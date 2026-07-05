Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 63 bin dolar eşiğinin üzerinde kalırsa 66 bin 500 dolar direnci gündeme geliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hafta sonu öncesinde $BTC için 63 bin dolar eşiği piyasanın ana gündemi oldu.
  • 📈 Teknik göstergeler 66 bin ile 66 bin 500 dolar bandına doğru alan açılabileceğini gösteriyor.
  • ⚠️ 60 bin ve 58 bin dolar destekleri zayıflarsa fiyat bir süre yatay seyredebilir.
  • 🕒 5 Temmuz 2026 haftalık kapanışı, yön konusunda daha net tablo oluşturabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, teknik görünümdeki iyileşme ve artan alım ilgisinin desteğiyle pozitif seyrini koruyor. Hafta sonu işlemleri ve haftalık mum kapanışı öncesinde yükseliş beklentisi öne çıksa da, analistler oynaklığın yüksek kalabileceği uyarısında bulunuyor.

İçindekiler
1 Öne çıkan seviyeler
2 Göstergeler toparlanmaya işaret ediyor
3 Haftalık kapanış belirleyici olabilir

Öne çıkan seviyeler

Bitcoin haber yazımı sırasında 62.679 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,26 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 19,94 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,26 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

5 Temmuz 2026 tarihli teknik değerlendirmesinde CRYPTOWZRD, Bitcoin’in günü artıda kapattığını ve yukarı yönlü hareket alanını koruduğunu belirtiyor. Buna karşılık analist, hafta sonu akışı ile haftalık kapanışın beklenmedik fiyat hareketleri doğurabileceğine dikkat çekiyor.

CRYPTOWZRD, yükseliş eğiliminin sürmesi için Bitcoin’in 63.000 doların üzerinde tutunmasının önemli olduğunu, alıcıların güç kazanması halinde ilk güçlü direncin 66.500 dolar bölgesinde görülebileceğini aktarıyor.

Analizde 58.000 dolar ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın 60.000 dolar çevresinde kalıcı güç üretememesi halinde toparlanmanın devamı yerine yeniden yatay sıkışma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Analist, haftalık değişimlerin daha sert dalgalanmalar doğurabildiğini vurgulayarak kısa vadeli grafiklerin yakından izlenmesini öneriyor.

SeviyeAnlamı
63.000 dolarYükselişin sürmesi için izlenen eşik
66.500 dolarYakın vadeli ana direnç
60.000 dolarTutunma zayıflarsa yatay seyrin güçlenebileceği bölge
58.000 dolarAna destek alanı

Göstergeler toparlanmaya işaret ediyor

Teknik göstergeler, Bitcoin’in son diplerden aldığı tepkinin ardından kademeli biçimde güç kazandığını gösteriyor. Fiyat, Bollinger Bantları orta çizgisi olan 61.952,45 doların üzerine yeniden çıktı. Alt bant 58.067,41 dolarda, üst bant ise 65.837,48 dolarda bulunuyor. Bu nedenle 65.800 ile 66.500 dolar aralığı, yukarı yönlü denemelerde kritik bölge olarak izleniyor.

MACD tarafında da toparlanma sinyali dikkat çekiyor. MACD çizgisi eksi 1.297,39 seviyesinde sinyal çizgisinin üzerine çıkarken, histogram 589,73 ile pozitife döndü. Bu görünüm, önceki haftalardaki satış baskısına kıyasla alım yönlü iştahın güçlendiğine işaret ediyor.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olmayı sürdürüyor. Bu nedenle Bitcoin’de görülen yön değişimleri çoğu zaman daha geniş kripto para piyasasının eğilimini de etkiliyor. Bitcoin’de yukarı hareketin güç kazanması halinde büyük altcoinlerde de benzer bir tepki görülebilir.

66.000 doların üzerinde hacimli bir kırılma, mevcut toparlanmayı destekleyebilir. Buna karşılık 60.000 ve 58.000 dolar çevresinde alıcı ilgisinin zayıflaması, fiyatın dar bir bantta kalmasına yol açabilir.

Haftalık kapanış belirleyici olabilir

Yatırımcılar yalnızca grafiklerdeki seviyeleri değil, daha geniş ekonomik ve jeopolitik gelişmeleri de izliyor. Riskli varlıklara yönelik talepte yaşanabilecek değişimler, kripto para piyasasında da fiyatlamayı etkileyebilir.

Önümüzdeki işlem dönemleri, Bitcoin’in kazançlarını koruyup koruyamayacağını ya da yeniden bir konsolidasyon evresine girip girmeyeceğini gösterecek. Şimdilik güçlenen teknik yapı, istikrarlı alım ilgisi ve önemli desteklerden gelen tepki, olumlu momentuma işaret ediyor. Yine de haftalık kapanışın yön konusunda daha net sinyal vermesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin iki haftanın zirvesine yaklaşırken analistler pazartesi oynaklığına karşı uyarıyor

14 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan 30 Bitcoin, zincir üzerinde taşındı

Peter Brandt, Bitcoin varlıklarının bir bölümünü altına kaydırmayı değerlendirdi

Satoshi Nakamoto’nun 2010 tarihli mesajı, Bitcoin’in eski finans kalıplarına sığmadığını yeniden gündeme taşıdı

TradingView grafiklerinde Bitcoin için 63 bin dolar direnci ile 65 bin 700 dolar eşiği öne çıkıyor

CryptoQuant verileri, Bitcoin’de 43 ayın en düşük zincir üstü oranının ardından dip bölgesine işaret ediyor

Strategy Başkanı Michael Saylor, Bitcoin piyasasında dört yıllık döngünün etkisini yitirdiğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano fiyatında teknik toparlanma sinyalleri güçlenirken ADA için yeni yükseliş denemesi öne çıkıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano fiyatında teknik toparlanma sinyalleri güçlenirken ADA için yeni yükseliş denemesi öne çıkıyor
Cardano (ADA)
Cardano son yedi günde %30 yükselerek piyasa değerinde Stellar’ı geride bıraktı
Cardano (ADA)
Solana 80 doların üzerindeki tutunmasını korursa 87 dolar seviyesi yeniden gündeme girecek
Solana (SOL)
Solana’da ETF birikimi artarken 82,49 dolar direnci öne çıktı
Solana (SOL)
SUI fiyatında 0.78 dolar direnci öne çıkarken ana ağdaki ölçeklenme testi iyimserliği destekliyor
SUI
Lost your password?