Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, dijital varlıkların daha sağlıklı birikim araçlarına dönüşebilmesi için konut yatırımını geçmişte güvenli kılan bazı özelliklere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Buterin, 18 Kasım tarihli X paylaşımında, modern dijital varlıklar için konutun taşıdığı olumlu niteliklere benzer bir çerçevenin gerekli olduğunu yazdı.

Konut ve dijital varlık karşılaştırması

Buterin’in değerlendirmesi, ekonomist Peter Tulip’in Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde konut piyasasına ilişkin paylaşımının ardından geldi. Tulip, şehirde imar kurallarının gevşetilmesinin inşaat faaliyetlerini hızlandırdığını ve reel kiraların 2022 ile 2025 arasında %15 gerilediğini aktardı.

Vitalik Buterin, genç kuşakların birikimlerini konut yerine hisse senetleri ve dijital varlıklara yönlendirmesinin, konut fiyatlarının yüksek kalmasını savunan ters teşvikleri zayıflatabileceğini ifade etti.

Buterin, gençlerin tasarruflarını konut yerine hisse senetleri ve kripto varlıklara kaydırmasının bir avantajı olduğunu belirtti. Buna göre bu eğilim, konutun pahalı kalmasını isteyen çıkar yapısını zayıflatabilir. Buterin, diğer temel yaşam ihtiyaçlarında fiyat düşüşü memnuniyetle karşılanırken, konutta bunun tersinin teşvik edilmesini sorunlu bulduğunu ortaya koydu.

Konutun öne çıkan yönü

Buna karşın Buterin, konutun hisse senetleri ve kripto varlıklara göre belirgin bir üstünlüğü bulunduğunu da vurguladı. Ona göre konut, kültür ve kamu politikaları tarafından desteklenen, görece güvenli kabul edilen ve kolayca nakde çevrilemeyen bir yatırım biçimi olarak öne çıktı. Bu yapının, daha ölçülü birikim alışkanlıklarını teşvik ettiği görüşünü paylaştı.

Buterin, modern platformların bunun tersini teşvik ettiğini ve daha sorumsuz davranışlara zemin hazırladığını kaydetti.

Buterin, dijital platformların kullanıcıları daha hızlı ve daha dürtüsel karar almaya yöneltebildiğini savundu. Bu nedenle dijital varlık ekosisteminde, uzun vadeli birikimi öne çıkaran ve aşırı oynak davranışları sınırlayan mekanizmaların önem kazandığını ima etti.

Önceki konut çıkışları

Ethereum ağının kurucu isimlerinden biri olan Buterin, daha önce de konut politikaları ve şehir planlaması hakkında görüş bildirmişti. Uzun süredir şehirlerde daha yoğun yapılaşmayı savunan YIMBY yaklaşımını destekliyor. YIMBY, yeni konut üretimini kolaylaştıran düzenlemeleri savunan bir hareket olarak biliniyor.

Buterin, 2022 yılında arsa değer vergisini savunmuştu. Bu modelin, ev satın almanın başlangıç maliyetini düşürebileceğini ve boş arsalar üzerindeki spekülasyonu azaltabileceğini belirtmişti. 2025 yılında ise konut piyasasını, kendine özgü NFT’lerden oluşan karmaşık bir pazar olarak tanımlamıştı. Buterin’e göre burada asıl satılan şey metrekareden çok, belirli bir şehirde yaşama hakkı niteliği taşıyor.

Aynı dönemde yoğun yapılaşmanın önünü açan yasal düzenlemelerin ekonomik faaliyetleri hızlandıracağını da savunan Buterin, bu yaklaşımın yalnızca yüksek yoğunluklu yaşamı tercih edenlere değil, müstakil konut isteyenlere de dolaylı yarar sağlayabileceğini dile getirmişti.