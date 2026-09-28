Cardano son 1 yılda %68 düştü, ekimde zayıf tablo öne çıktı

Cardano, son bir yılda sert değer kaybı yaşayan kripto varlıklar arasında yer aldı. CoinGecko verilerine göre ADA, 1 yıllık dönemde %68 geriledi. Daha kısa vadeli görünümde ise 7, 14 ve 30 günlük periyotlar artıda seyrederken, belirgin kayıp yalnızca yıllık tabloda görüldü.

Yıllık düşüşe karşın kısa vadede toparlanma izlendi

ADA, Eylül 2025 ile Haziran 2026 arasındaki dönemde 10 ayın 9’unu ekside kapattı. Bu süreçte yalnızca Nisan 2026 pozitif ay olarak kayda geçti. Fiyat, Eylül 2025’te 0.954 dolardan Haziran 2026’da 0.138 dolara kadar indi. Bu geri çekilme sırasında 0.451 dolardaki haftalık MA 50 seviyesi de kaybedildi.

Temmuzdan bu yana ise daha dengeli bir görünüm oluştu. ADA, eylül ayını da artıda kapatması halinde üst üste üçüncü aylık yükselişini kaydetmiş olacak. Buna rağmen kısa vadeli toparlanmanın kalıcı bir yön değişimine işaret edip etmediği konusunda piyasada temkinli bir yaklaşım sürüyor.

Cardano’da kalıcı bir toparlanma için alıcıların yeniden kontrolü ele alması, işlem hacminin güçlenmesi ve daha yüksek diplerle daha yüksek zirvelerin görülmesi gerekiyor.

Ekim ayı geçmiş verilerde zayıf kaldı

Kripto piyasasında ekim ayı genel olarak olumlu bir dönem olarak görülse de Cardano’nun geçmiş performansı bu algıyla tam olarak örtüşmüyor. ADA, Ekim 2018’de %17’den fazla geriledi. Ekim 2019’da %6.19 yükselen varlık, Ekim 2020’de %8.27 ve Ekim 2021’de %7 düştü.

Zayıf tablo sonraki yıllarda da sürdü. ADA, Ekim 2022’de %6.22 gerilerken Ekim 2023’te %15.35 yükseldi. Ekim 2024’te %8.82 düşen Cardano, Ekim 2025’te ise %24.42 kayıp yaşadı. Böylece 2018’den bu yana sekiz ekim ayının yalnızca ikisi pozitif kapanışla tamamlandı.

Dönem ADA performansı Yön Ekim 2023 %15.35 Yükseliş Ekim 2025 %24.42 Düşüş

Makro veriler ve teknik güncellemeler izleniyor

ADA son 24 saatte %3.22 düşüşle 0.247 dolara indi. Geçen haftaki güçlü rallinin ardından piyasada soluklanma eğilimi öne çıktı. Yatırımcılar bu hafta ABD’de açıklanacak PCE enflasyonu, ISM imalat endeksi ve tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankasının faiz patikasına yönelik beklentileri ve daha geniş piyasa algısını etkileyebilir.

Ağ tarafında ise teknik güncellemeler gündemde kalmayı sürdürüyor. Intersect, Cardano ekosisteminde koordinasyon ve yönetişim çalışmalarında rol alan bir yapı olarak, havuz operatörleri ile düğüm işletmecileri için önceliğin Node 11.1.2 sürümüne geçiş olmaya devam ettiğini bildirdi.

Mini sözlük: SPO, stake pool operator ifadesinin kısaltmasıdır ve Cardano ağında stake havuzlarını işleten katılımcıları anlatır. Node sürümü ise ağdaki yazılım istemcisinin güncel versiyonunu ifade eder; bu güncellemeler uyumluluk ve hata düzeltmeleri açısından önem taşır.

Cardano Node 11.1.2 sürümü 17 Eylülde, test ağında tespit edilen bir soruna yönelik kritik düzeltme olarak yayımlandı. Bu sürüm henüz hard fork hazırlığına uygun bir versiyon olarak tanımlanmasa da, erken etki değerlendirmesi ve entegrasyon çalışmaları açısından önemli bir aşama olarak görülüyor.

Intersect, stake havuzu operatörleri ve düğüm işletmecileri için önceliğin Node 11.1.2 güncellemesi olmaya devam ettiğini, Dijkstra entegrasyonunun da sürdüğünü açıkladı.

Ağın üretim tarafında da ilerleme kaydedildi. Haskell ile Dingo ana ağda blok üretmeye başladı. Amaru ve Gerolamo tarafında ise ana ağda blok üretimine geçiş için çalışmaların sürdüğü belirtildi.