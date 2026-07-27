ESMA, MiCA siciline 15 yeni kripto hizmet sağlayıcısı ekledi

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA, MiCA kapsamında resmi sicile 15 yeni kripto varlık hizmet sağlayıcısını ekledi. Böylece Avrupa Birliği genelinde kayıtlı toplam sağlayıcı sayısı 309’a yükseldi.

Yeni kayıtlarla kapsam genişledi

Yeni eklenen kuruluşlar arasında BNY Mellon’un Belçika’daki iştiraki ile ödeme şirketi BitPay de yer aldı. Bu adım, büyük ölçekli bir saklama bankasının Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi kapsamına ilk kez dahil edilmesi açısından dikkat çekti. BitPay’in kaydı ise lisanslı ödeme hizmetleri tarafındaki çerçevenin daha da genişlediğine işaret etti.

Listede borsalar, cüzdan hizmetleri ve tokenizasyon imkanı sunan platformlar da bulunuyor. Böylece MiCA çerçevesi yalnızca alım satım hizmetleriyle sınırlı kalmayıp saklama, ödeme ve dijital varlık altyapısının farklı alanlarına da yayılmış oldu.

ESMA’nın resmi MiCA siciline 15 yeni kuruluşun eklenmesiyle Avrupa Birliği genelinde kayıtlı kripto varlık hizmet sağlayıcısı sayısı 309’a çıktı.

Yatırımcılar ve şirketler için etkisi

ESMA sicili, Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinde hukuki netlik ve sınır ötesi faaliyet hakkı sağlıyor. Bu yapı, hem bireysel yatırımcılar hem de fonlar ve borsalar açısından uyumlu hizmet sağlayıcılarla çalışma imkanını güçlendiriyor. Karşı taraf riskinin azaltılması da bu sistemin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Geliştiriciler ve kripto şirketleri için de MiCA tek bir düzenleyici rota sunuyor. Şirketler, her ülke için ayrı ayrı ulusal lisans süreçleriyle uğraşmak yerine ortak bir çerçeve üzerinden Avrupa pazarına açılabiliyor. Bunun yanında rezerv yönetimi, kurumsal yönetişim ve tüketicinin korunması gibi başlıklarda gözetim alanı da genişliyor.

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Kurumsal ilgi ve sonraki adımlar

309 şirketlik mevcut tablo, geleneksel finans kuruluşlarının düzenlenmiş kripto altyapılarına daha fazla yöneldiğini gösteriyor. Özellikle kurumsal saklama hizmetlerinin MiCA kapsamına girmesi, düzenlemeye uyum sağlayan şirketlerin kurumsal hacim çekme ihtimalini artırabilir.

BNY Mellon örneği, kurumsal saklama altyapısının Avrupa’daki düzenleyici çerçeveye daha belirgin biçimde dahil olduğunu ortaya koydu. Bu gelişme, bankalar ile dijital varlık hizmet sağlayıcıları arasındaki sınırların daha fazla iç içe geçebileceğine işaret ediyor.

MiCA, geliştiricilere Avrupa Birliği pazarına çıkmak için parçalı ulusal lisanslar yerine ortak bir yol sunarken, rezerv yönetimi, yönetişim ve tüketicinin korunması gibi alanlarda da daha sıkı denetim getiriyor.

Önümüzdeki dönemde ESMA’nın stabilcoin düzenlemelerine ilişkin kılavuzları ve kuralların sınır ötesi uygulanmasına dair yaklaşımı yakından izlenecek. Bu başlıkların, Avrupa’daki kripto piyasasının kurumsal yapısını ve mevzuat standartlarını şekillendirmesi bekleniyor.