Cboe, Bitcoin ve Ether için 3 kat kaldıraçlı ETF başvurusu yaptı

Cboe BZX Exchange, Bitcoin ve Ether’e dayalı 3 kat kaldıraçlı emtia ETF’lerini listelemek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kural değişikliği başvurusunda bulundu. Başvuru kapsamında altın, gümüş, Bitcoin, Ether, ham petrol ve doğal gaz için toplam altı yeni ETF planlanıyor.

Kapsam altı ayrı fonu içeriyor

Önerilen ürünler 3x Gold ETF, 3x Silver ETF, 3x Bitcoin ETF, 3x Ether ETF, 3x Crude Oil ETF ve 3x Natural Gas ETF’den oluşuyor. Bu fonların amacı, izledikleri dayanak varlıkların günlük performansını üç kat yansıtmak. Ancak kaldıraç çift yönlü işlediği için, dayanak varlıktaki düşüşler de kayıpları üç kat artırabiliyor.

Bu yapıdaki araçlar genellikle uzun vadeli yatırımdan çok kısa vadeli işlem amacıyla kullanılıyor. Günlük getiriyi üç kat izlemeye çalışan fonlarda, zaman içinde oluşan performans uzun vadeli varlık tutma sonucundan belirgin şekilde ayrışabiliyor.

Cboe’nin başvurusu, Bitcoin ve Ether dahil altı emtia için günlük getiriyi üç kat izlemeyi hedefleyen kaldıraçlı ETF’lerin listelenmesine yönelik özel onay sürecini başlatıyor.

Listeleme için özel onay süreci gerekiyor

Fonlar, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamındaki klasik yatırım şirketleri yerine emtia havuzu yapısında kurulacak. Bu nedenle ürünler, yatırımların niteliği gereği Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu denetimine de tabi olacak.

Cboe’nin önerdiği fonlar, kaldıraç nedeniyle borsanın standart listeleme ölçütlerini karşılamıyor. Bu yüzden borsanın söz konusu ürünleri işleme açabilmesi için SEC onayı alması gerekiyor. Ayrıca borsa, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası çerçevesinde S-1 kayıt başvurusu yapmayı da planlıyor.

Mini sözlük: Emtia havuzu, yatırımcıların parasını emtia ve vadeli işlem sözleşmelerinde değerlendiren fon yapısını ifade eder. S-1 ise ABD’de halka açık yatırım ürünlerinin piyasaya sunulması öncesinde SEC’e yapılan resmi kayıt başvurusudur.

Başvuru metnine göre sponsor, piyasa koşulları ve yatırımcı hareketlerine bağlı olarak fon yapısında gerekli değişiklikleri yapabilecek. Amaç, ETF’lerin yatırım hedeflerini günlük bazda koruması olacak.

Kripto tarafında vadeli işlemler kullanılacak

Bitcoin ve Ether’e dayalı iki fonda doğrudan kripto varlık tutulmayacak. Bunun yerine dayanak varlıklara erişim büyük ölçüde CME’de işlem gören vadeli kontratlar üzerinden sağlanacak. Bu model, fiziki dayanaklı emtia ürünlerine kıyasla ek bir düzenleyici çerçeve de sunuyor.

Bitcoin ve Ether’e dayalı fonlar, doğrudan varlık bulundurmak yerine CME vadeli işlemleri üzerinden pozisyon alacak ve böylece düzenlenmiş piyasa altyapısından yararlanacak.

Planlanan ETF’lerin sponsoru Volatility Shares olacak ve ürünler VS Trust platformu üzerinden yapılandırılacak. Şirket, ABD’de halihazırda 2 kat Bitcoin ve Ether strateji ETF’leri sunduğu için kaldıraçlı kripto ürünlerinde daha önce de faaliyet gösterdi. Volatility Shares, kaldıraçlı ve volatilite odaklı borsa yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yöneticisi olarak biliniyor.

SEC onay verirse, bu ürünler ABD’li yatırımcılara en büyük iki kripto varlıkta 3 kat kaldıraçlı, düzenlenmiş erişim sağlayacak. Buna karşılık daha yüksek kaldıraç, risk düzeyini de artırıyor. Bitcoin veya Ether fiyatındaki sınırlı bir hareket bile bu fonlarda ciddi kayıplara yol açabilir.

Girişim, kaldıraçlı kripto menkul kıymetleri alanındaki ürün yelpazesinin genişlediği bir dönemde gündeme geldi. Avrupa’da Bitcoin ve Ether için 3 kat ve eksi 3 kat maruziyet sunan ETF’ler bulunurken, ABD piyasasında şimdiye kadar daha düşük kaldıraçlı ürünler öne çıkıyordu. Sürecin bir sonraki aşamasında SEC, Cboe’nin başvurusunu değerlendirecek.