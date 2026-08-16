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Kripto Para

Mark Cuban, yapay zeka çiplerini yeni yatırım çılgınlığı olarak görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mark Cuban, yapay zeka çiplerinin yeni yatırım dalgası olabileceğini söyledi.
  • 🧠 Cuban, yüksek performanslı GPU’ların bağımsız bir varlık sınıfına dönüşebileceğini savundu.
  • ₿ Kripto topluluğu, $BTC ile çip üretimi arasında temel ekonomik farklar bulunduğunu vurguladı.
  • 📉 Cuban, mayıs ayında BTC varlıklarının çoğunu satarak makro korunma eleştirisini yineledi.
Onur Atam
Onur Atam

Milyarder girişimci Mark Cuban, bir sonraki büyük yatırım dalgasının Bitcoin ya da blokzincir etrafında şekillenmeyebileceğini söyledi. Cuban, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, yapay zeka sistemlerini çalıştıran gelişmiş çiplerin zamanla yeni bir varlık sınıfına dönüşebileceğini savundu.

İçindekiler
1 Çipler yatırım aracı olarak öne çıktı
2 Kripto topluluğundan itiraz geldi
3 Cuban’ın Bitcoin görüşü zaman içinde değişti

Çipler yatırım aracı olarak öne çıktı

Cuban’ın işaret ettiği alan, özellikle yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı GPU’lar oldu. GPU, grafik işlem birimi anlamına geliyor ve son yıllarda yapay zeka altyapısının temel bileşenlerinden biri haline geldi. Geleneksel olarak bilgisayar donanımı değer kaybeden ekipman olarak görülse de, yapay zekaya yönelik hızlı talep artışı bu yaklaşımı tartışmaya açtı.

Mark Cuban, ABD’de teknoloji, medya ve spor alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanı olarak biliniyor. Dot com döneminde öne çıkan Cuban, hesaplama gücünü sağlayan donanımın artık yalnızca teknik bir araç değil, doğrudan yatırım yapılabilir bir alan olarak değerlendirilebileceğini düşünüyor.

Mark Cuban, yüksek nitelikli çiplerin yeni kripto gibi görülebileceğini ve bu alanda bağımsız bir yatırım sınıfının doğabileceğini savunuyor.

Kripto topluluğundan itiraz geldi

Bu çıkış, kripto para çevrelerinde hızlı bir karşılık buldu. Bitcoin savunucularından Pierre Rochard, çip üretiminin Bitcoin’deki zorluk ayarlaması ve yarılanma gibi temel mekanizmalara sahip olmadığını vurguladı. Bazı kullanıcılar ise Cuban’ın bu yorumunu, ayı piyasasının sonlarına yaklaşılmış olabileceğine dair alaycı bir işaret olarak değerlendirdi.

Tepkilerin odağında, çiplerin fiziksel üretim ve tedarik zincirine bağlı olması yer aldı. Buna karşılık Bitcoin destekçileri, BTC’nin programlanmış kıtlık yapısı ve ağ kuralları nedeniyle farklı bir ekonomik çerçevede konumlandığını öne çıkardı.

Cuban’ın Bitcoin görüşü zaman içinde değişti

Cuban, geçmişte Bitcoin’e mesafeli yaklaşan önde gelen ABD’li isimlerden biriydi. 2019 yılında Bitcoin’i koleksiyon ürünlerine benzetmiş, hatta pratik faydası olduğu gerekçesiyle muz sahibi olmayı tercih edeceğini söylemişti. Buna karşın aynı dönemde Bitcoin’in değer saklama aracı olarak kullanılabileceğini de kabul etmişti.

Daha sonraki yıllarda kripto paralara yaklaşımı yumuşadı. Özellikle Ethereum’un akıllı sözleşmeler yoluyla merkeziyetsiz uygulamalara zemin hazırlamasını önemli bulan Cuban, bu kullanım alanının Ethereum’a Bitcoin karşısında avantaj sağladığını dile getirmişti. Bununla birlikte Bitcoin’i de zaman zaman altının daha iyi bir türü ve güvenli liman benzeri bir varlık olarak tanımladı.

Yakın tarihli bir röportajında Cuban, Bitcoin’in yönünü kaybettiğini düşündüğünü ve makro risklere karşı beklenen korumayı sunmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Mayıs ayında ise Cuban, elindeki BTC’nin büyük bölümünü sattığını açıkladı. Bu karar, kripto topluluğunda rahatsızlık yarattı. Cuban, başlıca gerekçe olarak Bitcoin’in uygulanabilir bir makro korunma aracı gibi davranmamasını gösterdi. Son değerlendirmesinde BTC’yi altından daha güçlü bir versiyon olarak gördüğünü yineledi, ancak zayıf performans nedeniyle kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını da ekledi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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