Küresel piyasalar, 23-27 Kasım haftasında ABD’den gelecek enflasyon, büyüme ve istihdam verilerine odaklanacak. Kripto para piyasasında ise ağ güncellemeleri, token kilit açılışları ve Bitcoin ile Ethereum opsiyonlarının vade sonu haftanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ABD’de Şükran Günü tatili nedeniyle haftanın ikinci yarısında işlem takvimi değişecek. Perşembe günü hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalı olacak, cuma günü ise erken kapanış uygulanacak. Tatil nedeniyle işsizlik maaşı başvuruları da çarşamba günü açıklanacak.

Gözler çarşamba günü açıklanacak PCE enflasyonunda

Hafta, pazartesi günü ABD’nin öncü imalat ve hizmet PMI verileriyle başlayacak. İmalat PMI’ın 54,5, hizmet PMI’ın ise 55,7 olması bekleniyor. Salı günü New York Fed Başkanı John Williams’ın konuşması, haftalık ADP istihdam verisi ve tüketici güven endeksi izlenecek.

Haftanın en yoğun veri akışı çarşamba günü gerçekleşecek. Yıllık PCE enflasyonunun %3,6’dan %3,8’e, çekirdek PCE’nin ise %3,1’den %3,2’ye yükselmesi bekleniyor. Aynı saatte üçüncü çeyrek büyümesinin ikinci tahmini, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak. Akşam saatlerinde açıklanacak Fed Bej Kitap ise ekonomik faaliyet, istihdam ve fiyatlara ilişkin bölgesel değerlendirmeleri sunacak.

Haftanın kısaltılmış takvimi şöyle:

Tarih ABD ve makroekonomi Kripto para gündemi 23 Kasım Pazartesi 17.45: Öncü PMI verileri. Beklenti: İmalat 54,5; hizmet 55,7. 20.00: Stellar güncelleme oylaması. LayerZero staking başlangıcı; Samsung Wallet üzerinden Sui ağında USDC transferlerinin açılması planı. 24 Kasım Salı 00.00: Williams konuşması. 16.15: Haftalık ADP. 18.00: Tüketici güveni; beklenti 92,1. Monad’da yaklaşık 16,6 milyar MON kilit açılışı; Injective Veyra güncellemesi hedefi. 25 Kasım Çarşamba 16.30: PCE, büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları. 22.00: Fed Bej Kitap. Plasma’da XPL kilit açılışı. 26 Kasım Perşembe Şükran Günü: ABD hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalı. Kaia’da uygun kullanıcılar için çekim ve yeniden staking işlemlerinin başlaması. 27 Kasım Cuma 16.30: Öncü mal ticareti dengesi; beklenti 130,8 milyar dolar açık. 21.00: Hisselerde erken kapanış. Tahviller için önerilen kapanış 22.00. 11.00: Deribit Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vade sonu. Walrus’ta WAL kilit açılışı.

Kripto piyasasında güncellemeler ve kilit açılışları izlenecek

Kripto para tarafında pazartesi günü Stellar’ın Bell olarak adlandırılan Protokol 30 güncellemesi için doğrulayıcı oylaması yapılacak. LayerZero’da Zero ana ağı öncesinde staking’in başlaması, Sui ağında ise Samsung Wallet üzerinden USDC transferlerinin kullanıma açılması planlanıyor.

Salı günü Injective’in gerçek dünya varlıkları ve kurumsal kullanım altyapısını geliştirmeyi amaçlayan Veyra ana ağ güncellemesi hedefleniyor. Aynı gün Monad’da yaklaşık 16,6 milyar MON için kilit açılışı planlanırken, hafta boyunca Plasma ve Walrus’un aylık kilit açılışları da takip edilecek. Kaia’da ise yeni staking sözleşmelerine geçiş kapsamında belirli koşulları sağlayan kullanıcıların çekim ve yeniden staking işlemleri başlayacak.

Cuma günü Deribit’te kasım vadeli Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının süresi dolacak. Böylece hafta, ABD piyasalarındaki kısaltılmış işlem saatleri ve kripto türev piyasasındaki vade sonuyla tamamlanacak.