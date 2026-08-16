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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 0,0813 dolar direnci aşılırsa 0,177 hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de 0,0813 dolar direnci yeniden piyasanın ana gündemi oldu.
  • 📊 Ali, aylık grafikteki teknik yapının Ağustos 2022’deki yükseliş öncesi döneme benzediğini aktarıyor.
  • 🐋 Son bir haftada büyük cüzdanlar 430 milyondan fazla $DOGE biriktirdi.
  • 📍 23 Haziran’daki sert reddin ardından 0,177 dolar seviyesi bir sonraki ana direnç olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin için teknik görünümde yukarı yönlü bir hareket olasılığı yeniden öne çıktı. Kripto para analisti Ali, aylık grafikte birden fazla göstergenin aynı yönde sinyal verdiğini ve fiyatın önemli bir direnci aşması halinde daha güçlü bir yükseliş alanı açılabileceğini belirtiyor. Piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coinlerden biri olan Dogecoin, son dönemde dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergeler aynı noktaya işaret ediyor
2 Balina alımları dikkat çekiyor
3 İzlenen ana seviye 0,0813 dolar

Teknik göstergeler aynı noktaya işaret ediyor

Ali’ye göre Dogecoin’in aylık grafiğinde geçen ay Tom DeMark Sequential göstergesi alım sinyali üretti. Teknik analizde kullanılan bu gösterge, mevcut trendin zayıflayıp yön değişimi ihtimalinin arttığı dönemleri tespit etmek için izleniyor.

Mini sözlük: Tom DeMark Sequential, fiyat yorgunluğunu ve olası dönüş noktalarını ölçmeye çalışan bir teknik analiz göstergesidir. URPD ise belirli fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü dağılım verisini ifade eder.

Analist, mevcut yapının Ağustos 2022 dönemine benzediğini vurguluyor. O dönemde ters çekiç formasyonu ile birlikte TD alım sinyali görülmüş, ardından doji mum oluşmuştu. Bu dizilimin sonrasında Dogecoin aylık bazda %145 yükselmişti. Şimdi de benzer şekilde ters çekiç, TD alım sinyali ve oluşum aşamasındaki doji mumunun aynı tabloda yer aldığına dikkat çekiliyor.

Ali, mevcut görünümün Ağustos 2022 ile benzerlik taşıdığını, o dönemde görülen aynı teknik dizilimin ardından Dogecoin’in aylık bazda %145 yükseldiğini aktarıyor.

Balina alımları dikkat çekiyor

Teknik görünümdeki iyimser tabloya ek olarak büyük yatırımcı hareketleri de izleniyor. Son bir haftada büyük cüzdanların 430 milyondan fazla DOGE topladığı belirtiliyor. Bu birikim, grafiklerde görülen olumlu yapıyı destekleyen ek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin 25 Haziran’dan bu yana 0,068 dolar ile 0,08 dolar aralığında yatay seyrediyor. Varlık 0,069 dolar civarında işlem görürken, saatlik grafikte yakın dönemde death cross oluştuğu da kaydediliyor. Bu nedenle kısa vadeli baskı tamamen ortadan kalkmış değil.

İzlenen ana seviye 0,0813 dolar

Ali, yukarı yönlü senaryoda en kritik direncin 0,0813 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtiyor. Bu bölgede daha önce 30 milyardan fazla DOGE el değiştirdiği için seviyenin güçlü bir arz alanı haline geldiği ifade ediliyor. Dogecoin 23 Haziran’da bu noktadan sert şekilde geri dönmüş ve söz konusu bölge daha da önemli hale gelmişti.

GöstergeSeviye veya veriAnlamı
Mevcut fiyat0,069 dolarYatay bandın alt kısmına yakın seyir
Ana direnç0,0813 dolarAşılması halinde trend değişimi güç kazanabilir
Sonraki direnç0,177 dolarURPD verisine göre izlenen üst bölge

0,0813 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış gelmesi halinde yukarı hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Bu seviyenin desteğe dönüşmesi durumunda Dogecoin’in mevcut bant hareketinden çıkması ve piyasanın dikkatinin 0,177 dolardaki bir sonraki büyük direnç alanına yönelmesi mümkün olabilir.

Ali, 0,0813 dolar seviyesinin geri alınması ve desteğe çevrilmesi halinde Dogecoin’de mevcut yatay aralığın aşılabileceğini, sonraki önemli direncin ise 0,177 dolarda bulunduğunu vurguluyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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