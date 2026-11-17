ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, blokzincir tabanlı türev piyasa altyapısına yönelik borsa ve takas kurumu başvurularını onaylayarak geleneksel finans ile yeni teknolojiler arasındaki entegrasyonda önemli bir adım attı. Karar, türev sözleşmelerinin alım satımı ve takasının blokzincir altyapısıyla yürütülmesine düzenleyici çerçeve içinde izin verilmesi anlamına geliyor.

CFTC onayın kapsamını açıkladı

CFTC Başkanı Michael Selig, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada komisyonun, blokzincir teknolojisini kullanarak türev sözleşmelerinin icrası ve mutabakatını yürütmeyi hedefleyen bir şirket için borsa statüsü ve takas kurumu statüsü başvurularına yeşil ışık yaktığını duyurdu. CFTC, ABD’de vadeli işlemler, opsiyonlar ve bazı türev piyasaları denetleyen federal kurum olarak biliniyor.

Michael Selig, bu onayın, yenilik yapmak ve türev işlemlerin nasıl alınıp satıldığı ile nasıl sonuçlandırıldığını modernize etmek isteyen şirketler için açık bir düzenleyici yol ortaya koyduğunu söyledi.

Selig, blokzincir tabanlı piyasa altyapısının mevcut ABD finansal düzenlemeleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, yeni bir teknoloji kullanılıyor olsa da temel gözetim ve yatırımcı koruma standartlarının korunacağı mesajını veriyor.

Geleneksel kurallarla aynı çerçeve geçerli olacak

CFTC’nin mevcut düzenleme yapısı, türev borsaları ve takas kurumları için belirli bir teknik mimari zorunluluğu getirmiyor. Bu nedenle blokzincir tabanlı ağlardan yararlanan şirketler de geleneksel piyasa katılımcılarıyla aynı kurallar çerçevesinde başvuru yapabiliyor.

Selig, blokzincir kullanımının düzenleyici denetimden kaçış anlamına gelmediğini, finansal piyasa bütünlüğünü koruyan kuralların aynen uygulanacağını vurguladı.

Şirketlerin kara para aklamayı önleme kuralları, müşteri varlıklarının korunması, piyasa gözetimi ve risk azaltımına ilişkin yükümlülükleri sürüyor. Başka bir ifadeyle komisyon, blokzinciri düzenlenmiş türev piyasa altyapısına dahil ederken geleneksel finans kuruluşlarına uygulanan standartları korumayı hedefliyor.

ABD içinde faaliyet mesajı öne çıktı

Selig, ABD türev piyasalarının geçmişte fiziki işlem salonlarından elektronik platformlara uzanan birçok teknolojik dönüşüm yaşadığını hatırlattı. Ona göre blokzincir de bu dönüşüm zincirinin yeni halkası olabilir.

CFTC Başkanı, bir süredir gelişmekte olan finansal teknolojiler üzerinde çalışan ABD merkezli şirketlerin faaliyetlerini ülke dışında kurmak zorunda kalmaması gerektiğini savunuyor. Son karar da blokzincir tabanlı finansal piyasa altyapısı geliştiren şirketlere ABD pazarının açık olduğu yönündeki mesajı güçlendirdi.

Karar, düzenleyici kurumların blokzincir kullanımına tamamen kapalı olmadığını, ancak bu teknolojinin mevcut finansal denetim ilkeleri içinde değerlendirilmesini istediğini gösteriyor. Böylece yenilik ile denetim arasında denge kurulması amaçlanıyor.