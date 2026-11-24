Binance, 25 Kasım 2026 saat 06.00 UTC itibarıyla cüzdan bakımı yapacağını açıkladı. Borsa, bu çalışma kapsamında tüm ağlardaki para çekme işlemlerini aynı saatten başlayarak geçici olarak durduracak. Bakımın yaklaşık 60 dakika sürmesi bekleniyor.

İşlem hizmetleri sürecek

Şirket, bakım süresi boyunca token alım satım işlemlerinin etkilenmeyeceğini bildirdi. Duyuruda para yatırma işlemlerinin askıya alınacağına dair bir bilgi yer almadı. Bu nedenle geçici kısıtlama, mevcut açıklamaya göre yalnızca tüm ağlardaki çekim işlemlerini kapsıyor.

Binance, para çekme hizmetlerinin ağ kararlı bulunduğunda yeniden açılacağını ve bu adım için ayrıca bir duyuru yapılmayabileceğini bildirdi.

Borsa, transfer planı olan kullanıcıların gecikme yaşamamak için işlemlerini bakım başlamadan önce tamamlamasının faydalı olacağını belirtti. Cüzdan bakımı, blokzincir güncellemeleri, sistem iyileştirmeleri ve varlık güvenliğini destekleyen standart bir operasyon süreci olarak uygulanıyor.

Bu tür planlı kesintilerde zamanlamayı yakından izlemek önem taşıyor. CryptoAppsy, bu gelişmede özellikle Binance kaynaklı coin haberlerini ve anlık fiyat alarmlarını tek ekranda izlemeyi kolaylaştırabilir. Böylece kullanıcılar, çekimlerin yeniden açıldığı dönemde piyasadaki hareketliliği daha hızlı takip edebilir.

Güvenlik incelemeleri sürüyor

Bu duyuru, Binance’in haftalar önce yaşadığı ve 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiği güvenlik olayının ardından geldi. Şirket, söz konusu olaydan etkilenen varlıklar için kapsam tamamlama sürecini bitirdiğini ve yeni bir rezerv kanıtı görüntüsü yayımladığını açıkladı.

Binance, Mandiant, SlowMist ve Verichains ile bağımsız inceleme başlattığını; bu sürecin mevcut güvenlik altyapısını doğrulayıp platform korumalarını güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Borsa, güvenlik prosedürlerinin bağımsız şekilde gözden geçirilmesi için Mandiant, SlowMist ve Verichains ile çalıştığını duyurdu. Bu incelemelerin, mevcut güvenlik altyapısını doğrulaması, ileriye dönük güvenlik durumunu değerlendirmesi ve platformdaki koruma mekanizmalarını daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Binance ayrıca, Ekim 2026’nın sonlarında yaşanan güvenlik olayından etkilenen varlıkların dondurulmasına destek veren sektör ortaklarıyla ve ABD Adalet Bakanlığı ile yakın eşgüdüm içinde hareket ettiğini bildirdi. Şirket, varlık müsaderesi süreci boyunca bu iş birliğinin süreceğini ve etkilenen fonların mümkün olan en verimli şekilde iadesinin amaçlandığını kaydetti.

Geleneksel piyasa verileri de eklendi

Ayrı bir gelişmede Binance, Cboe Global Indices Feed verisini platformuna, mobil uygulamasına ve Binance AI hizmetine entegre ettiğini açıkladı. İlk aşamada kullanıcılar S&P 500, Dow Jones Industrial Average ve Nasdaq 100 için gerçek zamanlı geleneksel piyasa verilerine erişebilecek. Şirket, ilerleyen dönemde ek gösterge verilerinin de sunulacağını belirtti.