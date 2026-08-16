Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bloomberg’den Bitcoin uyarısı, 10 bin dolar riski öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bloomberg stratejisti Mike McGlone, Bitcoin için 10 bin dolar riskine dikkat çekti.
  • 📉 McGlone, 69 bin doların üzerinde kalıcılık sağlanamamasını zayıflık işareti olarak görüyor.
  • 💼 ETF girişlerindeki yavaşlama ve makro baskılar, $BTC için orta vadeli görünümü zorluyor.
  • 📊 McGlone, 2019 ile 2020 dönemindeki yaklaşık 10 bin dolarlık bandı tarihi referans olarak öne çıkarıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, orta vadeli Bitcoin görünümünü güncelleyerek sert bir fiyat düzeltmesi riskine dikkat çekti. McGlone, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri yeni zirvelere ulaşırken Bitcoin’in hisse piyasalarının gerisinde kalmasının zayıflığa işaret ettiğini savundu. Bloomberg Intelligence, Bloomberg’in piyasa verileri ve analizleri üreten araştırma birimi olarak biliniyor.

İçindekiler
1 69 bin dolar eşiği öne çıktı
2 ETF akışları ve makro baskı
3 Teknoloji hisseleriyle bağ ve 10 bin dolar senaryosu
4 Altcoin arzı tartışması sürüyor

69 bin dolar eşiği öne çıktı

McGlone’a göre Bitcoin’in psikolojik açıdan kritik görülen 69 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı biçimde tutunamaması, yükseliş döneminin gücünü kaybettiğini gösteriyor. ABD hisse endeksleri yukarı yönlü seyrini korurken en büyük kripto varlığın aynı ivmeyi yakalayamaması, spekülatif şişkinliğin çözülmeye başladığı görüşünü güçlendiriyor.

Mike McGlone, Bitcoin’in çok yıllı yükselişinin dış desteklere fazla bağımlı hale geldiğini, bu desteğin zayıflamasıyla piyasanın daha sert makroekonomik baskılarla karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

Stratejist, Bitcoin’in son yıllardaki büyük rallilerinin geçici ve dış kaynaklı desteklerle beslendiğini belirtti. 2021’de küresel ekonomiye sağlanan yoğun ucuz likidite fiyatı zirve bölgelerine taşımıştı. 2024’ün başında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin devreye girmesi yeni bir tetikleyici oldu. 2024’ün son bölümünde ise düzenleyici söylemdeki yumuşama ve sektör lehine siyasi beklentiler fiyatı kısa süreliğine 100 bin doların üzerine çıkardı.

ETF akışları ve makro baskı

Bitcoin şu sıralarda yaklaşık 63 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. McGlone, ETF’lere yönelik sermaye girişlerinin zayıfladığını ve düzenleme odaklı heyecanın da sönümlendiğini düşünüyor. Bu tablo, piyasayı yeniden döngüsel makroekonomik koşullarla baş başa bırakıyor.

McGlone, Bitcoin’in çok yıllı yükselişini bir tür ağır bedelli uzlaşmaya benzetiyor. Ona göre sektör büyüdü ve kurumsal sermayeyi çekti, ancak bunun karşılığında dış teşviklere çok daha bağımlı bir yapıya dönüştü.

Teknoloji hisseleriyle bağ ve 10 bin dolar senaryosu

Bloomberg’in tarihsel grafiği, Bitcoin’in seyrinin geleneksel piyasalarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Nasdaq 100 endeksinin S&P 500’e karşı performansı ile Bitcoin grafiği arasında güçlü bir paralellik bulunduğu belirtiliyor. Bu farkın aşağı dönmeye başlaması, Bitcoin için de baskının artabileceğine işaret ediyor.

McGlone, finansal döngülerin uzun vadede ortalamaya dönme eğilimi taşıdığını hatırlatarak Bitcoin’in 2019 ile 2020 dönemindeki temel fiyat bölgesine yaklaşma riski bulunduğunu öne sürüyor. Bu seviye yaklaşık 10 bin dolar olarak öne çıkıyor. Söz konusu dönem, geniş çaplı itibari para arzı artışından önceki işlem aralığını yansıtıyordu.

McGlone, mevcut makro döngüde Bitcoin’in tarihsel ortalamalarına doğru geri çekilme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, 2019 ile 2020 dönemindeki yaklaşık 10 bin dolarlık bandın bu açıdan kritik bir referans sunduğunu aktarıyor.

Altcoin arzı tartışması sürüyor

Analist, piyasada milyonlarca alternatif token bulunmasının da Bitcoin üzerinde ek baskı yarattığını düşünüyor. Buna karşılık bu görüş tartışmalı bulunuyor. Düşük nitelikli altcoin sayısındaki artışın, bazı yatırımcılar açısından Bitcoin’in ayrı konumunu daha görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.

Piyasadaki zayıf projelerin çoğalmasına karşın kurumsal sermayenin daha seçici davrandığı görülüyor. Bu yaklaşımda Bitcoin, sınırlı arzı ve daha belirgin düzenleyici geçmişi nedeniyle öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy, Bitcoin düşerken STRC getirisinin %9 arttığını açıkladı

Coldcard açığı 5 binden fazla cüzdandan 1.778 BTC çalınmasına yol açtı

Bitcoin’de 71 bin ile 74,5 bin dolar aralığı kritik eşik oldu

Peter Schiff, Strategy’nin yeni Bitcoin satışlarına işaret etti

Ross Gerber, Michael Saylor nedeniyle Bitcoin’i ciddiye almadığını açıkladı

Bitcoin’de 365 günlük getiri eşiğin altına indi

Bitcoin’de 2028 yarılanması için geri sayım 659 güne indi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı SafePal, 39 bin 798 müşterinin sipariş verilerine izinsiz erişim olduğunu açıkladı
Bir Sonraki Yazı Dogecoin, kritik zincir içi eşikte yön arıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

CZ, spam token çılgınlığı sonrası cüzdanını tamamen kapatacak
BINANCE
Dogecoin, kritik zincir içi eşikte yön arıyor
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?