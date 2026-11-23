Bitcoin, cumartesi günü yaklaşık 55.500 dolara kadar gerileyerek iki yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. Fiyat, pazartesi günü alımların güçlenmesiyle 61.000 doların üzerine çıktı. Toparlanma, ABD borsa vadeli endekslerinde yapay zeka hisselerinde yaşanan sert satışların ardından görülen tepki yükselişiyle aynı döneme denk geldi.

Zorunlu satışlar fiyatı aşağı çekti

FxPro baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich, cuma gecesi ile cumartesi sabahı arasındaki sert düşüşün, önceden belirlenmiş satış emirlerinin otomatik olarak devreye girmesinden kaynaklandığını söyledi. Bu tür emirlerin belirli fiyat seviyelerinde çalışması, düşüşü daha da hızlandırdı.

FxPro, küresel piyasalara yönelik analizleriyle bilinen bir aracı kurum olarak öne çıkıyor. Kuptsikevich, mevcut seviyelerin uzun vadeli alımlar için ikinci bir fırsat sunabileceğini, kısa vadeli işlem yapanlar açısından da risk getiri dengesinin daha elverişli hale gelmiş olabileceğini değerlendirdi.

Alex Kuptsikevich, mevcut fiyatların uzun vadeli alım düşünenler için yeni bir fırsat yaratabileceğini, ancak daha temkinli yatırımcıların kalıcı bir dönüş işareti beklemeyi tercih edebileceğini belirtiyor.

Analist, daha ihtiyatlı yatırımcıların fiyatın 68.200 dolar seviyesindeki 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmasını izleyebileceğini kaydetti. Bu seviye, piyasanın düşüş sonrası daha güçlü bir toparlanmaya girip girmediğine dair önemli bir eşik olarak görülüyor.

Altcoinler de tepki verdi

Bitcoin’deki toparlanmaya altcoinler de eşlik etti. Hyperliquid’in HYPE tokenı yaklaşık %4 artışla 64 dolara, Solana’nın SOL tokenı yine yaklaşık %4 yükselişle 72 dolara çıktı. Ether %2 primle 1.720 dolar civarına ulaşırken, XRP %1 artsa da 1 doların altında kaldı. Zcash tarafında ise sınırlı bir hareket görüldü.

Varlık Değişim Fiyat HYPE %4 yükseldi 64 dolar SOL %4’e yakın yükseldi 72 dolar Ether %2 yükseldi 1.720 dolar XRP %1 yükseldi 1 doların altında ZEC Sınırlı değişim Yatay seyretti

Wall Street cephesinde sert tepki alımı görüldü

ABD hisse senedi vadeli endeksleri de haftaya toparlanma eğilimiyle başladı. S&P 500 vadeli endeksleri yaklaşık %3 yükseldi ve endekste yedi gündür süren kayıp serisinin sona erebileceğine işaret etti. Nasdaq 100 vadeli endeksleri de %3 artış kaydetti.

Geçen hafta %23 değer kaybeden Nvidia, piyasa öncesi işlemlerde %8 yükseldi. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla ABD tahvilleri ve Japon yeni de geri çekildi. Bu tablo, yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmeye başladığını gösterdi.

Kuptsikevich, daha temkinli yatırımcıların güçlü bir dönüşe işaret edebilecek seviyeleri beklemesinin daha olası olduğunu, bu nedenle 68.200 doların üzerindeki hareketin yakından izleneceğini aktarıyor.

ETF çıkışları ve enflasyon verisi izleniyor

Buna karşın kurumsal tarafta çıkış eğilimi sürüyor. SoSoValue verilerine dayandırılan FxPro değerlendirmesine göre, ABD spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 1,24 milyar dolar çıktı. Böylece bu fonlarda art arda üçüncü haftalık çıkış kaydedildi.

Piyasalar şimdi ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Yatırımcılar, enflasyon görünümünün ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz artırıp artırmayacağına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceğini izliyor.