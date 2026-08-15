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Solana (SOL)

Solana, Axelar entegrasyonuyla XRPL DEX’te işlem görmeye başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, Axelar üzerinden XRPL DEX'te işlem görmeye başladı.
  • 🔄 Kullanıcılar $SOL işlemlerini XPMarket, First Ledger, Magnetic ve Xaman Wallet içinde yapabilecek.
  • ⚠️ Vet, Wrapped SOL için şu anda tek meşru ihraççının Axelar olduğunu açıkladı.
  • 🔎 Platformlardaki onay işareti sahte token'ları ayırmaya yardımcı oluyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, XRP Ledger üzerindeki merkeziyetsiz borsada erişime açıldı. XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, toplulukta Vet adıyla biliniyor ve gelişmeyi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Axelar tarafından sarılmış ve ihraç edilen bu sürüm, Solana ile XRP Ledger arasında doğrudan bir köprü kurulmasını sağladı.

İçindekiler
1 XRPL kullanıcıları için yeni erişim kanalı
2 Daha önce XRP de Solana ağına açılmıştı
3 Sahte token uyarısı öne çıktı

XRPL kullanıcıları için yeni erişim kanalı

XRPL DEX yerel bir yapı sunduğu için kullanıcılar Solana’ya XRP Ledger tabanlı platformlar üzerinden ulaşabilecek. SOL işlemleri XPMarket, First Ledger ve Magnetic üzerinden yapılabilecek. Xaman Wallet kullanıcıları ise cüzdan içindeki takas aracıyla Solana’ya doğrudan erişebilecek.

Mini sözlük: Axelar, farklı blokzincirler arasında varlık ve mesaj transferi sağlayan birlikte çalışabilirlik ağıdır. Sarılmış varlık ise bir coin’in başka bir ağda temsil edilmesini sağlayan token sürümünü ifade eder.

Bu adım, 2025’ten bu yana hız kazanan zincirler arası varlık geçişleri eğiliminin yeni bir halkası olarak öne çıktı. Daha önce XRP de Solana ağına taşınmıştı. Böylece iki ekosistem arasında çift yönlü erişim imkanının genişlediği görülüyor.

Daha önce XRP de Solana ağına açılmıştı

Hex Trust tarafından ihraç edilen Wrapped XRP, nisan ayında Solana ağında kullanıma sunulmuştu. Böylece XRP, ilk kez Solana merkezli merkeziyetsiz finans uygulamalarında erişilebilir hale gelmişti. Wrapped XRP, RLUSD ile işlem görebiliyor ve Solana’nın yanı sıra Optimism, Ethereum ve HyperEVM dahil desteklenen ağlarda kullanılabiliyor.

Vet, şu anda Wrapped SOL için tek meşru ihraççının Axelar olduğunu vurgularken, XRPL kullanıcılarını sahte token’lara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Sahte token uyarısı öne çıktı

Zangana, Solana’nın XRPL DEX’te erişime açılmasıyla birlikte topluluğa önemli bir güvenlik uyarısı da yaptı. Axelar dışındaki Wrapped SOL sürümlerine karşı temkinli olunması gerektiğini belirten Zangana, kullanıcıların yalnızca token adına veya kısa koduna bakarak işlem yapmaması gerektiğini söyledi.

XPMarket, First Ledger, Magnetic ve Xaman Wallet gibi Wrapped SOL desteği sunan platformlar, token’ın ayırt edilmesini kolaylaştırmak için doğrulama işareti kullanıyor. XRPScan üzerindeki görünümde ihraççı hesabı Axelar Bridge adıyla ve onay işaretiyle listeleniyor. Bu işaret, sahte sürümlerle resmi ihraççıyı ayırmada temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kullanıcıların işlem öncesinde ihraççı adresini doğrulaması ve bunu güvenilir kaynaklarla karşılaştırması isteniyor.

Buna karşın yalnızca doğrulama işaretine güvenilmesi de yeterli görülmüyor. Kullanıcıların özellikle işlem yapmadan önce ihraççı adresini kontrol etmesi, resmi kaynaklarla eşleştirmesi ve benzer isimli token’lara karşı dikkatli davranması gerekiyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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