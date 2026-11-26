Coinbase CEO’su Brian Armstrong, büyük halka arzlara katılmak için Bitcoin satan yatırımcıların geçmişte işlemler tamamlandıktan sonra kripto piyasasına geri döndüğünü belirtti. Ancak Anthropic’in halka arzının ardından ABD spot Bitcoin ETF’lerinden para çıkışı sürüyor. Fonlar, 25 Kasım’da (dün) toplam 453 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Armstrong ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un halka arz sonrası toparlanma beklentisine karşılık, son ETF verileri bu kanalda talebin henüz güçlenmediğini gösteriyor. Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 60.900 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ETF’lerinden bir günde 453 milyon dolar çıktı

25 Kasım verilerine göre çıkışların en büyük bölümü BlackRock’ın IBIT fonunda gerçekleşti. Fondan 329,7 milyon dolar çıkarken Grayscale Bitcoin Mini Trust’ta 60,1 milyon dolarlık çıkış görüldü.

Bitwise’ın BITB fonundan 18,2 milyon dolar, ARKB’den 14,9 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonundan 13,9 milyon dolar, VanEck’in HODL fonundan 9,7 milyon dolar ve Fidelity’nin FBTC fonundan 6,5 milyon dolar çıktı.

Diğer fonlarda net hareket görülmedi. Böylece gün içinde hiçbir ABD spot Bitcoin ETF’si net giriş kaydetmedi.

Armstrong ve Garlinghouse halka arz sonrası dönüş bekliyor

Brian Armstrong, 25 Kasım’daki açıklamasında, büyük halka arzlar öncesinde Bitcoin satıp sonrasında piyasaya dönen yatırımcıların geçmişte tekrarlandığını söyledi. Enflasyon ve para arzındaki büyüme devam ettiği sürece Bitcoin’in önemli bir varlık olmayı sürdüreceğini savundu.

Brad Garlinghouse da 19 Kasım’daki değerlendirmesinde, yatırımcıların Anthropic halka arzına katılmak için nakit yaratırken kripto varlıklarını sattığını ifade etmişti. Garlinghouse, SpaceX’in halka arzının ardından görülen toparlanmayı örnek göstererek Anthropic sonrasında da benzer bir hareket yaşanabileceğini belirtmişti.

Anthropic, 19 Kasım’da Nasdaq’ta işlem görmeye başladı ve halka arz sürecini ertesi gün tamamladı. Toplam arz büyüklüğü yaklaşık 93,5 milyar dolar, şirkete yönelen fon tutarı ise yaklaşık 91,6 milyar dolar olarak belirtildi.

ETF çıkışlarının halka arza yöneldiği doğrulanmadı

Anthropic’in işlem görmeye başlamasından bir gün önce, 18 Kasım’da ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 306,42 milyon dolar çıkmıştı. Bunun 148,66 milyon doları IBIT kaynaklıydı. Ancak bu paranın Anthropic halka arzına katılmak için kullanıldığı doğrulanmış değil.

SpaceX örneği de toparlanmanın kalıcılığı açısından sınırlı bir karşılaştırma sunuyor. Bitcoin, haziran ayındaki halka arz dönemi civarından itibaren yaklaşık yüzde 26 yükselerek 80 bin dolar seviyesine ulaşmış, ardından kazançlarını geri vermişti.

Halka arz sonrasında paranın Bitcoin’e dönmesi, Armstrong ve Garlinghouse’un beklentisini oluşturuyor. Buna karşılık 453 milyon dolarlık son günlük çıkış, ETF kanalında ters yöndeki hareketin sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu nedenle halka arzın tamamlanması tek başına toparlanmayı doğrulamıyor; geri dönüş beklentisinin alım verilerine yansıması gerekiyor.