Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da 78 dolar hedefi, yönetim teklifleriyle yeniden gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana'da 75 ile 77 dolar direnci aşılırsa $SOL için 78 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
  • 📊 SOL fiyatı 74,14 dolarda bulunurken son 24 saatte %1,05 yükseldi.
  • 🔥 Defi Dev Corp., günlük SOL yakımını 648'den 7.500 ile 9.000 aralığına taşıyabilecek teklifleri destekledi.
  • 🧭 Teklifler, Solana'nın %1,5 enflasyon hedefine daha hızlı yaklaşmasını amaçlıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, son geri çekilmenin ardından koruduğu kritik destek bölgesiyle alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti. Piyasada gözler şimdi 75 ile 77 dolar aralığındaki direnç alanına çevrildi. Bu bandın aşılması halinde fiyatın 78 doları test etme ihtimali öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Fiyatta kritik direnç bölgesi izleniyor
2 Yönetim teklifleri token ekonomisini hedefliyor

Fiyatta kritik direnç bölgesi izleniyor

Kripto para analisti BitGuru, SOL fiyatının son düşüş sonrası önemli bir dönüş alanında işlem gördüğünü ve bu bölgeden gelen tepkinin güçlü alım ilgisini gösterdiğini aktarıyor. Alıcıların devreye girmesi, kısa vadeli aşağı yönlü riskleri sınırlarken piyasa duyarlılığını da destekledi.

75 ile 77 dolar aralığının aşılması, yükseliş beklentisini güçlendirebilir ve 78 dolar bölgesini yeni hedef haline getirebilir.

SOL, haber hazırlanırken 74,14 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,43 milyar dolar, piyasa değeri ise 43,09 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte kaydedilen %1,05’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Buna karşın 75 ile 77 dolar bandının aşılamaması durumunda fiyatın yeniden yatay seyre dönmesi beklenebilir. Bu nedenle kısa vadeli yön açısından söz konusu bölge teknik görünümde belirleyici önem taşıyor.

Yönetim teklifleri token ekonomisini hedefliyor

Defi Dev Corp., Solana ağında gündeme gelen SIMD 0550 ve SIMD 0553 numaralı yönetim tekliflerine destek verdiğini açıkladı. Şirket, bu adımların ağın token ekonomisini güçlendirme yönünde önemli bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Defi Dev Corp., merkeziyetsiz finans odaklı gelişmeleri izleyen ve bu alanda görüş açıklayan bir kurum olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: SIMD, Solana ağında teknik ve yönetişim değişiklikleri için kullanılan teklif formatını ifade eder. Bu teklifler, enflasyon oranı, ücret yapısı ve token yakımı gibi ağın temel ekonomik mekanizmalarında değişiklik önerebilir.

Şirkete göre SIMD 0550, Solana’nın hedef enflasyon oranı olan %1,5 seviyesine daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor. Bu değişiklik kabul edilirse altı yıllık dönemde 18,9 milyon adet daha az SOL üretilebileceği hesaplanıyor.

SIMD 0553 ise sabit ücret modeli yerine kaynak tüketimine dayalı işlem ücretlendirmesini gündeme getiriyor. Bu modelde tahsil edilen ücretlerin yakılması öngörülüyor. Defi Dev Corp., günlük yakım miktarının mevcut 648 SOL seviyesinden 7.500 ile 9.000 SOL aralığına çıkabileceğini belirtiyor.

Defi Dev Corp., SIMD 0550 ve SIMD 0553 tekliflerini Solana’nın uzun vadeli token ekonomisini iyileştirebilecek önemli adımlar arasında görüyor.

BaşlıkMevcut durumÖnerilen değişim
SOL fiyat görünümü74,14 dolar75 ile 77 dolar aşılırsa 78 dolar gündeme gelebilir
Günlük token yakımı648 SOL7.500 ile 9.000 SOL
Enflasyon hedefiMevcut yapı sürüyor%1,5 hedefe daha hızlı yaklaşım

Önümüzdeki dönemde Solana fiyatının yönü, teknik direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağıyla birlikte bu yönetim adımlarına yönelik piyasa ilgisine de bağlı olacak. Direncin geçilmesi yükseliş senaryosunu güçlendirebilirken, aksi durumda fiyatın bir süre daha sıkışık bantta kalması izlenebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Western Union, Solana tabanlı cüzdan ve Visa kartını 37 pazarda sunacak

Solana’da aktif cüzdan sayısı 7 ayın zirvesine çıktı

Solana ana ağ kapasitesini %66 artırdı

Solana geliştiricileri kuantuma dayanıklı Quantumglow önerisini sundu

Bitcoin 64 bin dolar çevresinde sıkıştı, Solana ve Zcash baskı altında kaldı

Solana tabanlı vadeli DEX hacmi ikinci çeyrekte 183,2 milyar dolara çıktı

Solana kritik desteğini korurken 100 dolar hedefi izleniyor

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de RSI ayrışması güçlendi, 80 bin dolar eşiği izlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin’de RSI ayrışması güçlendi, 80 bin dolar eşiği izlendi
BITCOIN (BTC)
XRP’de üç ayın en düşük oynaklığı, güçlü hareket beklentisini artırıyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?