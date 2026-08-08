Cardano güçlü görünümünü korurken XRP ve SHIB baskı altında kaldı

Kripto para piyasasında büyük altcoinler teknik açıdan ayrışmış bir görünüm sergiliyor. Solana yatay bantta sıkışık seyrini sürdürürken, XRP ve Shiba Inu tarafında satış baskısı öne çıkıyor. Cardano ise son toparlanma hamlesinin ardından görece daha güçlü bir teknik yapı sergiliyor.

Solana dar bantta hareket ediyor

Solana, haziran diplerinden gelen yükselişin ardından belirgin bir yön oluşturmadan konsolidasyon sürecinde kaldı. Varlık 74 dolar çevresinde işlem görürken kısa vadeli hareketli ortalamalar arasında dalgalanıyor. Yukarı yönde ise direnç baskısı sürüyor.

20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalara yakın seyir, alıcılarla satıcılar arasında geçici bir dengeye işaret ediyor. Buna karşılık 79 dolardaki 100 günlük hareketli ortalama toparlanma girişimlerini sınırlamayı sürdürüyor. 200 günlük ortalamanın 90 dolar civarında bulunması da daha geniş trendin hala zayıf olduğuna işaret ediyor.

Son mum yapısına göre alıcılar 72 ile 73 dolar aralığındaki desteği savunuyor. Buna karşın 78 ile 79 dolar bölgesine yaklaşan her yükselişte satışların artması, işlem aralığını giderek daraltıyor.

Solana’da teknik görünümün iyileşmesi için fiyatın 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Bu gerçekleşirse orta vadeli görünümde 85 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

XRP destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor

XRP, 20, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ederken 1,02 ile 1,03 dolar destek bölgesine geri çekildi. Daha önce beklenen yukarı kırılma gerçekleşmedi ve fiyat birkaç haftalık yatay seyrin ardından yeniden savunma pozisyonuna geçti.

200 günlük hareketli ortalama 1,38 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, hazirandaki sert düşüşten sonra görülen uzun konsolidasyona rağmen genel eğilimin aşağı yönlü kaldığını gösteriyor. Öte yandan satış hacminde belirgin bir artış yaşanmaması, sert bir çözülmenin şimdilik devreye girmediğine işaret ediyor.

Göreceli güç endeksi 36 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine yaklaştı. Ancak yalnızca bu gösterge trend dönüşümünü doğrulamak için yeterli görülmüyor. 1,00 dolar psikolojik destek olarak önemini korurken bu seviyenin kaybedilmesi halinde haziran diplerine doğru yeni bir geri çekilme riski artabilir.

Shiba Inu toparlanma ivmesini kaybetti

Shiba Inu, 50 günlük hareketli ortalamanın altında aldığı son reddin ardından yeniden kırılgan bir görünüme geçti. Ayın başındaki sert yükseliş, alıcıların kontrolü ele alabileceği beklentisini doğursa da bu hareket kalıcı olmadı.

Fiyat 0.00000500 dolar seviyesinin üzerinde tutunamadıktan sonra 0.00000464 dolar civarına geriledi. 50 günlük hareketli ortalamayla çakışan bu bölge mevcut yapı açısından ana direnç konumuna geldi. Yukarı yönlü her deneme satışla karşılaşırken toparlanmanın güç kazanması engellendi.

SHIB, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. RSI göstergesi de 50 seviyesinin hafif altına inerek ivme kaybını ortaya koydu. İlk önemli destek 0.00000445 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda temmuz dipleri olan 0.00000410 dolar yeniden test edilebilir.

Cardano büyük altcoinler arasında öne çıkıyor

Cardano, 0,20 dolar direncine doğru uzanan toparlanmasıyla büyük altcoinler arasında daha güçlü bir performans sergiledi. Gün içindeki sınırlı geri çekilmeye rağmen son kırılmanın yüksek hacimle desteklenmesi, teknik görünümü olumlu tarafta tutuyor.

ADA, 0,20 dolar civarındaki 100 günlük hareketli ortalama yakınında satış baskısıyla karşılaşsa da 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine yerleşmeyi başardı. Haziran ve temmuz başında tüm ana trend göstergelerinin altında işlem gören yapıya kıyasla bu görünüm belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.

Cardano’da son duraklama, güçlü bir yön değişiminden çok kar satışına benziyor. Fiyat 0,18 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece toparlanma yapısı korunuyor.

RSI göstergesi 68 seviyesinde bulunuyor ve aşırı alım bölgesinin hemen altında seyrediyor. Bu durum alım momentumunun sürdüğünü ancak henüz sert bir düzeltmeyi zorunlu kılacak aşırılığa ulaşmadığını gösteriyor. 0,20 dolar direncinin aşılması halinde 0,26 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama bir sonraki teknik hedef olarak öne çıkabilir.