Bitcoin 63 bin dolar eşiğinin üzerinde kalırsa 66 bin 500 dolar direnci gündeme geliyor

Bitcoin, teknik görünümdeki iyileşme ve artan alım ilgisinin desteğiyle pozitif seyrini koruyor. Hafta sonu işlemleri ve haftalık mum kapanışı öncesinde yükseliş beklentisi öne çıksa da, analistler oynaklığın yüksek kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Öne çıkan seviyeler

Bitcoin haber yazımı sırasında 62.679 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,26 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 19,94 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,26 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

5 Temmuz 2026 tarihli teknik değerlendirmesinde CRYPTOWZRD, Bitcoin’in günü artıda kapattığını ve yukarı yönlü hareket alanını koruduğunu belirtiyor. Buna karşılık analist, hafta sonu akışı ile haftalık kapanışın beklenmedik fiyat hareketleri doğurabileceğine dikkat çekiyor.

CRYPTOWZRD, yükseliş eğiliminin sürmesi için Bitcoin’in 63.000 doların üzerinde tutunmasının önemli olduğunu, alıcıların güç kazanması halinde ilk güçlü direncin 66.500 dolar bölgesinde görülebileceğini aktarıyor.

Analizde 58.000 dolar ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın 60.000 dolar çevresinde kalıcı güç üretememesi halinde toparlanmanın devamı yerine yeniden yatay sıkışma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Analist, haftalık değişimlerin daha sert dalgalanmalar doğurabildiğini vurgulayarak kısa vadeli grafiklerin yakından izlenmesini öneriyor.

Seviye Anlamı 63.000 dolar Yükselişin sürmesi için izlenen eşik 66.500 dolar Yakın vadeli ana direnç 60.000 dolar Tutunma zayıflarsa yatay seyrin güçlenebileceği bölge 58.000 dolar Ana destek alanı

Göstergeler toparlanmaya işaret ediyor

Teknik göstergeler, Bitcoin’in son diplerden aldığı tepkinin ardından kademeli biçimde güç kazandığını gösteriyor. Fiyat, Bollinger Bantları orta çizgisi olan 61.952,45 doların üzerine yeniden çıktı. Alt bant 58.067,41 dolarda, üst bant ise 65.837,48 dolarda bulunuyor. Bu nedenle 65.800 ile 66.500 dolar aralığı, yukarı yönlü denemelerde kritik bölge olarak izleniyor.

MACD tarafında da toparlanma sinyali dikkat çekiyor. MACD çizgisi eksi 1.297,39 seviyesinde sinyal çizgisinin üzerine çıkarken, histogram 589,73 ile pozitife döndü. Bu görünüm, önceki haftalardaki satış baskısına kıyasla alım yönlü iştahın güçlendiğine işaret ediyor.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olmayı sürdürüyor. Bu nedenle Bitcoin’de görülen yön değişimleri çoğu zaman daha geniş kripto para piyasasının eğilimini de etkiliyor. Bitcoin’de yukarı hareketin güç kazanması halinde büyük altcoinlerde de benzer bir tepki görülebilir.

66.000 doların üzerinde hacimli bir kırılma, mevcut toparlanmayı destekleyebilir. Buna karşılık 60.000 ve 58.000 dolar çevresinde alıcı ilgisinin zayıflaması, fiyatın dar bir bantta kalmasına yol açabilir.

Haftalık kapanış belirleyici olabilir

Yatırımcılar yalnızca grafiklerdeki seviyeleri değil, daha geniş ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri de izliyor. Riskli varlıklara yönelik talepte yaşanabilecek değişimler, kripto para piyasasında da fiyatlamayı etkileyebilir.

Önümüzdeki işlem dönemleri, Bitcoin’in kazançlarını koruyup koruyamayacağını ya da yeniden bir konsolidasyon evresine girip girmeyeceğini gösterecek. Şimdilik güçlenen teknik yapı, istikrarlı alım ilgisi ve önemli desteklerden gelen tepki, olumlu momentuma işaret ediyor. Yine de haftalık kapanışın yön konusunda daha net sinyal vermesi bekleniyor.