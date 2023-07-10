Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin (BTC) öncülüğünde artan kurumsal ilgiden destek bulmasının ardından konsolide olmaya devam ediyor. Özellikle, Bitcoin’in 30 bin dolar seviyesinin üzerine yerleşip kalmış olması dikkatleri altcoinler’e çekti. Bitcoin’in yataya bağlamaması altcoinler’in sermayeyi kendileri çekme ve BTC’nin piyasa üzerindeki hakimiyetine meydan okuma potansiyellerinin arttığı anlamına geliyor.

Metrikler Güçlü Bir Altcoin Sezonuna İşaret Ediyor

Bitcoin’in güçlü görüntüsünden hareketle birçok kripto para analisti teknik göstergelerin kısa vadede bir altcoin sezonuna diğer bir deyişle altcoinler‘in sert şekilde yükseldiği bir döneme işaret ettiğini dillendirmeye başladı. Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Moustache, altcoinler’in şu anda önemli bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu bildirdi. Analist, mevcut piyasa durumunun bir önceki döngüye benzediğine dikkat çekti.

Analistin ortaya koyduğu analize göre, altcoin piyasasının mevcut değeri 2021’deki boğa koşusu sırasında çapa görevi gören seviyeleri yeniden test ederek yükseliş ağırlıklı bir görüntü sunuyor:

Bana sorarsanız altcoinler’in mutlak şekilde yükselme potansiyelleri var. Son döngü ile benzerlikler oldukça etkileyici, değil mi?

Benzer şekilde, CryptoFaibik adını kullanan başka bir analisti de geçmiş verilerin Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetine dayanarak bir altcoin rallisinin gelmekte olduğunu öne sürdü. Analiste göre artık yatırımcılar altcoinler’e para yatırmaya başlayarak lider kripto paranın piyasa üzerindeki hakimiyetini küçültecekler.

Peki bir altcoin sezonunda güçlü şekilde çıkış yapma potansiyeli bulunan altcoinler hangileri olabilir, gelin daha yakından bakalım.

Dogecoin (DOGE)

En büyük memecoin olan Dogecoin (DOGE), genel piyasa trendlerine paralel olarak ağırlıklı olarak durağan bir seyirde hareket ediyor olsa da bir miktar esneklik göstererek fiyat istikrarını korumayı başardı. Son dönemde DOGE fiyatı için kayda değer bir gelişme yaşandı ve kısa süreli de olsa volatilite artışıyla 0,07 dolar seviyesi aşıldı. Bu volatilite artışı, Dogecoin için açılan açığa satış pozisyonlarının sayısının yılın ilk gününden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının sonucunda gerçekleşti.

Bu olumlu gelişmeye rağmen, DOGE‘yi çevreleyen tartışmalar ve genel yatırımcı ilgisi nispeten düşük kalmaya devam ediyor. Kripto ve Blockchain analiz platformu olan Santiment, 4 Temmuz’da en büyük memecoin’e olan yatırımcı ilgisinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu teyit etti.

Dogecoin’in 2021’de güçlü rallilere neden olacak şekilde büyük bir yatırımcı ilgisini kendisine çekmeyi başardığı geçmiş örnekler göz önüne alındığında, yatırımcıların potansiyel bir altcoin sezonunda yeniden ona yönelmeleri beklenebilir.

Litecoin (LTC)

Geçtiğimiz hafta Litecoin (LTC) fiyatında bir miktar volatilite görüldü ve dikkat çekici iniş çıkışlar oldu. Özellikle, Litecoin’in hızla yaklaşan blok ödülü yarılanması bu volatilite artışında katalizör görevi görüyor ve gözler 100 dolardaki kritik dirence dikilmiş durumda.

Blok ödülü yarılanması yaklaştıkça, Litecoin’in zincir üzeri ölçümlerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu, yaklaşmakta olan bir ralli ihtimaline işaret ediyor. Santiment, bu ayın başında Litecoin için milyoner seviyesi cüzdan adreslerinin sayısındaki istikrarlı bir artış olduğunu bildirerek bir ralli ihtimalini destekler analizde bulundu. Bu, blok ödülü yarılanmasını çevreleyen ve giderek artan beklentilere katkı sağlıyor oluşu ile önemli bir gelişmeydi. 2023’ün en önemli kripto etkinliklerinden biri olacak olan Litecoin’in blok ödülü yarılanması, ağdaki blok ödülünü 12.5 LTC’den 6.25 LTC‘ye indirecek. Bu tür kıtlık artırıcı mekanizmalar genellikle yatırımcı ilgisinin artmasına ve önemli fiyat hareketlerine neden olmaktadırlar.

Öte yandan LTC, başta ödemeler olmak üzere çeşitli kullanım alanlarında artan benimsenme ile güçlü bir görüntü veriyor. Litecoin’in Haziran ayında en büyük kripto para Bitcoin’i geride bırakarak BitPay’de en çok kullanılan dijital ödeme varlığı haline gelmesi bunun en somut örneklerinden biri. Tüm bunlara bakarak LTC’nin bir altcoin sezonunda güçlü bir çıkış yapması beklenebilir.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC), ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu’nun (SEC) menkul kıymet olarak sınıflandırmasının ardından kayda değer oranda düştü. Popüler altcoin o zamandan beri haberin etkisinden kurtulma mücadelesi veriyor.

Polygon ağının yerel varlığı MATIC’in yatırımcıları, SEC’in menkul kıymet sınıflandırmasının neden olduğu düşüşe rağmen yeniden yükselme konusunda ağın güçlü temellerine güveniyorlar. Nitekim ayın başında SEC’in menkul kıymet sınıflandırmasından bu yana ilk kez Polygon’un fiyatının 0,70 dolardaki önemli direnç seviyesinin üzerine çıktığı görüldü.

MATIC’in fiyatı henüz tam olarak toparlanamamış olsa da, Polygon ağı hafta boyunca kullanıcı katılımında önemli bir artış gördü. MATIC’in günlük aktif cüzdan adreslerinin sayısı (7 gün) 27 Haziran’da 1.3 milyon kullanıcıdan 6 Temmuz’da 1.34 milyon aktif kullanıcıya kademeli olarak arttı. Talepteki bu artış, MATIC fiyatını olumlu yönde etkiliyor. Tüm bunlar ışığında potansiyel bir altcoin sezonunda MATIC’in güçlü bir çıkış yapması beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.