Binance, dört Türk lirası paritesi dahil beş spot işlem çiftini listeden kaldıracağını duyurdu. Borsa ayrıca ABD hisselerine dayalı opsiyonlar için işlem API’sini kullanıma açtı. Yedi bStocks tokenize menkul kıymetinin de marjin işlemlerinde teminat olarak kabul edilmesi ve ilgili çiftlerde marjin işlemlerinin açılması planlanıyor.

Beş spot işlem çifti 20 Kasım’da kaldırılacak

Binance, GAS/TRY, HBAR/BNB, HIVE/TRY, KSM/TRY ve ZAMA/TRY paritelerinde işlemleri 20 Kasım’da Türkiye saatiyle 06.00’da sonlandıracak. Aynı anda bu paritelere bağlı spot işlem botu hizmetleri de sona erecek.

Karar, spot işlem çiftlerine yönelik düzenli incelemeler kapsamında alındı. Binance, bu değerlendirmelerde likidite ve işlem hacmi gibi çeşitli unsurların dikkate alınabildiğini belirtti. Kullanıcılar, söz konusu kripto paraların platformda açık kalan diğer işlem çiftlerinde alım satım yapmayı sürdürebilecek.

ABD hisse opsiyonlarına API erişimi açıldı

Binance’in ABD’de listelenen hisselere dayalı opsiyonlar için geliştirdiği REST API kullanıma sunuldu. Arayüz, kullanıcıların yazılımlar üzerinden opsiyon sözleşmelerini sorgulamasına, emir göndermesine ve emir iptal etmesine imkan tanıyor.

API ayrıca satın alınan opsiyonlar için kullanım talebi iletmeyi ve pozisyon, emir, gerçekleşen işlem ile uzlaşma kayıtlarını sorgulamayı destekliyor.

Kullanıcıların API’ye erişmeden önce Binance uygulamasından opsiyon işlemlerini etkinleştirmesi gerekiyor. Bu süreçte yatırımcı profili anketinin tamamlanması, opsiyon bilgi testinin geçilmesi ve ilgili sözleşmelerle risk bildirimlerinin kabul edilmesi isteniyor.

Yedi tokenize menkul kıymet marjin teminatına ekleniyor

Binance, 18 Kasım’da Türkiye saatiyle 16.00’dan itibaren yedi bStocks ürününü çapraz marjin, portföy marjini ve Portfolio Margin Pro kapsamında uygun teminatlar arasına ekleyecek. İlgili işlem çiftlerinde marjin alım satımı da açılacak.

Listeye iShares MSCI Japan ETF (EWJB), iShares MSCI Taiwan ETF (EWTB), iShares MSCI Brazil ETF (EWZB), iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZSB), iShares Russell 2000 Index Fund (IWMB), MercadoLibre (MELIB) ve Nu Holdings (NUB) dahil ediliyor.

Türk lirası kullanıcıları açısından en somut değişiklik, GAS, HIVE, KSM ve ZAMA’da doğrudan TRY işlem seçeneğinin sona ermesi olacak. Opsiyon API’si programatik işlem imkanını genişletirken yeni teminat listesi, bu tokenize menkul kıymetlerin marjin hesaplarında kullanılmasının önünü açıyor.