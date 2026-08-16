Dogecoin’de 0,0813 dolar direnci aşılırsa 0,177 hedefi öne çıkıyor

Dogecoin için teknik görünümde yukarı yönlü bir hareket olasılığı yeniden öne çıktı. Kripto para analisti Ali, aylık grafikte birden fazla göstergenin aynı yönde sinyal verdiğini ve fiyatın önemli bir direnci aşması halinde daha güçlü bir yükseliş alanı açılabileceğini belirtiyor. Piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coinlerden biri olan Dogecoin, son dönemde dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.

Teknik göstergeler aynı noktaya işaret ediyor

Ali’ye göre Dogecoin’in aylık grafiğinde geçen ay Tom DeMark Sequential göstergesi alım sinyali üretti. Teknik analizde kullanılan bu gösterge, mevcut trendin zayıflayıp yön değişimi ihtimalinin arttığı dönemleri tespit etmek için izleniyor.

Mini sözlük: Tom DeMark Sequential, fiyat yorgunluğunu ve olası dönüş noktalarını ölçmeye çalışan bir teknik analiz göstergesidir. URPD ise belirli fiyat seviyelerinde ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren zincir üstü dağılım verisini ifade eder.

Analist, mevcut yapının Ağustos 2022 dönemine benzediğini vurguluyor. O dönemde ters çekiç formasyonu ile birlikte TD alım sinyali görülmüş, ardından doji mum oluşmuştu. Bu dizilimin sonrasında Dogecoin aylık bazda %145 yükselmişti. Şimdi de benzer şekilde ters çekiç, TD alım sinyali ve oluşum aşamasındaki doji mumunun aynı tabloda yer aldığına dikkat çekiliyor.

Ali, mevcut görünümün Ağustos 2022 ile benzerlik taşıdığını, o dönemde görülen aynı teknik dizilimin ardından Dogecoin’in aylık bazda %145 yükseldiğini aktarıyor.

Balina alımları dikkat çekiyor

Teknik görünümdeki iyimser tabloya ek olarak büyük yatırımcı hareketleri de izleniyor. Son bir haftada büyük cüzdanların 430 milyondan fazla DOGE topladığı belirtiliyor. Bu birikim, grafiklerde görülen olumlu yapıyı destekleyen ek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin 25 Haziran’dan bu yana 0,068 dolar ile 0,08 dolar aralığında yatay seyrediyor. Varlık 0,069 dolar civarında işlem görürken, saatlik grafikte yakın dönemde death cross oluştuğu da kaydediliyor. Bu nedenle kısa vadeli baskı tamamen ortadan kalkmış değil.

İzlenen ana seviye 0,0813 dolar

Ali, yukarı yönlü senaryoda en kritik direncin 0,0813 dolar seviyesinde bulunduğunu belirtiyor. Bu bölgede daha önce 30 milyardan fazla DOGE el değiştirdiği için seviyenin güçlü bir arz alanı haline geldiği ifade ediliyor. Dogecoin 23 Haziran’da bu noktadan sert şekilde geri dönmüş ve söz konusu bölge daha da önemli hale gelmişti.

Gösterge Seviye veya veri Anlamı Mevcut fiyat 0,069 dolar Yatay bandın alt kısmına yakın seyir Ana direnç 0,0813 dolar Aşılması halinde trend değişimi güç kazanabilir Sonraki direnç 0,177 dolar URPD verisine göre izlenen üst bölge

0,0813 dolar üzerinde kalıcı bir kapanış gelmesi halinde yukarı hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Bu seviyenin desteğe dönüşmesi durumunda Dogecoin’in mevcut bant hareketinden çıkması ve piyasanın dikkatinin 0,177 dolardaki bir sonraki büyük direnç alanına yönelmesi mümkün olabilir.

Ali, 0,0813 dolar seviyesinin geri alınması ve desteğe çevrilmesi halinde Dogecoin’de mevcut yatay aralığın aşılabileceğini, sonraki önemli direncin ise 0,177 dolarda bulunduğunu vurguluyor.