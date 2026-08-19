Bitcoin ve Ethereum kritik eşiklerde, XRP 1 doların altına indi

Kripto para piyasasında kısa vadeli yön arayışı sürerken, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP teknik açıdan önemli seviyelerde işlem görüyor. Bitcoin 64.200 dolar çevresinde yatay seyrini korurken, Ethereum 1.900 dolar yakınında sıkışıyor. Dogecoin 2025 boyunca etkili olan düşüş trendinin baskısını taşımayı sürdürürken, XRP psikolojik 1 dolar seviyesinin altına geriledi.

Bitcoin dar bantta hareket ediyor

Bitcoin, haziran sonundaki 58.000 dolar civarındaki dipten toparlandıktan sonra temmuz ve ağustosun büyük bölümünde yatay bir görünüm sergiledi. Kısa vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu 63.750 ve 63.900 dolar seviyelerinin üzerine çıkılması, teknik yapıda sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Göreceli güç endeksi de 52 seviyesine yükseldi ve alıcılara hafif bir ivme avantajı verdi.

Buna karşın Bitcoin henüz daha güçlü bir kırılma üretemedi. Yakın vadede 66.000 ile 67.000 dolar aralığı öne çıkan direnç bölgesi olarak izleniyor. Yaklaşık 66.300 dolar çevresindeki ana hareketli ortalamanın aşağı eğimli olması da bu alanın önemini artırıyor. Günlük kapanışın bu bölgenin üzerine taşınması, mevcut yatay yapının toparlanmaya dönüşebileceğine dair ilk güçlü işaret olabilir.

Bitcoin için 63.000 ile 66.300 dolar aralığının dışına çıkılması, piyasada bir sonraki belirgin yön sinyalini verebilir.

Aşağı yönde ilk destek 63.000 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 60.000 ile 61.000 dolar bandı gündeme gelebilir. Sonraki önemli destek ise haziran ve temmuz diplerinin bulunduğu 58.000 dolar civarında yer alıyor. Daha uzun vadeli görünümde 71.500 dolar çevresindeki ortalama ise ana eşik olmayı sürdürüyor.

Ethereum sıkışma bölgesinde karar aşamasında

Ethereum 1.896 dolar civarında işlem görürken teknik olarak daha belirgin bir sıkışma yapısı oluşturdu. Yükselen destek çizgisi mevcut fiyatın altından gelirken, aşağı yönlü direnç çizgisi fiyatın üzerine doğru daralıyor. Kısa vadeli hareketli ortalama 1.880 dolarda, diğer önemli ortalama ise 1.849 dolarda bulunuyor ve her ikisi de şimdilik fiyatın altında kalıyor.

RSI göstergesinin 53 seviyesinde olması, güçlü bir alım baskısı oluşturmadan sınırlı bir pozitif ivmeye işaret ediyor. Buna rağmen 1.915 ile 1.950 dolar aralığı aşılması gereken ana direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Temmuz zirvelerinden gelen düşen trend çizgisi ile yaklaşık 1.917 dolardaki ara ortalama bu bölgede kesişiyor.

Ethereum’da 1.950 dolar üzerindeki güçlü bir kırılma, mevcut sıkışma yapısını yukarı yönlü bozarak 2.000 dolar ve 2.120 dolar alanını gündeme taşıyabilir.

Kırılmanın gelmemesi halinde 1.850 ile 1.880 dolar bandı ilk savunma alanı olarak izleniyor. Bu kümenin altına inilmesi, son toparlanmanın zayıflamasına yol açabilir ve fiyatı yeniden 1.750 ile 1.800 dolar aralığına çekebilir.

Dogecoin ve XRP baskı altında kalmayı sürdürüyor

Dogecoin 0.0699 dolar civarında işlem görürken, 2025 boyunca etkili olan düşüş trendinden henüz net biçimde çıkabilmiş değil. Ağustosta düşüş hızında belirgin bir yavaşlama görülse de grafik güçlü bir dönüş sinyali üretmedi. Fiyatın 0.0707 ile 0.0718 dolar aralığında bulunan kısa vadeli ortalamaların altında kalması, bu bölgeyi ilk direnç kümesine dönüştürüyor.

Daha yukarıda 0.0802 ve 0.0958 dolar seviyelerindeki hareketli ortalamalar da aşağı eğimli yapısını koruyor. RSI göstergesinin 46 seviyesinde bulunması, ivmenin nötr bölgenin altında kaldığını gösteriyor. 0.068 ile 0.070 dolar bandının kırılması halinde 0.065 ve ardından psikolojik 0.060 dolar seviyesi izlenebilir.

XRP ise 0.998 dolar civarında işlem görüyor ve psikolojik 1 dolar eşiğinin altına inmiş durumda. Kısa vadede yaklaşık 1.039 ve 1.074 dolardaki hareketli ortalamalar aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor. Daha yukarıda 1.155 dolardaki direnç ile 1.345 dolar civarındaki uzun vadeli ortalama, toparlanmanın önündeki daha büyük engeller olarak öne çıkıyor.

RSI göstergesinin 36,5 seviyesinde bulunması, XRP’nin aşırı satım bölgesine yaklaştığını ancak henüz klasik eşiklerin altına inmediğini ortaya koyuyor. 1 dolar seviyesinin hızla geri alınması ve ardından 1.04 doların aşılması, son kırılmanın başarısız bir düşüş hamlesine dönüşmesini sağlayabilir. 1 doların altında kalınması halinde ise 0.95 ve 0.90 dolar seviyeleri izlenecek.