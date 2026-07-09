Kayıt Banner
BLOCKCHAIN

SWIFT cephesinde 17 bankalı yeni adım! Sınır ötesi ödemelerde neler değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SWIFT, 17 büyük bankayla tokenleştirilmiş mevduat tabanlı yeni ödeme altyapısını pilot aşamaya taşıdı.
  • 🌍 Yeni sistem, sınır ötesi işlemlerin gece ve hafta sonu da kesintisiz sürmesini hedefliyor.
  • 🏦 SWIFT ağı bugün 200’den fazla ülkede 11.500’den fazla kurumu bağlıyor ve ödemelerin yüzde 75’i 10 dakika içinde ulaşıyor.
  • 💹 Bu adım, dijital varlık altyapısında bankaların hızlanan dönüşümünde dikkat çeken bir eşik olarak öne çıkarken $SWIFT odakta yer alıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Küresel finans mesajlaşma ağı SWIFT, blokzincir tabanlı yeni defter altyapısının dokuz aylık geliştirme sürecinin ardından ilk kullanıma hazır hale geldiğini açıkladı. Sistem, tokenleştirilmiş banka mevduatlarıyla sınır ötesi ödemeleri desteklemeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 İlk aşamada 17 büyük banka yer alacak
2 Hafta sonu ve gece işlemleri hedefleniyor
3 Dijital varlıklarda yeni genişleme planı

İlk aşamada 17 büyük banka yer alacak

SWIFT, HSBC, Citi, BNP Paribas, UBS, ANZ, DBS ve Standard Chartered dahil 17 büyük bankanın yeni defter üzerinde pilot ödemelere hazırlandığını duyurdu. Pilot uygulama, bankaların tokenleştirilmiş mevduatları kullanarak uluslararası para transferlerini günün her saatine yaymasına imkan tanıyacak.

SWIFT, dünya genelinde 200’den fazla ülke ve bölgede 11.500’ü aşkın banka ve finans kuruluşunu birbirine bağlayan bankalar arası mesajlaşma altyapısını işletiyor. Kurum, mevcut ağındaki ödemelerin yüzde 75’inin alıcı bankaya 10 dakika içinde, çoğu zaman ise saniyeler içinde ulaştığını belirtiyor.

Thierry Chilosi, bu adımın regülasyona tabi dijital varlıklar açısından önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu, tokenleştirilmiş değerin modern ticaretin beklediği hız ve esneklikle sınır ötesine taşınmasına imkan vereceğini söyledi.

Hafta sonu ve gece işlemleri hedefleniyor

Yeni defter, katılımcı bankaların gece saatlerinde ve hafta sonlarında da sınır ötesi ödeme sunmasına olanak tanıyacak. SWIFT, bunun yapılırken mevcut ödeme süreçlerine gömülü uyum, kredi, risk ve kontrol standartlarının korunacağını vurguladı.

Bu adım, bankaların düzenlenmiş finansal altyapı içinde tokenleştirilmiş mevduat kullanımını artırma çabasının son halkası olarak öne çıkıyor. Amaç, geleneksel bankacılık saatlerinin ötesine geçen bir ödeme akışı kurmak.

Dijital varlıklarda yeni genişleme planı

SWIFT Baş Ticari Sorumlusu Thierry Chilosi, yeni bileşenin kurumun dayanıklı küresel platformuna eklendiğini ve bunun gelecekte programlanabilir para ile otonom ticaret gibi alanlarda yeniliğe zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş mevduat, bankadaki geleneksel mevduatın dijital bir temsilinin blokzincir üzerinde izlenebilmesini sağlayan yapı olarak tanımlanır. Bu model, bankacılık sistemi içindeki parayı doğrudan dijital varlık altyapısıyla buluşturmayı hedefler.

Kurum, kontrollü ilk canlı kullanım aşamasının ardından defterin işlevlerini ve erişimini genişletmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, teknolojinin önce sınırlı kapsamda test edilip daha sonra kademeli biçimde yaygınlaştırılacağını gösteriyor.

SWIFT’in duyurusu, büyük bankaların benzer alandaki diğer girişimleriyle aynı döneme denk geldi. JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Barclays, BNY ve Wells Fargo’nun da aralarında bulunduğu bir banka konsorsiyumu, 2027’nin ilk yarısında tokenleştirilmiş mevduat ağı başlatmayı planladığını açıklamıştı. Bu ağın, geleneksel ödeme hatlarını dijital varlık altyapısıyla birleştirerek 7 gün 24 saat mutabakat sağlaması öngörülüyor.

Öte yandan New York Borsası mart ayında tokenizasyon platformu Securitize ile blokzincir tabanlı hisse senedi ve borsa yatırım fonu altyapısı geliştirmek için iş birliğine gitmişti. Ocak ayında ise NYSE’nin çatı şirketi Intercontinental Exchange, 24 saat işlem, anlık mutabakat, stabilcoin tabanlı fonlama ve zincir üstü takasa odaklanan tokenleştirilmiş menkul kıymet platformu planlarını paylaşmıştı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kenya sermaye piyasası otoritesi, kripto piyasasını denetlemek için blokzincir analiz platformu alacağını duyurdu

Güney Koreli konsorsiyum, dijital yerel para ödemelerini blokzincir üzerinde 1 saniyenin altında tamamladı

Ethereum, Solana, Base ve Avalanche 2026’nın ikinci yarısında büyük ağ güncellemelerine hazırlanıyor

Inveo Kripto, Moca Network ile dijital kimlik ve stabilcoin ödeme çözümleri için iş birliği yaptı

JPMorgan, Kinexys blokzincir ağında desteklenen para birimi sayısını 8’e çıkardı

Allfunds, tokenleştirilmiş fonların dağıtımını Solana ağına genişleteceğini açıkladı

MoneyGram Solana ağında doğrulayıcı olarak görev almaya başladı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Core 31.1 sürümü, düğümlerde IP sızıntısını ve aşırı disk kullanımını giderdi
Bir Sonraki Yazı Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Interpol, 97 ülkede yürütülen operasyonda 5 bin 811 kişiyi gözaltına aldı
Kripto Para
Bitcoin Core 31.1 sürümü, düğümlerde IP sızıntısını ve aşırı disk kullanımını giderdi
BITCOIN (BTC)
TRON ağındaki toplam adres sayısı 392 milyonu aşarken, analistler $TRX için 0,35 dolar direncine dikkat çekiyor
Tron (TRX)
Zcash ağındaki Ironwood güncellemesi öncesinde ZEC, 505 dolar zirvesinden geri çekildi
Zcash (ZEC)
Sony Bank, ABD’de dolar stabilcoin ihracı için koşullu ön onay aldı
STABILCOIN
Lost your password?