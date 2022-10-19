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Dikkat! Bitcoin ve Ethereum’da Düşüşü Önleyecek Kritik Seviyeler!

Kripto para piyasalarında yaşanan derin düşüşlerin ardından Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) gerilemeyi önleyecek seviyeler hangileri?
23:00
19 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) olası bir çöküşü önlemek adına boğaların savunması gereken önemli destek seviyeleri nelerdir? Öğrenmek için en iyi iki kripto para biriminin grafiklerini inceleyelim!

Bitcoin (BTC)

Ayılar 17 ve 18 Ekim tarihinde 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 19.659 doları başarıyla savundu. Belirtilen engeli aşmadaki başarısızlık, boğaları kâr elde etmeye ve ayıları yeni pozisyonlar almaya teşvik etmiş olabilir. Bu durum kripto para biriminin fiyatını 18 Ekim’de 20 günlük üstel hareketli ortalamanın altına çekti.

Satıcılar bir kez daha 18.843 dolar seviyesinde bulunan kritik destek seviyesini test etme girişiminde bulunabilir. Kritik seviye kırılırsa Bitcoin’deki satış baskısı artabilir ve BTC/USDT paritesi 18.125 dolar ile 17.622 dolar arasındaki destek bölgesine düşebilir. Ayıların belirtilen bölgeyi tüm güçleriyle savunmaları beklenebilir. Çünkü bölgenin altında bir kırılma düşüş trendinin bir sonraki ayağını başlatabilir.

Ayrıca Bitcoin’de ilk güç işareti belirtisi olarak düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma ve kapanış gösterilebilir. Girişim başarı olursa BTC’de satın almalar artabilir ve fiyat 20.500 dolara kadar yükselebilir. Boğalar, olası bir trend değişikliği gerçekleştirmek adına bu engeli aşmak zorunda kalabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 17 Ekim tarihinde simetrik üçgen modeline yeniden girdi ancak boğalar toparlanmayı sürdüremedi. 18 Ekim’de kripto para biriminin fiyatı düştü ve ayılar fiyatı 1.263 dolara çekmeye çalışabilir. Yavaş yavaş azalan 20 günlük EMA ve negatif bölgedeki göreceli güç endeksi (RSI), ayıların bir avantaj içerisinde olduğunun işareti olabilir. Ethereum fiyatı 1.263 doların altına düşerse, ETH/USDT paritesi 1.190 dolara kadar gerileyebilir.

Tersine, eğer fiyat mevcut seviyeden veya destek 1.263 dolardan yükselirse, bu durum daha düşük seviyelerin alıcıları cezbettiğinin işareti olarak görülebilir. Boğalar daha sonra fiyatı üçgenin direnç çizgisinin üzerine çıkarmaya çalışabilir. Bunu başarırlarsa, parite azalan kanalın düşüş trendi çizgisine yükselebilir. Ayrıca belirtilen direncin üzerinde bir kırılma, düşüş trendinin sonunu gösterebilir.

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