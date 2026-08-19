Bitcoin için kritik sinyal: Spot talep aylar sonra geri döndü

Bitcoin piyasasında son aylarda görülmeyen bir gelişme yaşandı. Spot piyasa ve sürekli vadeli işlemlerde 30 günlük kümülatif talep büyümesi aynı anda pozitif bölgeye geçerken, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine de 189 milyon doların üzerinde sermaye girişi gerçekleşti. Küresel piyasalarda tahvil faizlerinin yükselmesi ve teknoloji hisselerindeki sert satışlara rağmen Bitcoin’in 64.000 doların üzerinde direnç göstermesi dikkat çekti.

Bitcoin’de Spot Talep de Toparlanmaya Başladı

CryptoQuant analisti RugaResearch tarafından 19 Ağustos’ta paylaşılan verilere göre Bitcoin’in hem spot hem de sürekli vadeli işlem piyasalarında 30 günlük kümülatif talep büyüme oranları sıfırın üzerine çıktı. Böylece iki göstergenin aylar sonra ilk kez aynı anda pozitif bölgeye geçtiği görüldü.

Mevcut toparlanmayı önceki hareketlerden ayıran temel unsur spot piyasanın da yükselişe katılması oldu. Nisan ve mayıs aylarında sürekli vadeli işlemlerde talep güçlü biçimde artarken spot talep negatif kalmıştı. Bitcoin bu süreçte 70.000 dolardan 82.000 dolara yükselmiş ancak vadeli işlem talebinin haziranda yeniden sert biçimde negatife dönmesiyle kazanımlarının tamamını geri vermişti.

RugaResearch, kaldıraçlı işlemlerin fiyatları hareket ettirebileceğini ancak bu seviyelerde kalıcı olmalarını tek başına sağlayamayacağını belirtiyor. Son yükselişte spot talebin de devreye girmesi, hareketin yalnızca türev piyasalardaki kaldıraçlı pozisyonlardan değil, doğrudan Bitcoin alımlarından da destek aldığını gösteriyor.

Analiste göre bundan sonraki kritik gösterge fiyat yükselirken talebin artmasından çok, Bitcoin fiyatında önemli bir hareket yaşanmadığı dönemlerde spot talebin pozitif kalıp kalamayacağı olacak. Kalıcı talebin devam etmesi, mevcut toparlanmanın sürdürülebilirliği açısından daha güçlü bir sinyal oluşturabilir.

Bitcoin ETF’lerine 189 Milyon Dolarlık Giriş

Spot piyasadaki toparlanmaya ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerindeki sermaye hareketleri de eşlik etti.

Trader T verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 18 Ağustos’ta (dün) toplam 189,31 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece fonlardaki net giriş serisi iki işlem gününe yükseldi.

BlackRock’ın IBIT fonu 143,57 milyon dolar ile girişlere açık ara öncülük etti. Fidelity’nin FBTC fonuna 23,92 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB ürününe 19,73 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonuna 16,15 milyon dolar giriş gerçekleşti. Grayscale Mini Bitcoin ETF de 2,86 milyon dolarlık net giriş gördü. Buna karşılık VanEck’in HODL fonundan 16,92 milyon dolar çıktı. Diğer ürünlerde ise net sermaye hareketi kaydedilmedi.

Küresel Satış Dalgasına Rağmen Bitcoin Dirençli Kaldı

Bitcoin ve genel kripto para piyasası, küresel riskli varlıklarda yaşanan sert satışlara rağmen görece dirençli bir görünüm sergiledi.

Bitcoin 19 Ağustos’ta yaklaşık 64.250 dolar seviyesinde işlem görürken günlük bazda hafif yükseldi. Haftalık kazanç ise yaklaşık yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel hisse senedi piyasalarında ise özellikle yarı iletken şirketlerinde sert satışlar görüldü. Güney Kore’de Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yüzde 7’den fazla gerilerken Kospi endeksindeki düşüş yüzde 6’yı aştı. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 2, Asya yarı iletken endeksi ise yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

Satış dalgası, ABD’de Philadelphia Semiconductor Index’in bir gün önce yüzde 5 gerilemesinin ardından Asya piyasalarına yayıldı. Küresel tahvil satışlarıyla ABD 30 yıllık tahvil faizi 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi de 2025 başından bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. Yükselen finansman maliyetleri, yapay zeka altyapısına büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketleri üzerindeki baskının artabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Kripto para piyasasında ise aynı ölçekte bir satış görülmedi. Ethereum yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.900 dolar civarına, Solana yüzde 2 artışla yaklaşık 77 dolara çıktı. XRP de yüzde 1 civarında toparlanarak 1 dolara yaklaştı.

TRON ve Dogecoin yaklaşık yüzde 0,5 yükselirken BNB sınırlı geriledi. Hyperliquid yüzde 1’den fazla düşmesine rağmen HYPE, son bir haftadaki yaklaşık yüzde 7’lik yükselişiyle büyük kripto paralar arasında haftanın en güçlü performansını göstermeye devam etti.

Fed Tutanakları ve Faiz Beklentileri Takip Ediliyor

Piyasanın bir diğer odak noktası ABD Merkez Bankası’nın para politikası sinyalleri oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi 19 Ağustos’ta yaklaşık 1 baz puan gerileyerek yüzde 4,69 seviyesine indi. Bir gün önce yaklaşık yüzde 2 düşen altın ise gün içinde yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına 4.360 doların üzerine çıktı.

Fed’in temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakları 19 Ağustos’ta bugün Türkiye saatiyle 21:00’de yayımlaması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 104 ekonomistin 94’ü, Fed’in eylül toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakacağını öngörüyor. Piyasa fiyatlamaları da eylülde faizlerin değiştirilmeme ihtimalini yaklaşık yüzde 68 olarak gösteriyor.

Scaramucci: Bitcoin Yeniden 100.000 Doları Aşacak

SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci ise Bitcoin’in uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser beklentisini koruyor.

Scaramucci, 18 Ağustos’ta CNBC’ye yaptığı açıklamada Bitcoin’in 2028’de gerçekleşmesi beklenen bir sonraki halving öncesinde yeniden 100.000 doların üzerine çıkacağını söyledi.

Scaramucci’ye göre blok ödüllerinin yarıya indirilmesiyle Bitcoin arzındaki artış hızının düşmesi fiyatı destekleyecek.

Bitcoin’in bir sonraki halving etkinliğinin 2028’in ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrasında madencilerin blok başına aldığı ödül mevcut 3,125 BTC seviyesinden 1,5625 BTC’ye düşecek.

Beyaz Saray Kripto Sektörüyle Zirveye Hazırlanıyor

ABD’de kripto para düzenlemeleri konusunda da yeni gelişmeler gündemde. Beyaz Saray yakın zamanda kripto sektörüne yönelik bir zirve düzenlemeyi planlıyor. Toplantıya ABD kripto para sektöründen yöneticilerin katılması bekleniyor.

Piyasanın, görüşmelerde ABD kripto para piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan Clarity Act tasarısının da ele alınmasını beklediği belirtildi. Senato’nun tatil dönüşünde, eylül ayı ortasında tasarının görüşülmesini ilerletmek için cloture oylaması yapması planlanıyor.

Beyaz Saray Dijital Varlıklar Danışma Konseyi Başkanı Patrick Witt, 18 Ağustos’ta Wyoming’de düzenlenen SALT konferansında tasarının geleceğine ilişkin güçlü bir iyimserlik taşıdığını ifade etti.

Bitcoin cephesinde böylece spot talebin toparlanması, ETF girişlerinin devam etmesi ve fiyatın küresel riskten kaçış ortamında direnç göstermesi aynı dönemde öne çıkıyor. Bununla birlikte mevcut talep göstergelerinin henüz sınırlı ölçüde pozitif olması nedeniyle, hareketin kalıcı bir trend dönüşüne işaret edip etmediğinin belirlenmesinde spot talebin önümüzdeki dönemdeki seyri kritik önem taşıyor.