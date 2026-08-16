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BITCOIN (BTC)

Strategy, Bitcoin düşerken STRC getirisinin %9 arttığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy, Bitcoin son 12 ayda %47 gerilerken STRC’nin %9 getiri sağladığını açıkladı.
  • 📌 Şirket, yüksek ödemelerle bazı borçlanma araçlarının kayıpları sınırladığını savunurken $BTC satışlarını sürdürdü.
  • 💸 Son işlemlerde 104 milyon dolarlık Bitcoin satıldı ve yıllık yükümlülükler 1,2 milyar doları aştı.
  • 📊 Aynı 12 aylık dönemde S&P 500, daha düşük oynaklıkla %22 yükseldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, sosyal medya hesaplarında Strategy markası altındaki dijital kredi araçlarının son 12 aylık performansını paylaştı. Saylor’un yayımladığı görsel, şirketin yapılandırılmış ürünleri ile Bitcoin’in aynı dönemdeki seyri arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti.

İçindekiler
1 Yapılandırılmış ürünler ile Bitcoin arasındaki fark
2 Ürün yapısı ve artan maliyet
3 Analistlerden temkinli yaklaşım çağrısı

Yapılandırılmış ürünler ile Bitcoin arasındaki fark

Paylaşılan verilere göre Bitcoin son 12 ayda %47 geriledi. Buna karşılık Strategy ekosistemindeki savunmacı borçlanma araçları bu düşüşün etkisini sınırladı. Şirketin öne çıkardığı STRC aracı ise aynı dönemde net %9 getiri sağladı.

Michael Saylor’un paylaştığı performans tablosu, Bitcoin’deki sert geri çekilmeye rağmen Strategy’nin bazı yapılandırılmış araçlarının daha sınırlı kayıp verdiğini, STRC’nin ise pozitif bölgede kaldığını gösterdi.

Saylor’un bu paylaşımla, yüksek oynaklığa sahip dijital varlıkları daha öngörülebilir ürünlere dönüştürebildiklerini göstermeyi amaçladığı görülüyor. Strategy, daha çok Bitcoin odaklı kurumsal bilanço yaklaşımıyla biliniyor ve uzun süredir kripto varlık biriktirme stratejisiyle öne çıkıyor.

STRC’nin dirençli görünümünde temettü politikasının etkili olduğu belirtiliyor. Yönetim kurulunun, piyasa fiyatını nominal değere yakın tutmak için ödemeleri hızlı biçimde güncellediği aktarıldı. Bu aracın yıllık ödeme oranı son olarak %12 seviyesine çıkarıldı.

Varlık veya araçSon 12 ayÖne çıkan özellik
Bitcoin%47 düşüşYüksek oynaklık
STRC%9 net getiriYüksek temettü desteği
S&P 500%22 yükselişDaha düşük oynaklık

Ürün yapısı ve artan maliyet

Strategy ürün gamı, sabit kuponlu üst düzey savunmacı dilimlere ayrılan STRD ve STRF ile dönüştürülebilir hibrit araç olan STRK’yi içeriyor. Bu yapı sayesinde piyasa dalgalanması sırasında riskin farklı yatırımcı profillerine dağıtılması hedefleniyor.

Ancak bu istikrarlı görünümün şirket açısından önemli bir maliyeti bulunuyor. Bitcoin’deki uzun süreli zayıflık sürerken yatırımcılara çift haneli ödeme sunabilmek için Strategy, temel yaklaşımı olan sürekli birikim çizgisinin dışına çıktı.

Şirket, menkul kıymet sahiplerine yönelik yıllık toplam yükümlülükleri 1,2 milyar doları aşarken, son işlemlerinde 104 milyon dolarlık ek Bitcoin satışına yöneldi.

Ağustos 2026 itibarıyla şirketin hazinesindeki Bitcoin varlıklarından düzenli satış yapmayı sürdürdüğü görüldü. Son işlemlerde 104 milyon dolar değerinde Bitcoin elden çıkarıldı. Menkul kıymet sahiplerine yönelik toplam yıllık yükümlülükler ise 1,2 milyar doların üzerine ulaştı.

Analistlerden temkinli yaklaşım çağrısı

Bağımsız analistler, bu tablo nedeniyle yatırımcıların Saylor’un pazarlama mesajlarına temkinli yaklaşması gerektiğini vurguluyor. Özellikle fırsat maliyeti başlığının öne çıktığı, çünkü bu araçların kripto piyasasındaki zararı sınırlasa da daha geniş piyasa karşısında daha zayıf bir performans sergilediği değerlendiriliyor.

Aynı 12 aylık dönemde ABD’nin geleneksel hisse senedi göstergelerinden S&P 500 endeksi %22 yükseldi. Endeksin bunu çok daha düşük oynaklıkla başarması, Strategy ürünlerinin sunduğu korumanın yatırımcı açısından ne ölçüde yeterli olduğu tartışmasını büyüttü.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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