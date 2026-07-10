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Marketnode destekli HSBC hamlesi dikkat çekti! Tokenizasyon cephesinde neler değişiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HSBC, blokzincir üzerinde ilk dijital yerel yapılandırılmış ürün ihracını tamamladı.
  • 📌 İşlemde Marketnode, tahvillerin tokenizasyonunu ve ödeme akışlarını uçtan uca yönetti.
  • 📊 Hong Kong’da tokenleştirilmiş tahvil çalışmaları 6,8 milyar Hong Kong dolarlık ihraç sonrası hız kazandı.
  • 🏦 HSBC, dijital varlık stratejisini stabilcoin lisansı ve yeni pilotlarla genişletmeyi sürdürüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

HSBC, blokzincir tabanlı ilk dijital yerel yapılandırılmış ürün ihracını tamamladı. Kurumsal yatırımcılara yönelik özel yerleştirme kapsamında ihraç edilen ABD doları cinsi yapılandırılmış tahvillerin tüm süreci blokzincir altyapısı üzerinde yürütüldü. Bu adım, Hong Kong’da geleneksel finans ile tokenizasyonun daha sık bir araya gelmeye başladığını gösteren yeni bir gelişme olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 İhraç süreci tamamen dijital ortamda yürütüldü
2 HSBC verimlilik ve ölçeklenebilirlik arıyor
3 Hong Kong’da düzenleyici zemin de genişliyor

İhraç süreci tamamen dijital ortamda yürütüldü

İşlemde Asya Pasifik bölgesinde dijital piyasa altyapısı sağlayan Marketnode görev aldı. Şirket, hem tokenizasyon aracısı hem de dijital ödeme temsilcisi olarak süreci destekledi. Böylece tahvillerin dijital olarak ihraç edilmesi sağlanırken, HSBC ile yatırımcı arasındaki ödeme akışları da aynı yapı içinde yönetildi.

HSBC, bu pilot uygulamayla blokzincir teknolojisinin kurumsal piyasalarda yapılandırılmış ürünlerin ihraç, takas, idare ve hizmet süreçlerini nasıl iyileştirebileceğini test etti. Geleneksel yapılandırılmış tahvil ihraçlarından farklı olarak bu ürünler doğrudan blokzincir üzerinde oluşturuldu ve ihraçtan takasa kadar temel işlemler dijital biçimde tamamlandı.

Mini sözlük: Yapılandırılmış ürün, getirisi belirli bir varlığa, endekse, faize veya önceden tanımlanan koşullara bağlı olacak şekilde tasarlanan finansal araçtır. Tokenizasyon ise bu aracın mülkiyet veya hak bilgisinin dijital token olarak blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade eder.

Suvir Loomba, işlemin HSBC’nin dijital varlık girişimlerinin devamı niteliğinde olduğunu, aynı zamanda kurumsal finans için pratik blokzincir çözümleri geliştirmek amacıyla piyasa katılımcılarıyla yürütülen iş birliğini yansıttığını belirtti.

HSBC verimlilik ve ölçeklenebilirlik arıyor

Banka, tokenizasyonun yapılandırılmış ürünlerde ihraç, takas, idari işlemler ve devam eden hizmet aşamalarını sadeleştirebileceğini değerlendiriyor. HSBC Asya Kurumsal Satış Başkanı Patrick Boumalham, tokenizasyonun operasyonel verimliliği artırma potansiyeli taşıdığını ve gelecekte geliştirilecek finansal ürünler için ölçeklenebilir bir temel sunabileceğini söyledi.

Asya’da yapılandırılmış ürünlerin önde gelen ihraççıları arasında yer alan HSBC, geleneksel finans altyapısını yenilemek amacıyla blokzincir kullanım alanlarını son dönemde daha yakından inceliyor. Banka ayrıca Canton Network üzerinde Tokenized Deposit Service pilotunu da tamamladı. Bu çalışma, düzenlemeye tabi finans kuruluşları için tasarlanan bir kamuya açık blokzincirde tokenleştirilmiş mevduat ihracı ve takasının ilk simülasyonu oldu.

Hong Kong’da düzenleyici zemin de genişliyor

Haziran ayında Hong Kong Para Otoritesi, hükümetin 6,8 milyar Hong Kong doları tutarında tokenleştirilmiş tahvil ihraç etmesinin ardından bir uzman grubu kurdu. Yaklaşık 868 milyon dolara karşılık gelen bu ihraç sonrası oluşturulan grupta HSBC, JPMorgan Securities, Standard Chartered, UBS, Ant Digital ve HashKey Group gibi kuruluşlar yer aldı.

Söz konusu çalışma grubu, tokenleştirilmiş tahviller için hukuki standartlar, piyasa uygulamaları ve teknik altyapı başlıklarına odaklanıyor. Bu gelişme, Hong Kong’un dijital varlıklar ve tokenizasyon alanında daha kurumsal bir çerçeve oluşturma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

HSBC, şehirdeki dijital varlık varlığını başka adımlarla da güçlendirdi. Banka, nisan ayında Hong Kong Para Otoritesi’nin yeni düzenleme çerçevesi kapsamında stabilcoin ihraç lisansı alan ilk kurumlardan biri oldu. Bu lisans, HSBC’ye Standard Chartered destekli Anchorpoint Financial ile birlikte düzenlemeye tabi stabilcoin ihraç etme imkanı sağladı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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