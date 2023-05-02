Asılsız iddialar cezasız kalmadı. Tartışmalı ismin ortaya attığı iddialar ona 3 milyon dolara mal oldu.

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Emin Gün Sirer tarafından başlatılan Avalanche hali hazırda en büyük Ethereum rakipleri arasında yer alıyor. 2021 yılı başında asılsız iddialarla suçlanan Sirer hakkını hukuki yoldan arıyordu. Bugün gelen haber savaşı kazandığını gösteriyor. Peki kim onu neyle suçladı?

Avalanche Kurucusu Dava

Ava Labs’ın kurucusu ve CEO’su Emin Gün Sirer hakkında 2021 yılı Şubat ayında asılsız iddialar gündeme getirilmişti. Kripto Emre kullanıcı adıyla tanınan bir fenomen onu Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı göstermişti. Emre Aksoy tarafından çekilen video Emin Gün Sirer’in örgüt mensubu olduğu ve yatırımcıların ellerindeki tokenleri satmasıyla ilgiliydi.

Sirer’e göre, bu iftira ona milyonlara mal oldu ve o sırada AVAX‘ın fiyatını düşürdü. Token, 11 Şubat 2021’deki 55,51 dolarlık en yüksek seviyesinden ay sonunda %57 düşüşle 23,85 dolara geriledi. Davaya göre Aksoy, Ava Labs ile rekabet eden bir ürünü tanıtmak için ödeme yapılan bir “pazarlama uzmanı” olarak tanımlandı.

28 Nisan’da Amerika Birleşik Devletleri bölge hakimi Beth Bloom, Sirer’in itibar kaybı için 750.000 dolar tazminat almaya hak kazandığını söyledi. Yargıç, Sirer’in daha önce verdiği bir ifadenin “diğer şeylerin yanı sıra önemli ölçüde itibar kaybına uğradığını yeterince gösterdiğini” söyledi.

İftiraya Mahkeme Kararı

Yargıç Bloom, Sirer hakkında ortaya atılan iddiaların altcoin kurucusunu maddi ve manevi olarak etkilediğini kabul etti.

“Davacı Türkiye’ye sık sık yaptığı seyahatler sırasında, davalının FETÖ üyesi olduğu iddialarının bir sonucu olarak girişte Türk makamları tarafından tutuklanacağı ve gözaltına alınacağı yönündeki haklı endişesi nedeniyle endişe ve korku yaşamıştır.”

Bloom ayrıca Sirer’e “artan güvenlik masrafları için 300.000 dolar özel tazminat” ve “davalı tarafından işlenen kötü niyetli davranış türünü caydırmak” için 2 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi.

Kripto Emre yıllardır Türk kripto camiası tarafından bilinen bir isim ve özellikle tanıtım videolarıyla gündeme geldi. Bundan 2 yıl önce yayınlanan belgeler KriptoEmre dahil birçok fenomenin binlerce dolarlık reklam bedellerine dikkat çekiyordu. Aynı isim tarafından reklamı yapılan ve yatırımcılarını mağdur eden projelerin de aynı fenomene karşı negatif algıyı beslediği su götürmez bir gerçek. KriptoEmre isimli kullanıcının reklam anlaşması biten bazı projelerin videolarını sildiği ve onun kanalıyla yatırım yapan kullanıcıların yaşadığı mağduriyetler de biliniyor.