Solana, 125 dolar direncinden döndü, 100 ila 105 dolar bandı izlendi

Solana, son yükseliş denemesinin ardından 125 dolar bölgesinde dirençle karşılaştı ve kısa vadede ivme kaybetti. Yükselen trend çizgisinin altına sarkan SOL, 118 dolar civarında işlem görürken piyasanın odağı 115 ila 118 dolar aralığına çevrildi. Bu bölgenin korunması halinde toparlanma ihtimali gündemde kalırken, aşağı yönlü baskının sürmesi durumunda 100 ila 105 dolar bandı daha kritik hale geliyor.

Kısa vadeli görünüm zayıfladı

Analist Jesse Peralta’nın iki saatlik grafiğinde, Solana’nın yaklaşık 96 dolardan başlayan toparlanmayı taşıyan yükselen trend çizgisini 120 ila 121 dolar bölgesinde aşağı kırdığı görülüyor. Bu hareket, önceki destek alanını kısa vadede direnç konumuna taşıdı.

Jesse Peralta’nın paylaştığı grafik, 120 ila 121 dolar bölgesindeki kırılmanın ardından 118 dolara doğru geri çekilmenin hızlandığını ortaya koyuyor.

Piyasanın ilk aşamada izlediği bölge 115 ila 118 dolar aralığı oldu. Alımların bu alanda güç kazanması, fiyatın yeni bir kısa vadeli taban oluşturmasına katkı sağlayabilir. Buna karşılık 115 doların altına kalıcı sarkma, daha geniş destek bölgesi olan 100 ila 105 doları yeniden gündeme taşıyabilir.

Direnç bölgesi 150 dolar öncesinde baskı yaratıyor

Solana için 120 dolardan başlayıp 200 dolara uzanan alan, önceki döngülerde yoğun işlemlerin gerçekleştiği geniş bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle son toparlanmanın ardından fiyatın bu bantta zorlanması teknik açıdan dikkat çekici bulundu.

Kripto para analisti Sweep, haftanın ilk bölümünde bir düzeltme ihtimalinin öne çıktığını, ardından yeniden 150 dolara yönelen bir deneme görülebileceğini öngörüyor. Bu senaryoda 100 ila 105 dolar bölgesine doğru geri çekilme sonrası alıcıların yeniden devreye girmesi bekleniyor.

Sweep, Solana’nın güçlü hacim direnci öncesinde geri çekilebileceğini, ancak 100 ila 105 dolar bölgesinin korunması halinde 150 dolara uzanan yeni bir toparlanma denemesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Teknik seviyelerin yakından izlendiği bu tür dönemlerde, piyasa ilgisinin nasıl şekillendiği de önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Türev pozisyonları ve ETF hacmi dikkat çekti

Türev piyasalarda da Solana’ya yönelik ilginin arttığı görülüyor. Sweep’in paylaştığı başka bir grafiğe göre Bitfinex üzerindeki SOLUSD uzun pozisyon göstergesi yaklaşık 84.398 seviyesine yükseldi. Sert artış, yatırımcıların olası bir toparlanmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Kurumsal tarafta ise Solana, Bitcoin ve Ethereum hariç tutulduğunda altcoin spot ETF işlemlerinde yaklaşık yüzde 46 payla ilk sırada yer aldı. The Block verilerini paylaşan Jesse Peralta’ya göre Solana’yı yüzde 27 ile Zcash, yüzde 12 ile XRP ve yüzde 11 ile Hyperliquid izledi.

İzlenen ana seviyeler

Kısa vadede 115 ila 118 dolar ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bunun altında 100 ila 105 dolar bandı daha geniş talep alanı olarak izleniyor. Yukarı yönde ise 120 ila 125 dolar aralığının yeniden aşılması, zayıflayan görünümün toparlanması açısından belirleyici kabul ediliyor.

125 dolar üzerindeki kalıcı hareket, 130 dolar ve ardından 150 dolar yönündeki beklentileri güçlendirebilir. Buna karşılık 100 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 90 ila 80 dolar bandına doğru daha derin bir düzeltme riski masada kalıyor.