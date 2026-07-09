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Solana (SOL)

Jito Labs ve Privy cephesinde dikkat çeken Solana hamlesi! 50 milisaniyelik sistem neyi değiştirecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Privy ve Jito Labs, Solana işlemlerini hızlandırmak için FullSend sistemini devreye aldı.
  • ⚡ Şirketler, yıl başından beri çalışan yapının milyonlarca işlemde yüzde 99.999 başarı oranına ulaştığını açıkladı.
  • 🛡️ Solana üzerindeki işlemlerde $SOL ekosistemi için MEV kaynaklı önden işlem ve sansür riskinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.
  • 🏢 Stripe’ın 2025’te Privy’yi satın almasının ardından kripto altyapısındaki genişleme bu adımla daha da görünür hale geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Stripe’ın 2025’te satın aldığı kripto cüzdan altyapı şirketi Privy, Solana altyapı sağlayıcısı Jito Labs ile birlikte FullSend adlı yeni bir işlem yönlendirme sistemi devreye aldı. Sistem, Solana ağında işlemlerin daha hızlı ve daha güvenilir biçimde bloklara dahil edilmesini hedefliyor.

İçindekiler
1 İşlemleri doğrudan blok üreticilerine iletiyor
2 Geliştiriciler için karmaşıklığı azaltmayı amaçlıyor
3 MEV saldırılarına karşı koruma vurgusu
4 Stripe’ın kripto altyapısındaki genişlemesi sürüyor

İşlemleri doğrudan blok üreticilerine iletiyor

Şirketlerin verdiği bilgiye göre FullSend, yılın başından bu yana Privy cüzdanlarında sessiz biçimde kullanılıyordu. Bu süreçte sistem, milyonlarca işlem genelinde yüzde 99.999 oranında başarılı işlem dahil edilmesi performansı yakaladı.

FullSend, Privy cüzdanları üzerinden imzalanan işlemleri Jito’nun düşük gecikmeli ağıyla Solana’nın mevcut ve sıradaki blok liderlerine doğrudan iletiyor. Solana’da blok üreticileri yaklaşık her 400 milisaniyede bir değiştiği için, işlemin doğru anda doğru doğrulayıcıya ulaşması kritik önem taşıyor.

Geleneksel yöntemde işlemler çoğu zaman herkese açık ya da barındırılan RPC düğümleri üzerinden ağa yayılıyor. FullSend ise bu aracı katmanı devreden çıkararak işlemleri doğrudan blok liderlerine gönderiyor. Şirketler, bu sayede işlem dahil edilme gecikmesinin yaklaşık 50 milisaniyeye indiğini, klasik yönlendirme yöntemlerinde ise bu sürenin 200 milisaniye veya daha üzerine çıkabildiğini belirtti.

Mini sözlük: RPC düğümü, cüzdanlar ve uygulamaların blokzincir ağıyla iletişim kurmasını sağlayan teknik erişim noktasıdır. MEV ise blok üretimi öncesinde görülen işlemlerden ek gelir elde etmeye çalışan stratejileri ifade eder; önden işlem yapma ve sıralamayı değiştirme bu kapsama girebilir.

Geliştiriciler için karmaşıklığı azaltmayı amaçlıyor

Privy Teknoloji Direktörü Asta Li, sistemin temel hedefinin geliştiricilerin öncelik ücreti, ek teşvik ödemeleri ve ağ uç noktaları arasında seçim yaparken karşılaştığı karmaşıklığı azaltmak olduğunu söyledi.

Privy yönetimi, geliştiricilerin öncelik ücretleri, ek teşvikler ve ağ bağlantıları arasında denge kurma yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini, FullSend’in bu süreci daha sade hale getirdiğini vurguladı.

Jito Labs de altyapısının işlemleri bir sonraki blokları üretmekten sorumlu doğrulayıcılara doğrudan ulaştırdığını aktardı. Bu yapının, kullanıcıların standart öncelik ücretlerini korurken bekleyen işlemleri hedef alan botlara karşı daha az riskle karşılaşmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

MEV saldırılarına karşı koruma vurgusu

Şirketler, FullSend’in yaygın MEV saldırılarına karşı da ek koruma sunduğunu savundu. Bunlar arasında önden işlem yapma, sandviç saldırıları ve işlem sansürü yer alıyor. Solana tabanlı uygulamalarda hız ve kesinliğin öne çıkması, bu tür korumaları altyapı düzeyinde daha önemli hale getiriyor.

Jito Labs Üst Yöneticisi Lucas Bruder, Solana üzerinde geliştirilen uygulamalar için işlem hızı ve güvenilirliğin temel ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Bruder, FullSend’in blok liderlerine doğrudan yönlendirme sağlarken yerleşik MEV koruması sunduğunu kaydetti.

Stripe’ın kripto altyapısındaki genişlemesi sürüyor

Bu adım, Stripe’ın kripto altyapısındaki büyüyen varlığının son halkası olarak öne çıkıyor. Ödeme teknolojileri şirketi Stripe, 2025’te Privy’yi bünyesine katmıştı. Privy ayrıca bu yılın başlarında Alchemy ile kurumsal kullanıcıların sisteme dahil edilmesine yönelik bir ortaklık açıklamıştı.

Privy, altyapısının Klarna, Ramp ve Deel gibi finans teknolojisi şirketlerinin yanı sıra kripto işlem platformu Hyperliquid tarafından da kullanıldığını söylüyor. Şirket, teknolojisinin 140 milyondan fazla hesap tarafından kullanıldığını ve aylık milyarlarca dolarlık işlem hacmini desteklediğini belirtiyor. Stripe da stabilcoin odaklı Katman 1 blokzinciri Tempo üzerinde çalışarak blokzincir tabanlı ödeme altyapısına yönelik yatırımlarını genişletiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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