XRP, son düşüşün ardından kısa vadeli bir toparlanma işareti verdi. Fiyat, 0,89 dolardaki dip seviyeden yaklaşık %11 yükselerek 0,9927 dolara çıktı. Böylece varlık, ağustos ayındaki düşük bölgeye denk gelen 0,99 dolar bandına geri döndü.

Toparlanma var, ivme sınırlı

Son fiyat hareketi, yerel ölçekte daha yüksek zirvelerin oluştuğunu gösterse de yükselişin gücü konusunda soru işaretleri sürüyor. Yukarı yönlü hareket sırasında işlem hacminin zayıflaması, alımların henüz güçlü bir şekilde tabana yayılmadığına işaret ediyor.

Hareketli ortalamalar da kısa vadede temkinli bir görünüm sunuyor. Göstergelerin tamamı halen fiyatın üzerinde bulunurken en yakın önemli seviye 1,13 dolar civarında yer alıyor. Bu tablo, sert bir oynaklık yerine baskının sürdüğü bir piyasa yapısına işaret ediyor.

XRP’de kısa süreli toparlanma görülse de kalıcı bir yön değişiminin teyidi için daha yüksek zirveler ve devam eden alım iştahı gerekiyor.

1 dolar eşiği yeniden gündemde

XRP, ağustos ortasından bu yana ilk kez yeniden 1 doların altına indi. O dönemde fiyat, Kasım 2024’ten beri ilk kez bu seviyenin altını görmüştü. Sonraki süreçte genel piyasa eğilimine paralel hareket eden varlık, kripto para piyasasındaki geniş çaplı geri çekilmeyle birlikte yeniden hızla değer kaybetti.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de yakından izleniyor. RSI şu anda 33 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, son dipte görülen yaklaşık 27 seviyesinin üzerinde olsa da göstergenin aşırı satım bölgesinden çıkması bazı analistlere göre yeni bir geri çekilme ihtimalini de canlı tutuyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 seviyesinin altı aşırı satım, 70 seviyesinin üstü ise aşırı alım bölgesi olarak kabul edilir.

Geçmiş formasyonlar temkinli tabloyu koruyor

XRP’nin son aylardaki fiyat yapısı, aralıklı toparlanmalarla kesilen ancak genel olarak aşağı yönlü seyreden bir görünüm oluşturuyor. Kasım başında 1,20 dolar civarından 1,30 dolar bölgesine gelen tepki yükselişi, kısa süre içinde yerini yeni bir satış dalgasına bırakmıştı. Ardından fiyat iki haftadan kısa sürede yaklaşık %30 geriledi.

Bu nedenle mevcut yükseliş denemesinin kalıcılığı konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım öne çıkıyor. Ayın önceki bölümünde görülen yukarı yönlü tepkilere kıyasla ana düşüş eğiliminin daha güçlü olduğu değerlendiriliyor. 0,99 dolar seviyesindeki fiyatlama da yatırımcıların yakından izlediği eşiklerden biri olmayı sürdürüyor.

Piyasadaki genel zayıflık korunurken gerçek bir toparlanma için yalnızca kısa süreli sıçrama değil, devamlı alım desteği de gerekli görülüyor.

Daha geniş piyasa görünümü de XRP üzerindeki baskıyı artırıyor. Kalıcı bir toparlanmanın teyidi için hem daha yüksek zirvelerin oluşması hem de alım yönlü hareketin süreklilik kazanması gerekiyor. Bu sinyaller görülmeden mevcut yükselişin sınırlı bir tepki olarak kalma ihtimali masada duruyor.