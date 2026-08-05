Solana’da 78 dolar hedefi, yönetim teklifleriyle yeniden gündeme geldi

Solana, son geri çekilmenin ardından koruduğu kritik destek bölgesiyle alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti. Piyasada gözler şimdi 75 ile 77 dolar aralığındaki direnç alanına çevrildi. Bu bandın aşılması halinde fiyatın 78 doları test etme ihtimali öne çıkıyor.

Fiyatta kritik direnç bölgesi izleniyor

Kripto para analisti BitGuru, SOL fiyatının son düşüş sonrası önemli bir dönüş alanında işlem gördüğünü ve bu bölgeden gelen tepkinin güçlü alım ilgisini gösterdiğini aktarıyor. Alıcıların devreye girmesi, kısa vadeli aşağı yönlü riskleri sınırlarken piyasa duyarlılığını da destekledi.

75 ile 77 dolar aralığının aşılması, yükseliş beklentisini güçlendirebilir ve 78 dolar bölgesini yeni hedef haline getirebilir.

SOL, haber hazırlanırken 74,14 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,43 milyar dolar, piyasa değeri ise 43,09 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte kaydedilen %1,05’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Buna karşın 75 ile 77 dolar bandının aşılamaması durumunda fiyatın yeniden yatay seyre dönmesi beklenebilir. Bu nedenle kısa vadeli yön açısından söz konusu bölge teknik görünümde belirleyici önem taşıyor.

Yönetim teklifleri token ekonomisini hedefliyor

Defi Dev Corp., Solana ağında gündeme gelen SIMD 0550 ve SIMD 0553 numaralı yönetim tekliflerine destek verdiğini açıkladı. Şirket, bu adımların ağın token ekonomisini güçlendirme yönünde önemli bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor. Defi Dev Corp., merkeziyetsiz finans odaklı gelişmeleri izleyen ve bu alanda görüş açıklayan bir kurum olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: SIMD, Solana ağında teknik ve yönetişim değişiklikleri için kullanılan teklif formatını ifade eder. Bu teklifler, enflasyon oranı, ücret yapısı ve token yakımı gibi ağın temel ekonomik mekanizmalarında değişiklik önerebilir.

Şirkete göre SIMD 0550, Solana’nın hedef enflasyon oranı olan %1,5 seviyesine daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor. Bu değişiklik kabul edilirse altı yıllık dönemde 18,9 milyon adet daha az SOL üretilebileceği hesaplanıyor.

SIMD 0553 ise sabit ücret modeli yerine kaynak tüketimine dayalı işlem ücretlendirmesini gündeme getiriyor. Bu modelde tahsil edilen ücretlerin yakılması öngörülüyor. Defi Dev Corp., günlük yakım miktarının mevcut 648 SOL seviyesinden 7.500 ile 9.000 SOL aralığına çıkabileceğini belirtiyor.

Defi Dev Corp., SIMD 0550 ve SIMD 0553 tekliflerini Solana’nın uzun vadeli token ekonomisini iyileştirebilecek önemli adımlar arasında görüyor.

Başlık Mevcut durum Önerilen değişim SOL fiyat görünümü 74,14 dolar 75 ile 77 dolar aşılırsa 78 dolar gündeme gelebilir Günlük token yakımı 648 SOL 7.500 ile 9.000 SOL Enflasyon hedefi Mevcut yapı sürüyor %1,5 hedefe daha hızlı yaklaşım

Önümüzdeki dönemde Solana fiyatının yönü, teknik direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağıyla birlikte bu yönetim adımlarına yönelik piyasa ilgisine de bağlı olacak. Direncin geçilmesi yükseliş senaryosunu güçlendirebilirken, aksi durumda fiyatın bir süre daha sıkışık bantta kalması izlenebilir.