bir tablo öne çıkıyor. Ethereum da uzun süren oynaklıktan en fazla etkilenen varlıklardan biri arasında yer aldı. Fiyatın yaklaşık 1.700 dolar çevresinde zayıf seyretmesi, yatırımcı davranışlarını da etkiledi.

CryptoQuant, zincir üstü veriler ve borsa hareketleri üzerine analizler sunan bir kripto veri platformu olarak biliniyor. Platformun son verileri, Ethereum’un Binance’ten çıkış hızında belirgin bir yavaşlama yaşandığını gösterdi. Yatırımcıların daha az ETH’yi borsa dışına taşıması, piyasadaki belirsizlikle aynı döneme denk geldi.

Son 30 günde Binance’ten çekilen yaklaşık 3,58 milyon ETH, borsadaki Ethereum çıkışlarında tüm zamanların en düşük düzeyi olarak kayda geçti.

Saldırıya rağmen beklenen tepki görülmedi

Verilerde öne çıkan noktalardan biri de Binance’in yaşadığı güvenlik ihlaline rağmen Ethereum çıkışlarında belirgin bir sıçrama oluşmaması oldu. Piyasa katılımcılarının bir bölümü, böyle bir olayın ardından kullanıcıların varlıklarını özel cüzdanlara taşımasını bekliyordu.

Blokzincir izleme araçları, saldırganla bağlantılı bazı büyük Ethereum transferlerini kısa süre önce tespit etti. Buna karşın bu hareketler, borsadan genel kullanıcı çıkışlarını hızlandıran bir dalgaya dönüşmedi. Başka bir ifadeyle, saldırganın transferleri dışında geniş yatırımcı kitlesinin kayda değer bir kaçış sergilemediği görülüyor.

Güvenlik olayları çoğu zaman yatırımcıları daha kontrollü davranmaya iterken, Binance’teki Ethereum sahipleri varlıklarını borsada tutmayı sürdürdü.

Yatırımcı davranışı değişmedi

Benzer güvenlik olaylarında yatırımcıların fonlarını kendi kontrol ettikleri özel cüzdanlara çekmesi sık görülen bir refleks olarak kabul ediliyor. Bu kez ise Ethereum sahiplerinin önemli bir bölümünün Binance üzerinde kalmayı tercih ettiği anlaşılıyor.

Bu tablo, piyasa duyarlılığındaki bozulmanın tek başına borsa çıkışlarını artırmaya yetmediğini gösteriyor. Ethereum fiyatındaki baskı sürse de, Binance kullanıcılarının en azından son 30 günlük dönemde varlıklarını toplu şekilde çekmediği görülüyor.