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Inveo Kripto, Moca Network ile dijital kimlik ve stabilcoin ödeme çözümleri için iş birliği yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Inveo Kripto, Moca Network ve Ichain Investment Holding dijital kimlik ile stabilcoin ödemeleri için ortaklık kurdu.
  • 🔍 Anlaşma, Türkiye’de AIR Kit entegrasyonu ve tekrar kullanılabilir KYC süreçlerine odaklanıyor.
  • 💳 Ortak komite, tokenizasyon, itibari para geçiş kanalları ve dijital bankacılık projeleri üzerinde çalışacak.
  • 🌍 Düzenlemeler sıkılaşırken dijital kimlik çözümleri, blokzincir hizmetlerinde daha önemli bir alan haline geliyor ve bu süreçte $XRP değil kurumsal altyapı projeleri öne çıkıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Inveo Kripto, Ichain Investment Holding ve Moca Network, Türkiye ile uluslararası pazarlarda blokzincir tabanlı finansal hizmetler ve dijital kimlik çözümleri geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Taraflar, iş birliğinin düzenlemelere uyumlu Web3 hizmetleri, dijital kimlik, ödeme sistemleri ve blokzincir altyapısına odaklanacağını açıkladı.

İçindekiler
1 AIR Kit entegrasyonu öne çıktı
2 Düzenlemelere uyum vurgusu yapıldı
3 Dijital kimlik alanında yeni eğilim güçleniyor
4 Şirketler maliyet ve kullanım kolaylığı bekliyor

AIR Kit entegrasyonu öne çıktı

Anlaşma kapsamında Moca Network, yerel düzenlemelere bağlı olarak AIR Kit çözümünü Inveo Kripto platformuna ve Türkiye’deki diğer finansal uygulamalara entegre edecek. Bu sistem, kullanıcıların doğrulanmış tek bir dijital kimliği farklı uygulamalarda kullanmasına imkan tanırken yeniden kullanılabilir Müşterini Tanı kontrolleri, ödül programları, stabilcoin ödemeleri ve dijital kimlik hizmetlerini de destekliyor.

Mini sözlük: Moca Network, Animoca Brands ekosistemi içinde geliştirilen bir dijital kimlik ve birlikte çalışabilirlik ağı olarak biliniyor. KYC ise finansal kuruluşların kullanıcı kimliğini doğrulamak için uyguladığı yasal kontrol sürecini ifade ediyor.

Taraflar, ortaklığın düzenlemelere uyumlu Web3 hizmetleri, dijital kimlik, ödemeler ve blokzincir altyapısı alanlarında ilerleyeceğini bildirdi.

Şirketler ayrıca projeleri yürütmek üzere ortak bir komite kurmayı planlıyor. Bu yapının gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, stabilcoin ödeme sistemleri, itibari para giriş ve çıkış kanalları, tekrar kullanılabilir KYC mekanizmaları, dijital bankacılık hizmetleri ile işletmelere ve son kullanıcılara dönük blokzincir araçları üzerinde çalışması öngörülüyor.

Düzenlemelere uyum vurgusu yapıldı

Inveo Kripto, Türkiye’de aktif kripto varlık hizmet sağlayıcıları sicilinde yer alıyor. Şirket, kripto alım satımı, yatırım bankacılığı, portföy yönetimi, aracılık hizmetleri ve girişim sermayesi faaliyetlerini kapsayan düzenlenmiş bir finans ekosistemi içinde faaliyet gösteriyor. Taraflar, bu iş birliği kapsamında geliştirilecek her projenin Türkiye’deki düzenlemelere ve diğer ilgili yasal yükümlülüklere uygun olacağını belirtti.

AIR Kit, kullanıcıların tek bir doğrulanmış dijital kimliği farklı uygulamalar arasında taşımasına olanak sağlarken yeniden kullanılabilir kimlik doğrulama sürecini de destekliyor.

Dijital kimlik alanında yeni eğilim güçleniyor

Blokzincir şirketleri için dijital kimlik, giderek daha fazla öne çıkan çalışma alanlarından biri haline geliyor. Hükumetler kripto varlıklara yönelik kuralları genişlettikçe, borsalar ve finansal platformlar bir yandan kullanıcı doğrulaması yapmak, diğer yandan kişisel verileri korumak zorunda kalıyor. Geleneksel kimlik doğrulama süreçleri ise çoğu zaman kullanıcıların her platformda aynı işlemleri yeniden tamamlamasını gerektiriyor.

World, Polygon Labs ve Moca Network gibi projeler, kullanıcıların kimliğini bir kez doğrulayıp bunu birden fazla hizmette kullanabilmesini sağlayan sistemler üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşımın platformlara katılım sürecini hızlandırması ve tekrar eden evrak yükünü azaltması amaçlanıyor.

Şirketler maliyet ve kullanım kolaylığı bekliyor

Kripto şirketleri açısından bu tür çözümler, maliyetlerin düşmesine, uyum süreçlerinin güçlenmesine ve düzenlemeye tabi ürünlerin daha kolay kullanılmasına katkı sağlayabilir. Ülkeler yeni kripto kurallarını devreye aldıkça, dijital kimliğin isteğe bağlı bir özellikten çıkıp blokzincir hizmetlerinin daha merkezi bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Animoca Brands, stabilcoin ödeme altyapısı sağlayıcısı AllScale’e yatırım yaptı. Bu adımın, stabilcoinlerin küresel ödemelerde kullanımını hızlandırmayı ve yapay zeka destekli ticaretin büyümesini desteklemeyi hedeflediği açıklandı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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