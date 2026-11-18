Nvidia, Çin’e H200 yapay zeka çipi sevkiyatını durdurduğunu açıklarken gelecek yıla ilişkin gelir beklentisini yükseltti. Jensen Huang’ın ayrılığından sonraki ilk bilanço toplantısında yönetim, eski liderin geri dönüşünü planlamadığını vurguladı. Kalıcı CEO arayışında ise şirketin deneyimli yöneticilerinden Ian Buck’ın adı öne çıkıyor.

Çin’e H200 sevkiyatı durdu, satış geliri beklentilere eklenmedi

Geçici CEO Colette Kress, üçüncü çeyrek bilanço toplantısında Hopper mimarisine dayalı veri merkezi çiplerinin Çin’e sevkiyatının durdurulduğunu söyledi. Nvidia, ABD’nin ihracat onayının ardından üçüncü çeyrekte Çin’e 2,4 milyar dolarlık Hopper ürünü satmıştı. Kress, bu ürünlerden elde edilebilecek gelirin ileriye dönük beklentilere dahil edilmediğini belirtirken sevkiyatın neden durdurulduğunu açıklamadı.

H200, Nvidia’nın mevcut amiral gemisi Rubin’den iki nesil önceki bir ürün. ABD yönetimi geçen yıl H200’ün Çin’e ihracatına izin vermiş, daha gelişmiş Blackwell çiplerinin satışını ise onaylamamıştı. Huang, görevde olduğu dönemde Donald Trump ile ilişkisini de kullanarak ihracat kısıtlamalarının gevşetilmesini ve Çin pazarına satışların artırılmasını savunuyordu.

Trump yönetimi, 16 Kasım’da bazı ülkelere yarı iletken ihracatının daha sıkı incelenmesi yönünde adım attı. Düzenlemeler, Çinli şirketlere uzaktan yüksek performanslı yapay zeka çipleri ve sunucularına erişim sağlayan yurt dışı veri merkezlerine satışları da kısıtlamayı hedefliyor.

Çin işindeki belirsizliğe rağmen Nvidia, gelecek yıl için gelir beklentisini artırdı. Şirket, kritik bileşenlerin tedarikine erişimi güçlendirmeye çalışıyor. Morgan Stanley ise Nvidia için hedef fiyatını 267 dolardan 260 dolara indirdi.

CEO arayışında Ian Buck’ın adı öne çıkıyor

Nvidia’da 20 yılı aşkın süredir çalışan, büyük ölçekli veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem faaliyetlerinden sorumlu Ian Buck, bilanço toplantısının soru-cevap bölümünün katılımcıları arasında gösterildi. Ayrıca söz almayan Buck’ın listede yer alması, CEO adaylığına ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdi.

Buck, Nvidia’nın yapay zeka çiplerindeki rekabet gücünün temel unsurlarından CUDA yazılım platformunun geliştirilmesine katkı sağladı. Büyük veri merkezi müşterilerine hizmet veren iş kolunu yönetmesi ve bulut şirketleriyle ilişkileri, adaylığı açısından güçlü yönleri arasında görülüyor. Şirket içinde Huang’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak da tanınıyor.

Melius Research analisti Ben Reitzes, CUDA deneyimi ve veri merkezi işindeki geçmişi nedeniyle Buck’ı şirket içindeki en güçlü aday olarak değerlendiriyor. Yorkville Ives analisti Dan Ives da toplantıya katılımını CEO yarışına dahil olduğunun işareti olarak yorumladı. Huang’ın biyografisini yazan Stephen Witt ise Buck’ın kurumsal stratejiden çok teknik sorunların çözümüne odaklandığını belirtiyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, CEO arayışını yürütmesi için Heidrick & Struggles ile çalıştıklarını, hem şirket içinden hem dışından adayları değerlendirdiklerini açıkladı. Jones, kalıcı CEO’yu mümkün olan en kısa sürede atamak istediklerini, uygun ismi bulmak için süreci aceleye getirmeyeceklerini söyledi. Huang’ın yönetim kurulu onayıyla geri dönmeye açık olduğunu belirtmesine rağmen şirketin böyle bir planı bulunmuyor. Kress de çalışanların yönetim değişimi boyunca faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Huang’ın geçen haftaki ayrılığına, kişisel yaşamına ilişkin tartışmalar ve Çin bağlantılı güvenlik iddiaları eşlik etti. Kendisiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadının, Çin istihbaratına destek ve yarı iletken kaçakçılığı iddialarıyla ABD makamlarınca soruşturulduğu bildirildi. Çin hükümeti, Huang’a yönelik casusluk iddialarını reddetti. Jones, ayrılığın koşulları ve olası soruşturmalar hakkında yorum yapmadı.

Nvidia yönetim kurulu, ulusal güvenlik ve ihracat kontrolleri için ayrı bir komite oluşturdu. Jones, değişen güvenlik ortamının yarı iletken pazarını önemli ölçüde etkilediğini ve yeni CEO’nun ilgili düzenlemeleri dikkatle yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Çin’den işbirliği çağrısı ve güçlü yuan adımı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik ekonomilerine ticaret ve teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirme çağrısı yaparken artan korumacılığa karşı uyardı. ABD’nin gelişmiş çiplere erişimi sınırlayan yeni önlemleri, Şi ile Trump arasındaki görüşmeleri gölgeleme riski taşıyor.

Bölgesel zirveye ev sahipliği yapan Çin’de merkez bankası, günlük yuan referans kurunu dört yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine taşıdı. Karar, yetkililerin yuanın kademeli değer kazanmasına daha fazla alan tanıdığına işaret ediyor.

Petrolde çatışmalar ve artan stoklar dengesi

Petrol fiyatları, Ortadoğu’da yeniden yoğunlaşan çatışmalar ile toparlanan arzın etkisini birlikte değerlendirerek dengelendi. ABD’de yükselen petrol stokları da fiyatlamada etkili oldu.

ABD’li bir askeri yetkili, Amerikan savaş uçaklarının salı günü Basra Körfezi’ndeki Keşm Adası’nda İran’a ait bir füze fırlatma sahasını vurduğunu açıkladı. Saldırı, devam eden savaşta ABD ve İran’ın karşılıklı saldırılarını artırdığı dönemde gerçekleşti.

Nvidia’nın yükseltilen gelir beklentisi, Çin’e Hopper satışlarından gelebilecek katkıyı kapsamıyor. Yeni yönetimin önündeki somut görev, bu gelir kaleminin desteği olmadan büyüme hedeflerini karşılayacak tedarik kapasitesini oluşturmak ve ihracat kurallarına uyumu sağlamak olacak.