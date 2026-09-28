Novogratz, Bitcoin’in yıl sonunda 100 bin dolara çıkabileceğini söyledi

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’e yönelik iyimser görüşünü koruduğunu açıkladı. Novogratz, fiyat grafiğinin yapısının hala olumlu göründüğünü belirtirken, yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyesinin görülmesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Galaxy Digital, dijital varlıklar ve blokzincir odaklı finansal hizmetler sunan bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Piyasada teknik eşik izleniyor

Bitcoin’in kritik bir teknik bölgede işlem görmesi, yatırımcılar arasında yön konusunda farklı beklentilere yol açtı. Bir kesim yeni bir yükseliş dalgasının hazırlanıyor olabileceğini düşünürken, diğerleri fiyatın bir süre daha yatay seyir izleyebileceğini değerlendiriyor. Novogratz ise kısa vadede güçlü bir kırılma gelmemesini dikkat çekici bir risk unsuru olarak görmüyor.

Mike Novogratz, Bitcoin grafiğini beğenmeye devam ettiğini ve yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyesinin görülmesinin sürpriz olmayacağını dile getirdi.

Kripto ekosistemindeki hareketlilik öne çıktı

Novogratz, yalnızca Bitcoin fiyatlamasına değil, daha geniş kripto ekosistemindeki canlanmaya da işaret etti. Ona göre piyasada tek başına büyük bir gelişme yerine, farklı alanlardan gelen küçük ama olumlu sinyaller birikmeye başladı. Bu tablo, kripto varlıklara yönelik ilginin yeniden toparlanmasına katkı sağlıyor.

Piyasa duyarlılığındaki bu değişimde işlem hacimlerindeki iyileşme ve ekosistem genelindeki hareketliliğin etkili olduğu düşünülüyor. Novogratz, son dönemde görülen bu toparlanmanın, yatırımcıların risk alma iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.

Novogratz, kripto piyasasının farklı köşelerinde ortaya çıkan olumlu gelişmelerin heyecanı bir miktar geri getirdiğini düşünüyor.

Yüksek oynaklık uyarısı yaptı

Novogratz, mevcut piyasa ortamında daha fazla yükseliş ihtimalinden yararlanmak isteyen yatırımcıların sert fiyat dalgalanmalarını göze alması gerekebileceğini de söyledi. Bu yaklaşım, kripto varlıkların kısa vadede dalgalı seyrini sürdürebileceğine işaret ederken, iyimser beklentinin temkinli bir çerçevede korunduğunu gösteriyor.

Aynı konuşmada, yüksek ivmeli hisseler ile kripto varlıklar arasında belirli ölçüde bir sermaye geçişi yaşanabileceğini de dile getirdi. Novogratz, ivme odaklı hisselerde satış görüldüğü dönemlerde kripto varlıkların nispeten daha iyi performans gösterebildiğini, bunun da olası bir rotasyona işaret ettiğini savundu.

100 bin dolar hedefi kesin bir tahmin olarak sunulmadı

Novogratz, Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşacağını kesin bir sonuç gibi sunmadı. Değerlendirmesinde daha ihtiyatlı bir dil kullanan yönetici, mevcut grafiğin cazibesini koruduğunu ve altı haneli seviyenin bu yıl içinde görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Bu yaklaşım, beklentinin güçlü kaldığını ancak bunun garanti edilmiş bir senaryo olarak ele alınmadığını ortaya koydu.

Son dönemde artan işlem hacmi, yeniden canlanan kripto aktivitesi ve fiyat momentumunun dayanıklılığı, Novogratz’ın olumlu duruşunu destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.