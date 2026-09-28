AVAX’ta 10,96 dolar direnci yeniden gündeme geldi

Avalanche’ın yerel tokenı AVAX, 9,98 dolar seviyesinden aldığı tepkinin ardından kısa vadede daha güçlü bir görünüm sergilemeye başladı. Fiyatın art arda daha yüksek dipler oluşturması, son toparlanma denemesini önceki hareketlere göre daha dikkat çekici hale getirdi. Buna karşın piyasanın daha geniş çaplı bir yükselişi fiyatlaması için mevcut kırılmanın korunması gerekiyor.

Kısa vadede 10,55 dolar desteği izleniyor

Kısa vadeli teknik görünümde 10,55 dolar seviyesi öne çıkıyor. Daha önce direnç olarak çalışan bu bölge, şimdi yakın destek olarak takip ediliyor. AVAX’ın bu eşik üzerinde kalması halinde 10,96 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi mümkün görülüyor. Buna karşılık fiyatın 10,55 doların altına kalıcı biçimde sarkması, son yukarı hareketin geçici kaldığı yönündeki endişeleri artırabilir.

Analist Alex Marzell’in saatlik grafiği, AVAX’ın kırılmanın ardından 10,96 dolara kadar yükseldiğini, ardından bir miktar geri çekildiğini gösteriyor. Piyasada artık 10,55 doların yeni kısa vadeli zemin olup olmadığı izleniyor.

Avalanche, yüksek hız ve düşük maliyet hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Bu nedenle teknik seviyelerde görülen değişim, yalnızca kısa vadeli alım satım iştahı açısından değil, ekosisteme yönelik genel algı bakımından da yakından takip ediliyor.

Uzun vadeli grafikte düşen kama yapısı korunuyor

Daha geniş zaman diliminde AVAX’ın 2021 döngüsünden bu yana geniş bir düşen kama formasyonu içinde işlem gördüğü görülüyor. Analist Moustache’in üç haftalık grafiği, fiyatın 6 ile 7 dolar bandına yakın alt sınırdan tepki verdiğini ve 10 ile 11 dolar bölgesine doğru toparlandığını ortaya koyuyor. Bu yapı henüz tamamlanmış bir kırılmaya işaret etmese de, baskının önceki döneme göre zayıfladığına dair sinyaller üretiyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın aşağı yönlü ama daralan bir bant içinde hareket ettiği teknik formasyondur. MACD ise trendin gücü ve yön değişimi ihtimalini izlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir.

Aynı grafikte MACD göstergesi de dikkat çekiyor. MACD çizgisinin uzun süre negatif bölgede kaldıktan sonra sinyal çizgisine doğru yükselmeye başlaması, aşağı yönlü momentumu zayıflatan bir unsur olarak değerlendiriliyor. Ancak bu görünümün teyit kazanması için net bir yukarı kesişim ve fiyat tarafında da ek doğrulama gerekiyor.

17, 22 ve 27 dolar seviyeleri sonraki hedefler arasında yer alıyor

Analist Michaël van de Poppe, AVAX’ın daha yüksek zaman diliminde kritik bir kırılma bölgesinin hemen altında işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Alıcıların bu alanı aşması ve sonrasında koruması halinde ilk güçlü toparlanma hedefi 17 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 22 dolar ikinci önemli direnç alanı olarak görülürken, daha geniş projeksiyonda 27 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Michaël van de Poppe’nin değerlendirmesine göre daha güçlü yukarı ivme için AVAX’ın mevcut direnç bölgesini aşması yetmiyor, bu hareketi yeniden testte de koruması gerekiyor.

Bununla birlikte 27 dolar seviyesi yakın vadeli bir hedef olarak değil, daha uzun vadeli bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Fiyatın bu bölgeye yönelebilmesi için önce 16 ile 18 dolar aralığındaki ara dirençlerin, ardından da çok yıllı formasyonun üst bandının aşılması gerekecek.

ETF girişleri ilginin canlı kaldığına işaret etti

Teknik toparlanmaya yatırım ürünleri tarafındaki hareketlilik de eşlik etti. Bitwise’ın Avalanche ETF’si haftalık bazda yaklaşık 231 bin dolar giriş kaydetti. Bu rakam, çeyrek dönem içindeki en yüksek ikinci haftalık giriş olarak öne çıktı. ETF talebi tek başına fiyat yönünü belirlemese de, spot piyasadaki toparlanma çabasıyla birlikte destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

AVAX için kısa vadede ana riskler değişmiş değil. 10,96 dolar seviyesinde yeni bir reddedilme yaşanması toparlanmayı yavaşlatabilir. 10,55 doların altına sarkılması halinde ise 10 dolar eşiği ve 9,98 dolardaki son dip yeniden gündeme gelebilir.