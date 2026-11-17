Optimizely’nin Web Experimentation platformunda ortaya çıkan bir güvenlik açığı, 178 kurumun internet sitesine zararlı JavaScript kodu yerleştirilmesine yol açtı. Saldırı, çok sayıda büyük şirketin kullandığı A/B test altyapısı üzerinden yayıldı. Bu yöntem, kullanıcılara aynı sayfanın farklı sürümlerini göstererek hangi tasarımın daha iyi sonuç verdiğini ölçmek için kullanılıyor.

Saldırının kapsamı genişledi

Güvenlik şirketi Report URI, 16 Kasım tarihinde taradığı 1.611 Optimizely kod parçasının 188’inde kötü amaçlı kod bulunduğunu açıkladı. Şirket, gerçek sayının daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor. Bu tablo, sorunun tekil bir site ihlalinden çok, merkezi bir hizmet üzerinden yayılan tedarik zinciri saldırısına işaret ediyor.

Etkilenme riski taşıyan siteler arasında Zoom, BBC, CNN, Fox Haberleri, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Air France KLM, Ledger ve Peacock yer aldı. Siber güvenlik odaklı yayın BleepingComputer da zararlı betiğin bu sitelerin bir bölümünde yüklendiğini doğruladı. Ledger, donanım cüzdanlarıyla bilinen bir kripto şirketi olarak öne çıkıyor.

Optimizely, yetkisiz bir tarafın Experimentation ürünündeki bir açıktan yararlanarak bazı müşteri projelerine zararlı JavaScript eklediğini doğruladı.

Zararlı kodun hedefi veri ve varlık hırsızlığı oldu

Zararlı kodun temel amacı, sayfalarda görünen kripto cüzdan adreslerini saldırganın adresiyle değiştirmekti. Bunun yanında kart numaralarını toplama, ekran görüntüsü alma ve kullanıcı verilerini çekme gibi ek işlevler de sisteme eklendi. Başka bir ifadeyle saldırı, hem ödeme bilgilerini hem de dijital varlıkları hedef alan çok katmanlı bir yapı taşıyordu.

Report URI’nin verilerine göre saldırganın cüzdanlarına ilk dokuz saat içinde yaklaşık 7.040 dolar aktı. Buna karşın kart bilgilerinin kopyalanmasından doğan toplam zarar henüz bilinmiyor. Aynı gün daha sonra karta yönelik veri toplama aracı eklendiği, ayrıca gizli bir iframe ile eski iPhone modellerinde bir iOS istismar zincirinin yüklenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Zararlı betik, cüzdan adresi değiştirme, kart verisi toplama ve ekran görüntüsü alma gibi birden fazla aracı tek yapıda birleştirdi.

Kripto şirketleri için ayrı bir uyarı niteliği taşıyor

Optimizely, şirketlerin internet sitelerinde deney ve dönüşüm optimizasyonu yürütmesini sağlayan yaygın bir platform olarak biliniyor. Açığın teknik olarak nasıl çalıştığı henüz netleşmedi. Ancak saldırının üçüncü taraf bir servis üzerinden gerçekleşmesi, çok sayıda kurumun kendi altyapıları doğrudan hedef alınmadan etkilenebileceğini gösteriyor.

Bu durum özellikle kripto sektöründe daha hassas sonuçlar doğurabilir. Kripto hizmet sağlayıcıları, ödeme akışları, analiz araçları, kullanıcı deneyimi çözümleri ve çeşitli entegrasyonlar için sık sık dış servislerden yararlanıyor. Bu nedenle benzer bir zafiyetin borsa, cüzdan ya da varlık yönetimi hizmetlerinde görülmesi ihtimal dışı sayılmıyor.

Gelişme, ürün sahipleri açısından üçüncü taraf araçların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyarken, kullanıcılar için de tek bir hizmete aşırı bağımlılığın risklerini hatırlattı. İncelemeler sürerken, açığın boyutu ve etkilenen müşteri projelerinin tam listesi konusunda yeni açıklamalar bekleniyor.