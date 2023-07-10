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Ethereum (ETH) Kaç Dolara Düşecek? ETH Güncel Yorumlar!

Özet

  • ETH fiyatı kısa vadede düşüşe devam edebilir.
  • Elliot dalga sayımına göre fiyat 1.700-1.800 dolar aralığında bir dip yapacak.
  • Eğer fiyat 1.975 doların üstüne çıkarsa 2.300 doları hedefleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:15
10 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

BTC yükselirken ETH beklenen performansı gösteremedi. Artan BTCD talebin ağırlıklı olarak kripto kralına olduğunu gösteriyor. Bu normal çünkü ayı piyasalarından çıkarken genellikle gördüğümüz şey budur. Diğer taraftan Bitcoin’in 31.000 dolar üstünde yeni zirveler yapmakta zorlanıyor oluşu ETH için daha fazla düşüş ihtimalini akıllara getiriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) fiyatı 3 Temmuz’dan bu yana düştü. 15 Haziran’da başlayan önceki artışa yanıt olarak fiyat muhtemelen kısa vadeli bir düzeltmeyi tamamlıyor. ETH fiyatı, en yüksek seviyeye ulaştığı gün bir düşüş mum çubuğu oluşturarak yerel bir tepenin yerinde olduğunu doğruladı. Bu, potansiyel olarak iki hafta daha devam edebilecek olan mevcut düzeltmeyi başlattı.

ETH fiyatı 21 Haziran’da azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 3 Temmuz’da 1.976 dolara ulaştı. Ancak, daha sonra 1.940 dolarlık alan tarafından reddedildi. Bu hem yatay bir direnç alanı hem de 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesidir. Fibonacci geri çekilme seviyelerinin arkasındaki ilke, bir yönde önemli bir fiyat hareketinden sonra, fiyatın orijinal yönünde devam etmeden önce kısmen önceki bir fiyat seviyesine geri çekileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, 0,618 Fib’e verilen tepki, gelecekteki eğilimin yönünü belirlemek için çok önemlidir. O sırada fiyat 1.650 dolarlık yatay destek alanında yeni sıçramıştı. Ardından gelen uzun alt fitil 1.650 dolarlık destek alanını doğruladı ve alıcıların devraldığını gösterdi.

6 Temmuz’da ETH düşüş hızını artıran bir düşüş mum çubuğu oluşturdu. Bu durum, fiyatın kısa vadeli bir düşüş trendinde olduğu ihtimalini destekliyor.

ETH Kaç Dolar Olur?

Kısa vadeli zaman dilimindeki analiz ara düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Aynı zamanda uzun vadede devam edebilecek yükselişin de altını çiziyor. Elliot Dalga sayımına dayanan tahmin ETH fiyatının 15 Haziran’da direnç çizgisinden kopuştan önce beş dalgalı bir yukarı yönlü harekete başladığını gösteriyor. Bu, 3 Temmuz’un en yüksek seviyesine yol açtı. Dolayısıyla, beş dalgalı bir artış olduğu için, fiyatın yükseliş trendinin tersine dönmeye başlaması muhtemeldir. Ancak, hareket tamamlandığından, en olası kısa vadeli görünüm A-B-C düzeltici bir yapıdır.

Kısa vadeli düşüş senaryosunda fiyatın 1.700-1.800 dolar aralığında yeni bir lokal dip yapması muhtemel. Beşinci dalganın üzerinde (1.975 dolar) kapanışlar düşüş senaryosunu askıya alabilir. Yukarı yönlü sürpriz harekette ise hedef 2.300 dolar olacaktır.

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