Circle, IBM’in 680’den fazla blokzincir patent ailesini devraldı

Circle, IBM’in temel blokzincir buluşlarını satın alarak fikri mülkiyet portföyünü genişletti. İşlemle birlikte şirkete 680’den fazla patent ailesi ve dünya genelinde yüzlerce tescilli patent geçti. Finansal koşullar açıklanmadı.

Patent portföyü genişledi

Bu devir sonrasında Circle, ABD’de blokzincir alanında en fazla tescilli patente sahip şirket konumuna geldi. Şirket, bu portföyü USDC, Cross Chain Transfer Protocol, Arc ve zincir üstü finans altyapısının diğer bileşenleriyle ilişkilendiriyor. Circle, USDC’nin ihraççısı olarak stabilcoin ve dijital ödeme altyapıları alanında faaliyet gösteriyor.

Devralınan patentler; dağıtık defter teknolojisi, kurumsal mutabakat sistemleri, kriptografi ve zincirler arası bağlantı alanlarını kapsıyor. Circle açısından bu varlıkların, USDC ihracı, uyum araçları ve kurumsal ödeme ürünleri için hem hukuki hem de teknolojik koruma sağlaması hedefleniyor.

Circle, IBM’in blokzincir patent portföyündeki temel varlıkları devraldığını, bu adımın USDC ve ilgili ağ altyapısının arkasındaki teknik temeli güçlendirdiğini açıkladı.

IBM’in yön değişimi dikkat çekti

İşlem, IBM’in blokzincir odaklı kurumsal faaliyetlerden bir adım daha uzaklaştığına işaret ediyor. Son dönemde büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve hibrit bulut alanlarına daha fazla ağırlık vermesi, bu tercihin arka planındaki temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Circle cephesinde ise alımın mevcut rezerv yapısını ya da USDC’nin bugün nasıl ihraç edildiğini değiştirmediği belirtildi. Buna karşılık yeni patentlerin, şirketin kurumsal ürünlerini daha güçlü bir çerçevede konumlandırmasına katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

Düzenleyici ortamda stratejik avantaj arayışı

Stabilcoinler ve tokenleştirilmiş varlıklar ABD ile Avrupa’da daha düzenlenmiş bir çerçeveye yaklaşırken, patent gücünün daha belirleyici hale gelmesi bekleniyor. Güçlü bir portföy, Circle’ın lisans süreçlerinde elini kuvvetlendirebilir; bankalar, borsalar ve ödeme şirketleriyle ortaklık kurmasını kolaylaştırabilir.

Aynı yapı, Circle altyapısını kullanan geliştiriciler için hukuki riskleri azaltma amacı da taşıyor. Şirketin bu alandaki konumu, yatırımcılar, geliştiriciler ve rakipler açısından yakından izlenecek başlıklardan biri haline geldi.

Patent stratejisinin zincir üstü finans rekabetinde yeni ölçütlerden biri haline gelmesi, Circle’ın attığı bu adımı daha kritik bir noktaya taşıyor.

Sonraki adımlar CPN ve Arc tarafında olabilir

Önümüzdeki dönemde IBM kaynaklı teknolojilerin CPN ve Arc altyapılarına daha fazla entegre edilmesi gündeme gelebilir. Karşılıklı lisanslama modellerinin başka ağlara kapı aralaması ve standartlar konusunda politika yapıcılarla temasların artması da olası görünüyor.

Bu işlem, 2026’da kripto şirketlerinin altyapı patent haklarını daha sıkı biçimde topladığı daha geniş eğilimle de örtüşüyor. Kurumsal tarafta tokenizasyon ilgisi artarken, fikri mülkiyet birikimi rekabet avantajı sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.